Regalos gourmet para sorprender estos Reyes

Los reyes ya están cerca y espacio de alimentación gourmet Monte Pinos ofrece una lista de regalos gourmet que sirva para sorprender en los Reyes Magos a familiares, amigos o parejas.

Vinos y cavas

Si son de tintos Monte Pinos propone un Cune Reserva, un Marqués de Cáceres Reserva o un Finca Resalso D.O. Ribera de Duero.

Y si son de blancos, un verdejo Mantel Blanco D.O. Rueda, un verdejo Sanz D.O. Rueda o un D.O. Rueda Sanz Clásico.

Pescados y mariscos

Para quien sea de productos de mar esto puede ser de los mejores regalos gourmet. En Monte Pinos han creado una lista desde donde elegir sus pescados y mariscos más gourmet:

Percebe gallego, carabinero gordo, cigala terciada, bogavante canadiense, buey de mar cocido, caviar de salmón salvaje, lubina de estero de Cádiz, centollo de la ría crudo o cocido, pechos de Chatka (cangrejo real ruso), nécora viva, ostras Guillardeu vivas o unas angulas naturales cocidas.

Ibéricos

Por supuesto en un buen regalo gourmet unos ibéricos no pueden faltar. En este apartado también se encuentra una gran selección de delicatessen gourmet:

Un jamón 75% ibérico de bellota TARTESSOS, que se puede cortar y envasar al vacío por los profesionales de Monte Pinos. También podría ser un jamón ibérico de cebo de TARTESSOS o una caja regalo de productos ibéricos de bellota que incluye 12 sobres de paleta ibérica de bellota, 5 sobres de lomo 100% ibérico de bellota y 3 sobres de salchichón ibérico de bellota.

Quesos y foies

Ambos son unas de las debilidades de Monte Pinos y, además de ser unos regalos originales están riquísimos. Hay quesos para todos los gustos y el foie es un alimento perfecto tanto para comer solo como para cocinarlo con otros platos. La selección de Monte Pinos:

Entre los quesos:

Queso cremoso con nueces de Rambol, queso brie francés, queso cabrales D.O. o queso Camembert Le Rustique.

Foie:

Bloc de foie-grass de canard Rougié, bloc de foie gras D’Oie Truffé Rougié, Parfait de foie de pato Malvasía, mousse de foie de pato con trufa Malvasía y la joya de la corona; mi-cuit de pato Rougié.

Y, para acompañar el foie, Monte Pinos recomienda la mermelada extra de Arándano de Pazo de Vilane.

Mix gourmet

Monte Pinos hemos preparado un mix de delicatessen con el que poder completar el regalo navideño gourmet, Salmón ahumado de Domínguez precortado, huevo hilado Santa Teresa, huevas de Mujjól Shikrán, foie fresco de pato, ventresca de atún rojo salvaje Don Bocarte, mejillones en escabeche grandes Escuris.

Una mezcla de cualquiera de estos productos será un súper regalo para estas fechas, y, si hay dudas, los profesionales de Monte Pinos estarán encantados de ayudar a resolver las dudas de los clientes. Todos los productos se pueden encontrar tanto en las tiendas físicas como en la tienda online.