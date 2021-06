Los mejores lugares para hacerse un selfie

martes 22 de junio de 2021 , 11:49h

Para el Día Mundial del Selfie, Civitatis recopila una decena de lugares ideales para tomar un autorretrato en lo que queda de año.

Para ello Civitatis, empresa de visitas guiadas, excursiones y free tours en español, ha preparado una recopilación de 10 selfies viajeros para hacer en los meses que quedan de este año 2021.

2021 está siendo el año de la reactivación turística, y más allá de la alegría que esto supone para viajeros y profesionales del sector, esto se traduce también en una oportunidad para disfrutar de los destinos de un modo único y que, probablemente, no vuelva a ser posible. La falta de aglomeraciones en destinos de la talla de Roma, París o Santorini hace que este verano sea un momento ideal para acercarse a conocerlos por primera vez o redescubrirlos de una forma serena y tranquila.

Sagrada Familia (Barcelona)

El monumento más icónico de Barcelona es también uno de los preferidos de los turistas para sacar su lado más influencer y tomarse un selfie frente a ella. La Basílica de la Sagrada Familia fue el monumento más visitado de España en 2019, con más de cuatro millones y medio de visitantes, pero seguro que fueron muchos más los que se sacaron una foto frente a este espectacular templo ideado por Gaudí, único en el mundo. Para todo aquel que quiera inmortalizar su visita a la Sagrada Familia, cualquier opción es buena, si bien es cierto que la preferida por Instagram y otras redes sociales es la perspectiva desde la plaza de Gaudí, con el estanque en primer término y la fachada del Nacimiento al fondo.

Los Siete Valles Colgantes (Algarve)

La ruta de los Siete Valles Colgantes, que se extiende desde la playa da Marinha hasta la playa de Valle Centeanes, es un lugar ideal desde el que sacarse un selfie con uno de los paisajes más hermosos del Algarve al fondo. Este camino de aproximadamente diez kilómetros ha sido galardonado en diversas ocasiones como uno de los más espectaculares de Europa, y en él existen diferentes puntos donde lo difícil es contenerse y dejar el móvil en el bolsillo, como el faro de Alfanzina, la playa de Carvalho o el cabo Carvoeiro.

Torre inclinada de Pisa (Pisa)

Probablemente la foto más famosa del mundo, pero no por ello menos deseada. “Sostener” la torre inclinada de Pisa es algo casi tan antiguo como la propia edificación, que data del siglo XII, pero es algo que cualquier persona que la visite debe de hacer prácticamente por decreto, y 2021 es un año ideal para ello. Italia está abierta al turismo internacional y se postula como uno de los destinos más deseados por los españoles para este verano, pero aun así, es evidente que el número de turistas será mucho menor a años pasados, lo cual hace de este año el momento perfecto para sacarse un selfie junto a la torre inclinada de Pisa.

Atardecer en Oia (Santorini)

El atardecer más famoso del mundo se produce en lo alto del centro histórico de Oia, en Santorini. En tiempos pre COVID, todo aquel que quisiera inmortalizar este recuerdo en una preciosa fotografía necesitaba estar guardando su sitio en el mirador al menos dos horas antes, pero la pandemia ha modificado esta situación. Como sucede en el resto de destinos, esta isla griega recuperará parte de su turismo este verano, pero aún será posible sacarse el mejor selfie de Santorini sin tantas aglomeraciones como en el pasado al tiempo que se disfruta de la que para muchos es la mejor puesta de sol del mundo.

Torre de Belém (Lisboa)

Aunque se encuentra alejada del centro histórico, la Torre de Belém es uno de los puntos más fotogénicos de Lisboa. El selfie junto a ella, con el río Tajo de fondo, es algo ineludible para todo aquel que visita la capital de Lisboa, al igual que visitar el cercano (e impresionante) Monasterio de los Jerónimos o degustar un delicioso pastel de nata, típico del barrio de Belém.

Piazzale Michelangelo (Florencia)

Da igual la hora del día (si bien es cierto que el amanecer o la puesta de sol tienen un aura especial): las vistas desde Piazzale Michelangelo son una de las más bonitas del mundo. En este mirador se congregan cientos de personas para disfrutar del espectacular skyline que crean edificios tan emblemáticos como Santa María del Fiore (y su descomunal cúpula), el Ponte Vecchio, la Basílica de la Santa Cruz o el Palazzo Vecchio. No hay viaje a Florencia que se precie sin selfie en este precioso mirador que, por tener, tiene incluso una réplica del famoso David de Miguel Ángel (para aquellos que no quieran pagar la entrada a la Galería de la Academia, ¿aunque quién no querría admirar una de las obras de arte más impresionantes del mundo?).

Mirador de San Nicolás (Granada)

El mirador más famoso de Granada es también uno de sus rincones más concurridos. A pesar de esto, ningún visitante puede dar por completa su ruta por la ciudad nazarí sin sacarse un estupendo selfie con la Alhambra y el Generalife de fondo en la que, para muchos, es una de las estampas más hermosas de todo el mundo. Además, la plazuela de San Nicolás es amplia y espaciosa, por lo que no es necesario esperar demasiado para encontrar un hueco y tomarse un autorretrato. Mientras tanto, las vistas panorámicas, el buen ambiente de la zona y la música callejera ayudan a amenizar la espera.

Coliseo (Roma)

El monumento por antonomasia, el símbolo de la Ciudad Eterna, el lugar más visitado de Italia… Y, por tanto, el rincón más fotografiado de toda Roma, que ya es decir. Las enormes dimensiones del Anfiteatro Flavio hacen posible tomar un magnífico selfie desde cientos de puntos, pero sin duda alguna el mejor sitio para ello está dentro de los Foros Imperiales, dando la espalda al Templo de Venus y Roma. Allí, el terreno está elevado y no hay tantos turistas como en la explanada gratuita, por lo que no existe un mejor sitio para tomarse un selfie frente al Coliseo que este.

Gran Esfinge de Giza (El Cairo)

Al igual que sucede con la torre de Pisa, se cuentan por millones las fotos de turistas dando un beso (mediante un efecto óptico) a la Gran Esfinge de Giza. Este año será más sencillo hacerlo ya que, pese a que Egipto es uno de los países que mejor se está postulando como destino seguro en tiempos de COVID, todavía está lejos de las cifras de años anteriores.

Torre Eiffel (París)

Desde Trocadero o desde el Campo de Marte, un selfie con la Torre Eiffel de fondo es algo que no puede faltar en ningún curriculum viajero, y 2021 puede ser el momento ideal para ello. París es uno de los destinos más codiciados para los meses venideros por su enorme oferta cultural, facilidad de acceso y, cómo no, belleza y grandilocuencia.