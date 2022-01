La ciudad holandesa de Franeker apaga la luz para mirar a las estrellas

viernes 14 de enero de 2022 , 12:03h

Mirar a las estrellas desde una ciudad puede parecer una situación idílica sacada de un cuento de hadas, pero la ciudad holandesa de Franeker lo está logrando apagando sus luces en el marco del proyecto Seeing Starts. Al hacerlo, Daan Roosegaarde y Unesco Netherlands devuelven las estrellas, las traen de nuevo para crear una conexión entre las personas, algo que se ha perdido durante la pandemia. Seeing Stars anima a las ciudades de todo el mundo a seguir los planes de la Unesco (Países Bajos) y reconocer la observación y disfrute de las estrellas como un derecho y una herencia universal.

Más del 80% de la población mundial vive bajo cielos contaminados por la luz, una barrera que nos impide experimentar la belleza del cielo y disfrutar del patrimonio universal de las estrellas, pero hay una solución. “Todo el mundo debería tener derecho a ver las estrellas a través de un cielo nocturno impoluto. Mirar las estrellas te hace sentir conectado con el resto del universo, y te recuerda que todos somos parte del inmenso cosmos. Y este es el patrimonio universal por el que lucho. Seeing stars es un importante paso hacia adelante”. – Kathleen Ferrier, presidenta de la Comisión de los Países Bajos para la Unesco.

“Todos estamos ahora en nuestra propia pequeña burbuja, desconectados unos de otros. Me di cuenta de que cada noche, hay un rendimiento de luz increíble escondido en lo alto de nuestro cielo. ¿Qué pasaría si apagásemos todas las luces de una ciudad para poder disfrutar juntos de las estrellas? Seeing Stars trae de vuelta las estrellas en tu propia calle. Las estrellas están a solo un interruptor de distancia”. – Daan Roosegaarde, artista.

La película, que se lanzó hace unos días, crea una sensación de conexión, no solo con la comunidad, sino también con el planeta.

Seeing Stars es una colaboración entre los residentes, el gobierno y las empresas de Franeker, Unesco Netherlands y Studio Roosegaarde para apagar todas las luces, vallas publicitarias y alumbrado público no esenciales del hogar. Al eliminar esta contaminación lumínica a escala de toda la ciudad, Seeing Stars permite a todos reconectarse con el universo y experimentar la magia de la luz de las estrellas nuevamente. La seguridad pública está garantizada en estrecha colaboración con el gobierno local.

Seeing Stars comienza en Franeker y tiene como objetivo viajar a ciudades como Leiden, Sydney, Venecia, Estocolmo y Reykjavik.

Unesco, Nacht van het Wad, Earth Hour, Nacht van de Nacht, and the International Dark-Sky Association ha defendido previamente los momentos de oscuridad para aumentar el bienestar humano y animal. Seeing Stars es parte de este movimiento y actúa como un estreno radical que se centra en ver las estrellas en tu ciudad. Contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y refleja la rica historia astronómica de la ciudad de Franeker.

«Estoy muy orgullosa de apagar todas las luces de nuestra ciudad, de ver las estrellas y cómo este acto nos ayuda a sentirnos conectados entre nosotros». – Marga Waanders, alcaldesa de Franeker.

Franeker – Ciudad de estrellas

Franeker es sin duda el lugar perfecto para el estreno del nuevo proyecto de Daan Roosergaarde en colaboración con la UNESCO. Seeing Stars refleja la vinculación de esta ciudad con la historia de la astronomía. Franeker es famosa por el planetario más antiguo del mundo, el Eise Eisinga Planetarium, pero también porque aquí nació astrónomo de renombre mundial Jan Hendrik Oort (una fuente en el centro histórico le rinde homenaje, la fuente De Oortwolk). Además, la ciudad de las estrellas está situada junto al Mar de Wadden, Patrimonio de la Humanidad, desde donde se puede disfrutar de unas vistas ilimitadas de los cielos centelleantes iluminados por las estrellas y descubrir los dos únicos Dark Sky Parks en los Países Bajos. Esto, junto con la increíblemente rica historia de Franeker, es recisamente por qué Seeing Stars ha elegido este lugar para devolver las estrellas a la ciudad.