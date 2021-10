Small Luxury Hotels os World lanza su nueva marca de hoteles sostenibles Considerate Collection

miércoles 06 de octubre de 2021 , 11:34h

Small Luxury Hotels of the World (SLH) anunció el lanzamiento de Considerate Collection, una comunidad de hoteles de lujo ultra sostenibles que van más allá de lo ecológico, demostrando que el lujo es compatible con la tradición. La marca hotelera, conocida por su variada cartera de propiedades boutique, anuncia nuevas iniciativas sostenibles que forman parte de una visión estratégica renovada para celebrar su 31 aniversario.

Desde el Tabacón Thermal Resort & Spa, en Costa Rica, que promueve la biodiversidad, hasta el Domaine de Manville, en Francia, enfocado en preservar la cultura, Considerate Collection se estrena con 26 hoteles pioneros en 16 países, donde cada uno de ellos cumple con los más altos criterios de sostenibilidad. En España destaca el Hotel Arima & Spa, en San Sebastián y Torre del Marques en Monroyo (Teruel).

SLH ha colaborado con los portavoces más respetables de los viajes sostenibles y la hostelería de lujo para crear un marco de confianza y transparencia. Entre ellos se encuentra el Consejo Mundial de Turismo Sostenible (GSTC), organismo internacional independiente y sin ánimo de lucro creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial del Turismo (OMT), además de Greenview, cuya plataforma es la única herramienta de gestión del turismo sostenible reconocida por el GSTC.

"Hemos seleccionado cuidadosamente las propiedades que forman parte de Considerate Collection para destacar los hoteles boutique de lujo que son ejemplares en sus esfuerzos por la sostenibilidad, facilitando así que tanto clientes como agentes de viaje pueda decidirse por estas opciones” explica Daniel Luddington, Vice President of Developement de Small Luxury Hotels of the World. “Alojarse en hoteles pequeños e independientes va de la mano con viajar de forma sostenible y todos los hoteles de SLH ya están impregnados de las múltiples facetas de la hospitalidad sostenible, por lo que no hemos tenido que buscar mucho fuera de nuestra cartera para el lanzamiento de la colección. Además, tenemos una emocionante cartera de nuevos hoteles que añadiremos en los próximos meses", detalla y añade: "No se trata de crear una nueva marca, sino de basarse en los valores fundamentales de SLH que han existido en SLH desde su creación: espíritus independientes, centrados en la comunidad, cuestionadores, contadores de historias y con la creencia final de que lo pequeño es hermoso y una mejor manera de viajar."

Los criterios de Considerate Collection coinciden con los de la GSTC en tres pilares clave que garantizan que todos los hoteles estén comprometidos con la comunidad, se preocupen por la cultura y sean conscientes del medio ambiente. Estos pilares están respaldados por un sólido sistema de gestión de la sostenibilidad.

Cada uno de los hoteles de Considerate Collection han sido certificados por un organismo de certificación acreditado por el GSTC, por una norma reconocida por el GSTC, o bien han superado una evaluación realizada por el grupo de asesores de sostenibilidad de la SLH y revisada por el GSTC.

Randy Durband, director general del Consejo Mundial de Turismo Sostenible, ha declarado: " SLH nos ha impresionado por su empeño en apoyar a sus hoteles miembros, y estamos encantados de colaborar con ellos para concebir un marco sólido, coherente con las medidas del GSTC, pero adaptado de forma exclusiva a todos los hoteles boutique de lujo. Estamos seguros de que será un gran éxito".

En la actualidad, con una cartera de hoteles de lujo de más de 520 hoteles en 90 países, SLH ha adoptado un enfoque holístico de la sostenibilidad para complementar su visión de marca a largo plazo: un futuro en el que la gente explore el mundo con intención, experimente su intensidad y proteja su integridad. En los últimos dos años, SLH ha trabajado con la consultora de sostenibilidad en hostelería The Considerate Group para desarrollar conjuntos de planes a medida para apoyar a sus hoteles miembros, y tiene previsto continuar con este enfoque para "ayudar a nuestros hoteles en el camino de ser más sostenibles", añade Luddington. H2 Sustainability Consulting, dirigida por el legendario ex hotelero Hervé Houdré, es una de las consultorías con las que colabora SLH para apoyar a los hoteles miembros.

Los informes de inspección de calidad de SLH, realizados anualmente por sus inspectores internacionales (todos ellos huéspedes de hoteles SLH), también se han renovado y se están considerando para incluir un módulo Considerate de 50 puntos centrado en las iniciativas de cara al cliente y en la recepción.

