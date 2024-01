Regalos para aquellos que lo tienen todo

martes 02 de enero de 2024 , 17:09h

Los Reyes Magos de Oriente están a punto de llegar. Si aún no tienes el regalo perfecto, toma nota de esta selección infalible de planes y regalos last-minute para quienes lo tienen todo.

Un ritual de lujo asiático en The Organic

Spa referente como mejor centro de terapias orientales de España, es un clásico infalible. El spa urbano más solicitado por celebs y deportistas de élite. Para los más sibaritas, la ‘‘Escapada Real Tailandesa’ ofrece la experiencia más VIP. Cuatro horas de ritual en una suite de cuarenta metros cuadrados a la que no le falta detalle, exquisitamente decorada y con auténticas camas balinesas; jacuzzi para dos con Moët & Chandon y bombones; exfoliación corporal, un masaje edificante de inspiración balinesa de 90 minutos y un facial iluminador o antiedad con productos de la firma orgánica de lujo Pañpuri. Un regalo de altura que te trasladará a la joya del sudeste asiático sin moverte de la milla de oro madrileña.

Una escapada détox en al lado de Madrid a Hotel Spa Niwa

Hotel Spa Niwa, uno de los hoteles con spa mejor valorados de España ubicado en Brihuega (Guadalajara), especializado en terapias orientales con terapeutas nativas filipinas y producto autóctono como la miel y la lavanda alcarreña, con programas a medida con y sin noche que incluyen masajes y tratamientos in-house, área wellness con spa, desayunos saludables con sello Cordon Bleu, ejercicio, naturaleza, turismo rural y cultural y descanso de calidad. Ideal para disfrutar a solas o en pareja.

Vajilla de cerámica artesanal a la venta en La Tavernetta del Pirata

Un almuerzo o cena para dos en La Tavernetta del Pirata, uno de los mejores italianos de Madrid conocido como ‘el puerto de mar napolitano de Chamberí’, donde disfrutar de la auténtica cocina napolitana, con abundantes platos de pasta al dente servida en cazuela, pescados frescos, meloncello y limocello casero y el recién premiado como ‘mejor panettone del mundo’. Además, vende su propia vajilla de cerámica llena de color tan típica de Nápoles. El plan ideal para trasladarse a la isla de Ischia sin salir de Madrid acompañado por tu mascota.

La selección de perfumes nicho unisex más deseada de ‘5th Essence Square’

El perfume más deseado (y que querrá compartir contigo). Elegir un perfume es una de las decisiones más difíciles al tratarse de algo muy personal. La tienda online especializada en alta cosmética y perfumería nicho te lo pone en bandeja con una selección de los mejores perfumes de autor. Además de un 10% de descuento en la primera compra - que siempre incluye 2 muestras gratuitas -, tienes 14 días para devolver o cambiar tu compra si cambias de opinión, siempre que esté sin abrir. Para ello, incluyen una muestra para que puedas probarlo antes de abrir.

Aquí una selección para los más sibaritas:

FUGAZZI ‘WORKAHOLIC’ Extrait de parfum libre de género. Amaderado y especiado. Altamente adictivo. Creado para los adictos al trabajo que buscan la excelencia y que desean oler a éxito. Salida: Café. Corazón: Rosa de Bulgaria, Nuez Moscada y Muguet. Fondo: Gourmand, Almizcle blanco, Ámbar, Sándalo australiano y Haba Tonka.

MANCERA ‘INSTANT CRUSH’. Eau de Parfum oriental – floral, dulce y sutil. Una irresistible mezcla que desprende romanticismo y sensualidad. Salida: Bergamota, Mandarina de Sicilia, Azafrán y Jengibre. Corazón: Rosa de Marruecos, Jazmín Egipcio, Madera de Ámbar y Hojas de Pachuli de Indonesia. Fondo: Madera de Sándalo de Mysore, Vainas de Vainilla de Madagascar, Madera de Roble y Almizcle Blanco.

OJAR ‘KASHMIR PRINT’. Eau de Parfum libre de género elegante y envolvente. Un trío de almizcle que aporta personalidad, elegancia y sofisticación. Salida: Mandarina, Freesia y Lirio del Valle. Corazón: Sándalo y Madera de Cachemira. Fondo: Ámbar Blanco, Almizcle, Vainilla y Ámbar gris.

MONTALE ‘HOLY NEROLI’. Una deliciosa Eau de Parfum de absoluta sensualidad, con un acorde oriental firmado por Pierre Montale. Salida: Neroli marroquí, hoja de naranja amarga, ralladura de Bergamota Siciliana. Corazón: Azahar de Túnez, Cedro blanco, Rosa búlgara. Fondo: Ámbar precioso, Azúcar avainillada, Almizcle aterciopelado.

