Itinerarios XXVI, la cita con el presente del arte contemporáneo del Centro Botín

jueves 28 de octubre de 2021 , 10:35h

El próximo 13 de noviembre se abre al público ‘Itinerarios XXVI’, una exposición que reúne las obras de los artistas seleccionados en la XXVI Convocatoria de Becas de Artes Plásticas de la Fundación Botín. La selección fue realizada entre un total de 592 solicitudes de 52 países diferentes (317 procedentes de España, 35 de México, 31 de Argentina, 22 de Brasil, 20 de Colombia, 17 de Portugal, 13 de Italia, 12 de Alemania, 11 de EEUU y 10 de Perú) por un jurado multidisciplinar y externo compuesto por Stefanie Hessler, Javier Hontoria y los artistas Fernanda Fragateiro y Asier Mendizabal (ambos exbecarios de la Fundación Botín). Como viene siendo habitual, los creadores -que en esta ocasión proceden de España, Portugal y Ucrania- aprovechan la oportunidad que les brinda la Fundación Botín para desplegar nuevos proyectos e impulsar otros ya en marcha.

‘Itinerarios’ llega con un año de retraso, ya que esta XXVI edición quedó interrumpida temporalmente por la pandemia.

‘Itinerarios XXVI’ permanecerá abierta al público del 13 de noviembre de 2021 al 15 de mayo de 2022 en la primera planta del Centro Botín. La muestra irá acompañada de un catálogo que contiene un ensayo de Alejandro Alonso, así como imágenes y textos inéditos sobre cada artista.

Itinerarios XXVI - Artistas

OLGA BALEMA (Lviv, Ucrania, 1894)

Olga Balema obtuvo una de las becas de la XXVI convocatoria de Artes Plásticas de la Fundación Botín con un trabajo que mantiene una trayectoria conceptual muy clara. Para su realización viajó dos veces a Lviv (Ucrania), su lugar de origen, y visitó y documentó varias salas de espera de la ciudad, así como otros lugares que tienen que ver con las disonancias entre interiores y exteriores de edificios. Tras el viaje, realizó acuarelas y esculturas intentando aplicar esa disonancia que descubrió en su viaje a los materiales de trabajo que utilizó: tapicería, papel pintado, maderas industriales o gomaespuma.

Olga Balema es una artista que vive y trabaja en Nueva York.

ELI CORTIÑAS (Las Palmas de Gran Canaria, España, 1976)

Rendezvous de Masques es el título del proyecto presentado por Eli Cortiñas. Lo que se planteó como un ensayo audiovisual de unos 30 minutos, derivó en dos obras que pueden considerarse capítulos consecutivos o un díptico: Walls Have Feelings (Los muros tienen sentimientos), vídeo ensayo mono-canal de 12 minutos de duración; y The Excitement of Ownership (El encanto de la propiedad), una instalación de vídeo de dos canales en dos monitores. A pesar de la unión temática que presentan los trabajos, ambas piezas conservan una autonomía en su carácter conceptual, lo que las hace funcionar de manera autónoma.

Eli Cortiñas vive y trabaja en Berlín.

JUNE CRESPO (Pamplona, España, 1982)

Su trabajo escultórico establece analogías formales y funcionales con el cuerpo, prestando atención a la percepción interna que tenemos del mismo por encima de la apariencia anatómica. Las esculturas que forman el grupo OMBLIGO / BÓVEDA / CANAL / COLUMNA son el resultado del ensamblaje de diferentes elementos: cáscaras traslúcidas de resina y fibra de vidrio, escayola, textiles, flores e impresiones fotográficas. Elementos como depósitos y huevos aparecen descontextualizados, fragmentados y convertidos en elementos abstractos, alterados en su escala y apariencia.

June Crespo vive en Bilbao, donde se licenció en Bellas Artes

MARIO ESPLIEGO (Guadalajara, España, 1983)

El punto de partida de la obra de Mario Espliego es la problemática de «lo monumental», entendiendo como monumento al contenedor de los conflictos sociales y de las relaciones con el poder. Se trata de una indagación en la construcción de la historia y la conformación de la hegemonía. A través de su trabajo, el artista ofrece nuevas puestas en escena de la realidad construida, relecturas o alternativas utópicas a lo que consideramos certezas. El título del proyecto de Espliego, Por la uña del león, proviene de uno de los tratados de escultura más relevantes del siglo XV, escrito por el humanista italiano Pomponio Gaurico, el cual aseguraba que en una obra cualquiera era capaz de distinguir, a través de un mínimo detalle, su época, contexto, estilo o autor, entre otros datos.

Mario Espliego es un artista visual radicado en Guadalajara.

ANTONI HERVÁS (Barcelona, España, 1981)

El proyecto Sausages, desarrollado por Hervás, es una investigación para la reinterpretación de la tragedia Medea, de Euripides, según el género teatral de las Pantomimas inglesas. El artista realizó un meticuloso análisis de la estructura y peculiaridades de la obra griega, estableciendo un sistema de relaciones con las artes escénicas británicas.

Antoni Hervàs estudió Bellas Artes en la Universitat de Barcelona.

SALOMÉ LAMAS (Lisboa, Portugal, 1974)

La película que se muestra en la exposición, ©Fatamorgana (2018-2019), forma parte de un exten¬so trabajo de investigación, y es tanto una parodia política como una comedia especulativa, en la que personalidades his¬tóricas y contemporáneas narran la his¬toria global y la geopolítica posterior a la Segunda Guerra Mundial a través de una red de referencias y citas directas.

©Fatamorgana (2018-2019) transforma la investigación, la experiencia de texto y la producción de la obra teatral Fatamorgana (2017) en un film que toma los elementos centrales de la producción teatral original y los traslada al espacio del cine a través de una densa mezcla de imágenes fijas y en movimiento, texto y sonido.

Salomé Lamas estudió cine en Lisboa y Praga, Artes Visuales en Amsterdam

ANNA MORENO (Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, España, 1984)

El proyecto de Moreno, Plastic, Marble, and Helicopters, convierte la arquitectura utópica de los años 70 en un mito especulativo que nos aborda desde un futuro atemporal y cercano. La artista desestabiliza nuestra tendencia hacia la nostalgia y, con ella, nuestro deseo perenne de mirar hacia atrás desde un presente eterno, realizando una crítica sobre la constante mistificación que presenciamos hoy en día de las utopías progresistas de los años 70.

Anna Moreno vive y trabaja entre Barcelona y La Haya.

BRUNO PACHECO (Lisboa, Portugal, 1974)

La temática de la pintura de Pacheco abarca un abanico que va desde objetos prosaicos, como plantas o sombreros, a composiciones de ambiguos escenarios con múltiples figuras. A menudo desarrolla sus motivos a partir de imágenes encontradas, pero eludiendo poner el acento en su contenido icónico. Describe su aproximación a la pintura como una «neutralización» de la naturaleza gráfica inmediata del tema tratado, un acto de reducción que se logra uniendo forma y fondo y alterando la jerarquía convencional de los elementos que construyen una imagen. En su (re)presentación de objetos y escenas a través de la pintura, Pacheco busca restar certidumbre a su interpretación e implicar al espectador en el acto de mirar.

Bruno Pacheco vive y trabaja a caballo entre Lisboa y Londres.