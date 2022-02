Los 5 mejores destinos para visitar en 2022

miércoles 23 de febrero de 2022 , 11:32h

Arrancamos el segundo mes del año y queremos dejarte desde ya la recomendación de destinos para visitar este 2022. Vas a tener que disponer de una App control horario para todos los destinos que vamos a recorrer.

Porque sabemos que te encantan los viajes…

Y aquí te vamos a dejar opciones para todos los gustos. Montañas, playas paradisíacas, pueblos encantadores y por supuesto, alguna que otra gran ciudad.

Cualquiera que sea tu destino preferido, queremos que vayas preparando las maletas y disfrutes de lo hermoso que hay allí afuera.

¡Vamos!

Filipinas - Tierra de encantos

Después de dos años sin recibir la afluencia de turistas acostumbrada, Filipinas se prepara para volver a lo grande. Las restricciones han ido a la baja y es el momento ideal para conocerla, en caso de que no hayas ido.

En estas tierras se encuentran muchas de las playas más bonitas y emblemáticas del mudo. Además, aquí puedes hacer buceo, trekking, disfrutar de una rica gastronomía y deleitarte conociendo a fondo la cultura filipina.

Los lugares que debes sí o sí visitar son Camiguín, Bohol o Malapascua, el norte de Luzón y Caramoan.

Brasil - Siempre de carnaval

Es un país conocido por su alegría, bellas playas y su gente que recibe a todos los turistas con una sonrisa. Aquí no te vas a encontrar con restricciones para viajar y tendrás muchos destinos por conocer.

De los más destacados están las playas de Río de Janeiro, Salvador Bahía o la Cosmopolita ciudad de São Paulo. Y si eres amante de la naturaleza salvaje, no olvides que acá puedes adentrarte en el Amazonas.

Por otro lado, el carnaval se acerca y los de Río son los mejores, así que empieza a preparar tus maletas.

Perú - Conoce una Maravilla

Seguimos por Latinoamérica y ahora es turno de Perú. Una tierra mágica y llena de encanto donde puedes conectar con un mundo natural sin igual. Monumentos históricos y ciudades declaradas Patrimonios de la Humanidad te esperan.

Una de las paradas obligatorias es Machu Pichu. La ciudad Inca sigue siendo el gran atractivo peruano, pero no el único. Porque aquí hay de todo, grandes desiertos, parajes montañosos, los andes y una extensa selva son las opciones para disfrutar en Perú.

No dejes de visitar las líneas de Nazca, un fenómeno natural impresionante, Arequipa, la ciudad blanca y por supuesto, tienes que probar su rica comida. Y es que Perú, es sinónimo culinario de exquisitez.

Costa Rica - Pura vida

No sabrás lo que significa “pura vida” hasta que no visites Costa Rica. No solo es vivir sonriente y ser amable; es disfrutar del espectáculo natural que es este país. Porque casi el 50% de su territorio es un hermoso bosque y cerca de un tercio está protegido por ser reserva natural.

A esto hay que agregarles las hermosas cascadas, ríos y playas para tener como resultado un destino turístico como pocos. Y si amas estar en contacto con la naturaleza, disfrutar de la fauna y flora que ofrece este país te va a encantar.

Cerdeña - Italia

Toda Italia es hermosa, pero queremos destacar un destino que tienes que conocer este 2022, Cerdeña. Es un rincón paradisiaco del Mediterráneo que ofrece playas de aguas cristalinas, pueblos con encanto, las mejores vistas de un atardecer que puedas disfrutar en mucho tiempo y aventuras acuáticas de todo tipo.

Todo eso suena costoso, pero la mejor parte es que no lo es. Cerdaña tiene conexiones aéreas a bajo costo y también una ruta de ferry que la conecta con Barcelona. Por tanto, es un viaje que puedes hacer aunque estés corto de presupuesto.

Coge la maleta y apunta en el mapa el primer destino que quieres visitar este año.