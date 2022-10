Las apuestas mas top en flequillos para este otoño

martes 04 de octubre de 2022 , 09:32h

Jessica Chastain, Dakota Johnson, Lily Collins o Zoey Deschanel son algunas de las actrices de Hollywood que en el último año se han atrevido con el flequillo bottleneck (con mechones cortos en el centro y más largos en los laterales), una de las tendencias más destacadas para este otoño junto a los tonos golden copper y champán. De estas y otras hair trends para estos próximos tres meses, habla Ismael De Felipe.

Son muchas las tendencias en cortes y color para este otoño recién estrenado, entre las que figuran los flequillos bottleneck y de los tonos, el golden copper y el champán. Los primeros son totalmente sesenteros: “Combinan la técnica del flequillo cortina con las baby bangs, caracterizándose por mechones más cortitos en la parte central sobre la frente, y más largos abiertos en mejillas” – nos explica Ismael De Felipe. Es un tipo de flequillo con mucha historia, todas recordamos haberlo visto en iconos como Brigitte Bardot, Jane Birkin o Marianne Faithfull, pero también en la actualidad a Kristen Stewart, Margot Robbie o Elizabeth Olsen entre muchas otras actrices.

En cuánto a los tonos, el champán y los golden copper son dos de los que más veremos: “Vuelven los tonos cálidos y favorecedores para todo tipo de pieles, pudiendo jugar con la intensidad de los matices dorados y cobrizos en función de la tonalidad de la tez que queremos enmarcar. El champán destaca por ser un rubio fundido entre el ceniza nacarado en raíces, y tonos más beige y naturales en puntas, traduciéndose en degradados espectaculares y sofisticados”.

Las tendencias de este otoño, por Ismael De Felipe

“Llegan cortes más enteros, más clásicos pero no por ello tienen que ser bloques, sino que estos están llenos de movimiento. Los cortes más demandados en nuestro salón son cortes a la altura de la clavícula con líneas rectas pero no en bloque. Las melenas extralargas están quedando un poco atrás, ganando terreno las medias melenas y reservando los cortos crecidos para aquellas a las que les gusta apostar por un look más atrevido”.

En su salón de la calle Padilla, 74, buscan adaptar los cortes para cada clienta, pues cada cabello tiene unas características propias que necesitan ser estudiadas para que cada corte sea único: “Podríamos decir en líneas generales que los cortes midi son los absolutos protagonistas, dando grosor a las melenas finas. También los cortes bob que favorecen la mayoría de rostros, dando la sensación de volumen y pudiendo jugar con el largo del corte y la textura en el acabado”.

Uno de los cortes que destaca Ismael De Felipe es uno de los más en boga en los últimos meses, el clavicut: “Que además acepta muchas variantes, y flequillos longitud de hombro a clavícula con puntas deshechas pero líneas rectas. En melenas más largas, regresan los cortes shag con más texturas y movimientos, teniendo el mayor volumen en la zona superior. En cortes cortos, para las más atrevidas los pixie, añadiendo esta temporada la desconexión en la patilla, dejándola más crecida y dando al corte un aire más rockero”.