El ritual de belleza de Brad Pitt de solo 3 pasos con Le Domaine “tres simples pasos diarios que sigo mañana y noche de forma sagrada: limpieza con ‘La Emulsión Limpiadora’, hidratación con ‘’El Sérum’, y un extra de hidratación con ‘La Crema Hidratante’, mi producto favorito”, con su propia línea cosmética libre de género, natural y sostenible elaborada en La Provenza con las uvas de sus vinos. Lanzada hace tan solo un mes en España, confiesa estar cada vez más sorprendido: “sé que hay productos nuevos casi todos los días, pero si no hubiese visto una diferencia real en mi piel, no me habría molestado en crear una marca más. Desde que utilizo los tres productos mañana y noche, mi piel está mucho mejor: más joven, luminosa y jugosa, incluso bajo el sol de California”.

Cuidado facial desde Capri inspirado en el limón de Sorrento con SkinLab de Carthusia, pura delicadeza para el rostro que acaba de lanzar la casa de perfumes más antigua de Italia que enamorará a todo amante de la cosmética nicho. Ilumina y cuida la piel del hombre y la mujer con los mejores ingredientes naturales.

‘Hyaluron Drink’ de PROCEANIS® y ‘Wild Collagen’ de ANCIENT + BRAVE® los mejores suplementos para cuidarse en 2024

Los mejores suplementos para cuidarse en 2024 con ‘Hyaluron Drink’ de PROCEANIS®, el único ácido hialurónico vegano del mundo para la piel, el cabello y las uñas, con la mejor absorción posible del mercado. En sus ingredientes, extracto de granada y antioxidantes como la vitamina C (combate los radicales libres, responsables del envejecimiento, y ayuda a reconstruir los tejidos de la piel desde su profundidad, además de eliminar arrugas y otros signos de la edad), Niacina, Vitamina B2, Vitamina A, Biotina y Zinc y ‘Wild Collagen’ de ANCIENT + BRAVE®, un suplemento a base de colágeno salvaje marino que proporciona péptidos de colágeno hidrolizado tipo I para nutrir profundamente la piel, el cabello y las uñas desde el interior. Además, mejora los efectos hormonales de la menopausia y la salud ósea y articular.

‘LENS READY Perfecting Foundation’ de ZELENS, maquillaje con tratamiento para una piel wow

RÓEN Beauty, el maquillaje con más glam que llega de California para cuidar tu piel y el planeta

Lo último en maquillaje de tratamiento y color para cuidar la piel y brillar con más glamour que nunca con RÓEN Beauty, creada en 2018 en Los Ángeles, California, por la gurú de la belleza Tiffany Thurston Scott, que presenta “un maquillaje glamuroso, de alto rendimiento, innovador y fácil de usar, sin comprometer los ingredientes, libres de crueldad animal, de gluten, y veganas”. Con la colección en tonos Peach Fuzz - el Pantone del año - deslumbrarás en cualquier fiesta y ‘LENS READY Perfecting Foundation’ de ZELENS, la nueva colección de base de maquillaje de larga duración con tratamiento que ayuda a perfeccionar la piel y crear un cutis luminoso y rejuvenecido, mejorando la hidratación y promoviendo La firmeza y elasticidad. En su composición, probióticos calmantes que ayudan a protegernos de los agresores ambientales y esferas de diamante fotoluminiscentes, que logran difuminar ópticamente las imperfecciones mientras proporcionan al rostro una cobertura media-alta. Cuenta con 10 tonos diferentes para cada tipo de piel y está testado dermatológicamente.

SELAHATIN, el cuidado bucal inspirado en la alta perfumería para los más sibaritas

Cuidado bucal inspirado en la alta perfumería con SELAHATIN, la única firma del mundo especializada en el cuidado bucal de lujo que se inspira en la alta perfumería. Dentífricos blanqueadores, enjuagues y sprays bucales que transforman la higiene oral en una experiencia sensorial de puro hedonismo, que previenen el envejecimiento gingival, son antiinflamatorios y antibacterianos, inhiben el mal aliento, las caries y las manchas, y su fórmula es nutritiva e hidratante.

Kit Curly Hair de INNERSENSE ORGANIC BEAUTY

Cuidado capilar profesional y orgánico desde con INNERSENSE ORGANIC BEAUTY, una firma única para el cuidado integral del cabello nacida en California en 2005 de la mano de dos gurús de la belleza orgánica, con fórmulas de salón que hidratan, nutren y revitalizan todo tipo de cabello. Su línea es extensa y ha sido aclamada por la prensa internacional. Además, cuenta con certificación B Corp. 100% segura, sostenible y libre de crueldad. El ‘Kit Curly Hair’, ideal para cabellos ondulados o rizados, está compuesto por champú, acondicionador, spray hidratante, crema texturizadora y espuma voluminizadora.