La empresa también se ha examinado a sí misma para actualizar las políticas de su sede central, asegurándose de poner en práctica lo que predica a sus hoteles miembros. Esto incluye la implementación de días de voluntariado para el personal y el comienzo de una colaboración c on la organización benéfica de cambio social y reforestación, TreeSisters, entre otras iniciativas.

Cada noche de habitación de SLH reservada y alojada con una tarifa de miembro de SLH INVITED incluye una donación para plantar hasta tres árboles con TreeSisters.

Pilares de Considerate Collection

Mentalidad comunitaria.

Miembros proactivos y positivos de la comunidad local

Al igual que la humilde abeja que trabaja duro para mantener su colmena feliz y saludable, los hoteles de Considerate Collection se comprometen apasionadamente a hacer de sus comunidades un lugar mejor para que tanto los lugareños como los visitantes disfruten por igual.

Muchos de nuestros hoteles son de propiedad local y de gestión familiar, que tienen una conexión personal muy arraigada con la gente que hace que un lugar sea especial. Al garantizar la igualdad de oportunidades de empleo a los residentes locales, incluidos los puestos de dirección sin discriminación de ningún tipo, el hotel invierte en su comunidad a la vez que ofrece a los huéspedes una experiencia más auténtica de la cultura, la lengua y la narrativa de su gente.

Como defensores de los productos locales de comercio justo, nuestros hoteles compran productos locales siempre que es posible para apoyar la cadena de suministro de la comunidad, ya sea sirviendo fruta fresca del mercado de la mañana, donde el chef del hotel conoce al agricultor por su nombre, o proporcionando bolsas tejidas a mano por un artesano local para que los huéspedes las usen en la piscina.

No basta con que nuestros hoteles se limiten a retribuir a la comunidad, sino que deben esforzarse continuamente por enriquecer la vida local mediante iniciativas de impacto social, programas educativos, sanitarios y de formación, y proyectos que aborden los efectos del cambio climático.

Preocupados por la cultura

Protectores y conservadores del patrimonio cultural

Comprender y apreciar mejor la cultura y las costumbres de otro país es una de las mayores alegrías de viajar. Cada hotel y destino de la Considerate Collection tiene su propia identidad cultural que trabaja incansablemente para proteger, preservar y promover para las generaciones venideras.

Se incorporan elementos de la cultura local tradicional y contemporánea en las operaciones, el diseño, la decoración, la cocina o las boutiques de nuestros hoteles, respetando los derechos de propiedad intelectual de las comunidades locales.

Más allá del mantenimiento de los edificios locales y de la protección de los lugares de importancia cultural, histórica, arqueológica y espiritual, nuestros hoteles se proponen realzar y mejorar sensiblemente las propiedades de interés cultural mediante proyectos de patrimonio y restauración en curso.

La inmersión de los huéspedes en la cultura local a través de una serie de actividades auténticas forma parte de nuestra experiencia hotelera, desde clases de cocina tradicional en una granja rural hasta la elaboración de cerámica en un taller ancestral.

Conciencia medioambiental

Maximizar los beneficios para el medio ambiente

Estos hoteles ecológicos pioneros saben que los viajes de lujo no deben costar la tierra, por lo que sus estrategias sostenibles van mucho más allá de la reducción del impacto negativo en su entorno inmediato con acciones regenerativas y restauradoras.

Conservar los recursos: nuestros hoteles se esfuerzan activamente por aumentar el uso de energías renovables y fuentes sostenibles como la solar, la eólica, la geotérmica o los biocombustibles, al tiempo que evalúan, miden y minimizan el consumo de energía y agua.

Reducción de la contaminación: las emisiones de gases de efecto invernadero de todas las fuentes controladas por nuestros hoteles se identifican, se calculan cuando es posible y se aplican procedimientos para evitarlas o minimizarlas. Las aguas residuales se tratan eficazmente, y sólo se reutilizan o se liberan de forma segura sin efectos adversos para la población local o el medio ambiente, mientras que los residuos sólidos se reducen, reutilizan o reciclan. Los hoteles de Considerate Collection toman medidas importantes para reducir su huella de carbono.

Conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes: desde la regeneración de los arrecifes de coral y la conservación de los océanos hasta la recuperación de la vida silvestre y la reforestación de árboles, nuestros hoteles desempeñan un papel activo en la restauración de la belleza natural de nuestro planeta. Se cuidan especialmente los parques naturales protegidos y las zonas de gran valor para la biodiversidad, mientras que cualquier interacción con la fauna silvestre en libertad se gestiona de forma no invasiva y responsable.