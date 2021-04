Mandarin Oriental Ritz Madrid abre oficialmente sus puertas

viernes 16 de abril de 2021 , 10:17h

Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Miguel Ángel Sanz Castedo han sido los encargados de inaugurar el renovado hotel junto a Greg Liddell, Director General del hotel, James Riley, CEO de Mandarin Oriental Hotel Group y Pablo Bravo, consejero de Olayan Group en España

Mandarin Oriental Ritz, Madrid ha abierto oficialmente sus puertas tras la reforma más ambiciosa y extensa de sus 110 años de historia con un acto inaugural que ha tenido lugar en el interior del hotel. El evento, de carácter íntimo en consonancia con la situación actual y cumpliendo las medidas de seguridad y sanitarias pertinentes, ha tenido lugar durante la mañana y ha contado con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, su Excelentísima Señora Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la ciudad, su Excelentísimo Señor José Luis Martínez-Almeida y el Director General de Turespaña, Don Miguel Ángel Sanz Castedo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado: “Esta reapertura simboliza la reapertura del sector, de los viajes, los vuelos. De volver a la vida. Ya contamos con 11.000 plazas hoteleras de 5 estrellas, a lo que ahora sumamos a nuestro querido Mandarin Oriental Ritz, Madrid, que ha sido, es y será uno de los hoteles más lujosos de todo el mundo. Le deseo todos los éxitos y les recuerdo que son más que bienvenidos a Madrid, una de las regiones más libres y dinámicas del mundo.”

“Hoy es un día feliz para la ciudad de Madrid porque recuperamos uno de los grandes iconos de nuestra historia. Hay que agradecer al grupo Mandarin el compromiso demostrado con la ciudad; que haya mantenido el empleo a lo largo de estos años y potenciado todas las capacidades de formación para situar al hotel como uno de los grandes del mundo”, ha recalcado el Sr. Almeida. El histórico establecimiento tiene una ubicación envidiable, en peno Triangulo del Arte, convirtiéndolo en un destino turístico en sí mismo.

Tras una breve presentación, juntos han participado en el corte de cinta inaugural del esperado hotel de la mano de Greg Liddell, Director General del hotel, James Riley, CEO de Mandarin Oriental Hotel Group y Pablo Bravo, en representación de Olayan Group. “Para Mandarin Oriental Hotel Group es un honor asumir el legado de este histórico hotel e impulsarlo hacia el futuro. Queremos y necesitamos continuar haciéndolo con ustedes, con su apoyo y con el de esta ciudad que también es la nuestra”, ha dicho el Sr. Liddell. “Porque este hotel no existiría sin Madrid y su gente. De la misma manera, me gustaría pensar que la capital de España no sería la misma sin el empuje turístico que a lo largo de los años le ha brindado este establecimiento”, ha añadido.

“Tras tres años de reforma, abrimos con la ilusión de ser un hotel para nuestros compañeros, nuestros clientes y, sobre todo, para los madrileños”, dice el Sr. Riley. “Abrimos en un momento complicado, y lo hacemos de forma austera. Estamos seguros de que vendrán muchos años en los que podremos brindar y celebrarlo como Madrid y Mandarin oriental Ritz, Madrid se merecen”, concluye el CEO de Mandarin oriental Hotel Group.

Al evento han asistido también su Excelentísima Señora Almudena Maíllo del Valle, Concejal Delegada de Turismo de Madrid, Don Héctor Coronel, Director de Turismo de Madrid Destino y Don Carlos Daniel Martínez Rodríguez, Viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

Uno de los momentos más emotivos ha llegado con la apertura oficial de puertas del hotel por parte del empleado más antiguo en activo (desde el año 1972), el señor Agustín Hernández, acompañado de la representante de los trabajadores jubilados del hotel, la señora Rosa María Montoya, y el Director General de Mandarin Oriental Ritz, Madrid, Greg Liddell.

La apertura da paso al renovado hotel, clásico y elegante, con un toque contemporáneo, preservando el carácter único Belle-Épôque del edificio y el espíritu original concebido por César Ritz, de 153 habitaciones lujosamente decoradas, incluyendo 53 espaciosas suites, 5 espacios gastronómicos, con tres restaurantes y dos bares y un oasis en el centro de la capital en forma de spa.

El renovado hotel es el resultado del profundo y cuidado trabajo de profesionales de diversos ámbitos. El arquitecto español Rafael de La-Hoz y la diseñadora de interiores Dorothée Boissier, de Gilles & Boissier, han realzado el carácter y carisma del hotel mientras que el tres estrellas Michelin Quique Dacosta firma la innovadora propuesta gastronómica de Mandarin Oriental Ritz, Madrid, materializada en tres nuevos restaurantes y dos bares que nacen con la intención de conformar uno de los destinos culinarios más innovadores de España. Por primera vez en su historia, el hotel ofrecerá un exclusivo spa con una piscina interior, un oasis de bienestar gestionado por The Beauty Concept.

En esta nueva etapa, la intención del hotel es contribuir a que la capital sea uno de los destinos más atractivos del mundo y potenciar la marca de Madrid sumando desde la excelencia, la innovación, la exclusividad y la personalización en el servicio que tanto caracteriza Mandarin Oriental Hotel Group. Por ello, como muestra de bienvenida y agradecimiento, el hotel ha obsequiado vecinos colindantes y a los comercios y tiendas de la zona con claveles, símbolo de la capital.