Anantara Palazzo Naiadi Roma se incorpora al portfolio de Anantara Hotels en Europa

Anantara Hotels, Resorts & Spas anuncia la incorporación del hotel Anantara Palazzo Naiadi Roma a su porfolio, lo que supone el debut de la marca en Italia. La incorporación de esta histórica propiedad, miembro de The Leading Hotels of the World, reafirma la continua extensión de la huella de Anantara en Europa.

La expansión estratégica de esta marca de auténtico lujo en Europa durante 2022 incluirá nuevas propiedades en Ámsterdam, Budapest, Niza y Dublín, completando la presencia actual en España y Portugal con Anantara Villa Padierna Palace en Marbella y Anantara Vilamoura Algarve Resort en la costa sur de Portugal.

Inmerso en el esplendor de la antigua Roma, el Anantara Palazzo Naiadi Roma está situado en el corazón de la Plaza de la República y esconde una fascinante historia arquitectónica con piezas originales encargadas por el Papa Clemente XI para el Vaticano en 1705. El edificio se eleva sobre las antiguas Termas de Diocleciano, cuyos mosaicos y termas pueden apreciarse en la planta baja. Además, en su azotea el hotel alberga una de las mayores terrazas de la ciudad desde la que se contemplan las impresionantes vistas del skyline romano.

Las 238 habitaciones y suites de esta lujosa propiedad de cinco estrellas combinan la historia y el glamur de la antigua Roma con la elegancia y el confort de nuestros días. El interiorismo es un viaje desde lo contemporáneo a lo neoclásico, creando un ambiente relajante, perfecto como punto de partida para explorar los encantos turísticos de Roma. Entre las opciones de alojamiento se ofrecen habitaciones con diferentes estilos, con vistas panorámicas a la ciudad y amplias terrazas.

Las once suites dúplex cuentan con vistas a la icónica plaza y a la Fuente de las Náyades. Las tres suites ejecutivas tienen un equipamiento exclusivo ya que incluyen una cinta de correr, un jacuzzi, un baño de vapor y una terraza privada para relajarse. Y las dos suites presidenciales son perfectas para viajes de negocio u ocio, con ventanales de doble altura, baños de mármol y un salón con zona de comedor y cocina para celebraciones íntimas y cenas privadas.

El hotel cuenta con cinco propuestas gastronómicas para disfrutar tanto en el interior como al aire libre, que honran a las tradiciones culinarias más auténticas de Italia, pero sin renunciar a un toque contemporáneo. El Lobby Bar es el corazón del hotel, mientas que el acogedor Ristorante Tazio sirve delicias romanas maridadas con los mejores vinos de Italia. La Champagnerie tiene vistas a la Fuente de las Náyades, y en ella los huéspedes pueden tomar un cóctel junto con un ligero aperitivo.

El Posh Rooftop Restaurant & Lounge Bar es un espacio realmente romántico y único que tiene como telón de fondo las maravillosas vistas a la ciudad. La Fontana es el espacio elegido para empezar el día con un desayuno idílico con vistas a la Plaza de la República. Todo ello bajo el sello del chef Niko Sinisgalli, que explora los sabores de Italia para esta exquisita propuesta gastronómica.

Desde grandes bodas y eventos sociales a reuniones corporativas o sesiones de co-creación, el Anantara Palazzo Naiadi de Roma ofrece una selección de espacios en diferentes entornos, con tamaños y estilos que se amoldan a las diferentes necesidades. El hotel cuenta con ocho salas flexibles para reuniones y eventos que pueden albergar reuniones a medida de 20 a 180 personas, y hasta 550 en formato cóctel.

La reforma del hotel, que comenzará en enero de 2022, incluirá la renovación del lobby con una inesperada fusión entre elementos modernos y clásicos, así como un nuevo bar, con una refinada y original decoración de estilo Art Nouveau, que dotará al hotel de una elegancia icónica. Está también prevista una nueva azotea con vistas panorámicas inigualables y un espacio de comida saludable, que responderá a los deseos más exigentes de los huéspedes La mixología y la cocina "ecléctica" harán del hotel uno de los lugares de moda en Roma.

El spa del hotel cuenta con cuatro salas de tratamiento y ofrece un menú de masajes y tratamientos faciales. En 2022 se inaugurará un nuevo Anantara Spa en la última planta del hotel, con instalaciones que incluirán un baño de vapor, un hammam, hidroterapia, sauna y zona relax. Entre los nuevos servicios también se incluirá un fitness center con la posibilidad de recibir sesiones de entrenamiento personal, clases de yoga o deporte en los maravillosos jardines de Villa Borghese.

"Roma es el corazón espiritual y cultural de Italia y una de las ciudades más queridas del mundo", afirma Dillip Rajakarier, director general de Minor Hotels, empresa matriz de Anantara. "Estamos encantados de continuar la expansión de nuestra marca de lujo Anantara con la primera propiedad en Italia. Anantara Palazzo Naiadi Roma invita al viajero amante del lujo y exigente a abrazar el encanto y la historia de una ciudad vibrante. Es una fantástica incorporación a la cartera de Anantara en Europa."