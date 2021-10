Camiguín, una de las islas más seductoras del archipiélago filipino

La isla de Camiguin es conocida como la isla Verde de Filipinas, debido a que es una de las zonas con mayor intensidad de lluvias de todo el archipiélago. Declarada Parque Nacional, en ella se puede disfrutar de aguas termales, cascadas, ruinas españolas, santuarios marinos, lagos, etc.

El volcán Hibok-Hibok es uno de los lugares más famosos, y el ascenso al mismo es una de las excursiones más interesantes. También, es posible pasar la noche en esa zona.

La presencia de varias cascadas majestuosas que crean manantiales calientes y fríos es sólo uno de los muchos atractivos de esta isla-paraíso. La topografía es inconfundiblemente tropical, pero el ambiente es exclusivamente occidental.

La isla de Camiguin es conocida como la isla Verde de Filipinas, debido a que es una de las zonas con mayor intensidad de lluvias

Con apenas 240 kilómetros cuadrados de superficie, Camiguin, la ‘isla nacida del fuego’, es la segunda más pequeña de Filipinas, tanto en área como en población: tiene 23 kilómetros en su punto más largo y poco más de 14 kilómetros en su punto más ancho. Aun así, tiene espacio suficiente para albergar hasta doce volcanes.

Filipinas, el país de las más de 7.000 islas, algunas de ellas auténticos paraísos. Uno de ellos es Camiguin, una isla volcánica al norte de la isla de Mindanao que, a pesar de su pequeño tamaño, contiene tesoros naturales que la hacen absolutamente irresistible para el viajero. Cascadas, junglas tropicales, volcanes, ruinas españolas y algún que otro secreto dan forma a una de las islas más seductoras del archipiélago filipino.

Camiguín es una de las islas más impresionantes y variadas de Filipinas. Ya solo el dato de que es el lugar con más volcanes por metro cuadrado del mundo puede hacer soñar con su paisaje, realmente mágico. Hay muchísimo que ver y que hacer en Camiguín, por lo que es una isla ideal para los que buscan aventura y actividad y no sólo playas y para los enamorados de la naturaleza.

Además, actualmente, sigue conservando el encanto de ser una isla muy poco explotada por el turismo, así que, a no ser que se visite en festivos locales, es muy probable que muchos de estos lugares que se pueden ver en Camiguin se puedan desfrutar en solitario.

La pequeña Camiguín es una provincia perteneciente a Mindanao (igual que Siargao) y se encuentra a 12 kilómetros de la costa de esta

Disfrutar de las preciosas cascadas de Camiguín

Con tantas montañas y volcanes de gran altura en Camiguín hay varias cascadas preciosas en las que darse un refrescante chapuzón.

Katibawasan Falls

Es la cascada más alta de Camiguín con su caída de 70 metros y un entorno precioso, aunque ahora lo han acondicionado al turismo y se puede encontrar algunas mesas de picnic. La entrada cuesta 50 pesos y podrás llegar a ella fácilmente en moto o bicicleta.

Camiguin, la ‘isla nacida del fuego’, es la segunda más pequeña de Filipinas

Un consejo para los viajeros seria madrugar para poder disfrutar de estas cascadas para uno solo. Aunque al estar rodeadas de mucha vegetación el mejor momento para verlas con luz es durante el mediodía.

Hacer senderismo por sus volcanes

En Camiguín hay nada menos que 12 volcanes, para los amantes del trekking, hay con varias opciones.

Walkaway to the Old Volcano and Stations of the Cross

Las vistas desde este sendero merecen muchísimo la pena. Se trata de un recorrido por las faldas del Mt. Vulcan, que llevan a disfrutar de una panorámica preciosa de la isla, su vegetación y el Sunken Cemetery. Mientras se sube se ven las 14 estaciones de la vida de Jesús representadas por esculturas muy coloridas.

Trekking al Hibok-Hibok

Los amantes del senderismo que visiten Filipinas tienen una buena razón para ir a Camiguin. El Hibok-Hibok es un estratovolcán que se encuentra en activo. Aunque no es la montaña más alta de la isla, es uno de los más fieros, pues su última erupción en los años 50 mató a unas 600 personas.

Subir a la cima del Hibok Hibok (1.330 metros sobre el mar) y disfrutar de las impresionantes vistas de White Island, Bohol, Siquijor y Mindanao y de la laguna del cráter es una de las cosas más increíbles que hacer en Camiguin. El recorrido a la cima dura entre 3 y 5 horas y el camino suele comenzar en las Ardent Hot Springs en Mambajao o en Yumbing. Si estás en una forma física media, la excursión completa te llevará unas 8 horas y te aconsejamos que comiences a las 5:30 de la mañana para evitar el calor y tener más posibilidades de que la cumbre esté clara.