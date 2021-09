Sumergirse en la magia de Disney alojándose en la casa de Winnie the Pooh

miércoles 15 de septiembre de 2021 , 10:14h

Winnie the Pooh, uno de los personajes más entrañables de Disney cumple este año 95 años y, para celebrarlo, abre las puertas de su casa en el Bosque de los Cien Acres. Una estancia inolvidable para los amantes de uno de los osos más famosos de los dibujos infantiles que se puede reservar en Airbnb.

El «Bearbnb» se encuentra en Ashdown Forest, el lugar que inspiró a A. A. Milne para crear los escenarios de las aventuras de Winnie the Pooh, y recibirá solamente dos reservas de hasta cuatro huéspedes cada una, una oportunidad única para que los fans de este simpático personaje se sumerjan de lleno en el auténtico mundo de Winnie y sus amigos.

El anfitrión del alojamiento no podía ser otro que Kim Raymond, el ilustrador que ha dado vida al osito durante más de 30 años, quien se ha encargado de que al Bearbnb no le falte ni un detalle. Kim ha decorado la casita recreando los adornos originales de E. H. Shepard: «Llevo más de 30 años dibujando a Winnie the Pooh y sigo inspirándome en los motivos clásicos de E. H. Shepard y en las historias más recientes de Disney. Alojarse en el Bearbnb es una experiencia única que recrea el mundo de Winnie the Pooh para que sus fans puedan vivirlo de primera mano y, a su vez, es una forma de celebrar los cuentos originales que han llegado al corazón de muchas personas durante 95 años».

Las estancias en la casa de Winnie the Pooh se han creado especialmente para Airbnb y solo se pueden reservar a través de esta plataforma. Es un escenario propio de las aventuras de Winnie the Pooh, Piglet, Tigger, Ígor y sus amigos:

La casa cuenta con la famosa puerta enmarcada en ramas sobre la que se lee un letrero que dice: «Mr. Sanders».

El papel de las paredes ha sido diseñado especialmente por Kim Raymond.

Los armarios y alacenas de la cocina están bien abastecidos con tarros de dorada miel.

Además de estar repleta de preciosos detalles y referencias al cuento original, la casa está perfectamente equipada para disfrutar de una perfecta escapada familiar. El alojamiento cuenta con una cama doble en la planta baja y una entreplanta con dos cómodas camas individuales. La sala de estar dispone de una agradable zona para descansar, y el comedor es ideal para que los huéspedes disfruten de un «piscolabis» o dos. Durante cada estancia, los huéspedes harán un recorrido guiado por el verdadero Bosque de los Cien Acres, jugarán a las famosas carreras de palitos en el puente y degustarán comidas con productos locales y un toque de miel.

Además, en el Bearbnb, los huéspedes contarán con todo lo que necesitan para disfrutar plenamente de la naturaleza que les rodea - entre ellos esterillas de yoga, revistas y mantas- siguiendo el ejemplo de Pooh, quien sabe tomarse la vida con tranquilidad mejor que nadie. Los que no consigan reservar a tiempo podrán recrear su propio retiro donde más les guste con la ayuda de la nueva selección de productos de Winnie the Pooh que ofrece shopDisney.co.uk.

Catherine Powell, la directora global de Alojamientos y Experiencias de Airbnb, nos cuenta que: «Winnie the Pooh es uno de los personajes infantiles más queridos en todo el mundo, y, como este año se celebra el 95 aniversario de los libros originales, ¿qué mejor manera de conmemorar la clásica obra de A. A. Milne que ofreciendo dos estancias únicas en el mismísimo Bosque de los Cien Acres? Es el lugar perfecto para "hacer nada". Como dice Winnie the Pooh: "A veces, no hacer nada conduce al mejor de los algos"».

Tasia Filippatos, vicepresidenta sénior de productos de consumo, juegos y publicaciones de Walt Disney Company declara que: «Durante 95 años, Winnie the Pooh ha llegado al corazón de varias generaciones con sus palabras, enseñanzas y aventuras. Sus historias no tienen edad y se centran en los placeres sencillos de la vida. Esa es la esencia que hemos tratado de condensar en el Bearbnb para que los huéspedes se relajen y disfruten siguiendo los principios del osito».

Normas de la casa:

Queda totalmente prohibida la entrada a los efelantes.

Mantener las manos alejadas de los tarros de miel.

La hora de los piscolabis es alrededor de las 11:00.

Es obligatorio jugar a las carreras de palitos en el puente.

Está permitido dormir más de una siesta al día.

No se admiten mascotas (excepto Ritos, Tiggers, Ígors, Piglets y ositos Winnie the Pooh).

Máximo cuatro huéspedes por estancia (de los cuales, hasta 3 niños).

No está permitido fumar porque se enfadan las abejas.

Por motivos de seguridad, recomendamos que solo duerman huéspedes mayores de 6 años en las camas individuales de la entreplanta. Si hay huéspedes más pequeños, también se puede disponer una cuna o parquecito en la planta baja.

El Bearbnb se encuentra en Ashdown Forest, en el condado de East Sussex de Inglaterra, donde Kim aceptará dos reservas para estancias distintas el 24 y el 25 de septiembre por solo 95£ la noche*. En la casita cabe una familia de cuatro miembros. Para aceptar las reservas se tendrán en cuenta las evaluaciones que los viajeros hayan recibido en Airbnb.