Manicuras para Halloween

jueves 21 de octubre de 2021 , 10:48h

Rojo sangriento, naranja calabaza, blanco calavera y negro telaraña. No necesitarás más que estos colores para improvisar cualquier manicura en Halloween, además de todo tipo de nail art con telarañas, fantasmas, brujitas o vampiresas. Son los clásicos de todos los años a los que sumar los esmaltes Glow Up de ORLY que brillan en la oscuridad, u originales diseños con murciélagos y esqueletos, siempre en blanco y negro.

Halloween ya está aquí y como todos los años, el rojo, el blanco hueso, el negro clásico y cómo no, el imprescindible naranja calabaza (pumpkin) además de todo tipo de “creepy nail art”. La tradición dice que las uñas deben estar bien largas -sin necesidad de recurrir a extensiones de gel si no las cortamos antes- y en cuanto a la forma, nada de redondearlas, mejor unas uñas bien afiladas, un look real y sin duda más aterrador por supuesto, con el negro como base y principal protagonista.

Propuestas de ORLY y ZAO MAKE UP para Halloween

A las manicuras estilo pumpkin, conviene acompañarlas con un toque de verde que las haga resaltar aún más, así como probar con otras tipo Bloody Mary si piensas disfrazarte de Carrie, con todo en rojo haciendo ondas de sangre y con la base más clara, o simulando la noche de los muertos vivientes, optando por una base de ojos fuera de órbita, vísceras o dientes afilados, siempre con los colores de la firma ORLY que presenta multitud de tonos para esa noche: “Apostamos por esmaltes como Sunset Blvd o Red Flare por su parecido con la sangre y vísceras, por Front Page y Up All Night si te disfrazas de esqueleto o Celebrity Spotting para un total look de vampiresa. La calabaza no puede faltar y podemos recrearla con Mayhem Mentality, resaltando ojos, nariz y boca con el negro The Blacklist, combinación de colores que se puede también utilizar para reemplazar la tradicional francesa, usando uno de ellos de color base y otro para la línea de la sonrisa” – nos cuenta Monique Aguilar, manicurista oficial de la marca norteamericana.

Entre los blancos, si te vas a cubrir con una sábana al estilo fantasma, uno de los más destacados es Blanc French de ZAO MAKE UP, un esmalte blanco hueso, vegano, con ingredientes procedentes del cultivo ecológico, perfecto para resaltar en nail art colmillos de vampiro, fantasmas, calaveras o bien, telarañas en blanco y base de la uña en negro. Otro tono de la firma francesa a destacar es el Rouge Passion, un rojo intenso ideal para manicuras y looks chorreantes de sangre. Pero si queremos que en la oscuridad nuestra manicura resalte sobre cualquier otro aspecto, nada como los esmaltes Glow Up de ORLY, que brillan cuando todo está oscuro y que puedes encontrarlos en tonos azul, verde y aguamarina. Puedes bien esmaltar toda la uña por completo o usarlos como parte de un nail art.