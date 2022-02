La ONCE y Microsoft refuerzan su alianza en formación de personas con discapacidad

lunes 28 de febrero de 2022 , 10:17h

Grupo Social ONCE y Microsoft han reforzado la alianza estratégica que mantienen desde hace más de veinte años con la puesta en marcha de nuevas líneas de colaboración en el ámbito de la formación, el fomento del empleo y el apoyo al emprendimiento social.

El acuerdo de colaboración, cuya firma ha tenido lugar en el curso de una visita al Centro de Formación “Por Talento Digital” de Fundación ONCE en Madrid, ha contado con la participación de Miguel Carballeda, presidente de Grupo Social ONCE; Jean-Philippe Courtois, executive vice president and president National Transformation Partnerships de Microsoft, y Alberto Granados, presidente de Microsoft España.

Microsoft facilitará a los estudiantes de “Por Talento Digital” acceso a la plataforma de formación online Microsoft Learn, así como a contenidos formativos adicionales en las principales tecnologías de la compañía. Además, los profesionales de Microsoft participarán en jornadas, sesiones específicas y workshops que se organicen en el nuevo centro de formación, y los estudiantes del programa “Por Talento Digital” tendrán acceso preferente a las actividades de capacitación técnica organizadas por Microsoft en España y la opción de participar en un programa de mentoring en el que colaborarán empleados de la compañía.

“Por Talento Digital” es una iniciativa de Fundación ONCE para ofrecer formación a las personas con discapacidad, reducir la brecha digital y también posicionar a las personas con discapacidad en el mapa de talento tecnológico y digital, siendo Fundación ONCE, y su entidad Inserta Empleo, el aliado estratégico para las empresas que apuesten por la incorporación de talento con discapacidad a sus equipos.

Ambas entidades diseñarán conjuntamente iniciativas que impulsen la certificación en tecnologías Microsoft de los alumnos de “Por Talento Digital”, con el objetivo de mejorar su empleabilidad. Asimismo, Microsoft trabajará con su red de partners en España, compuesta por más de 11.000 compañías tecnológicas, para fomentar el empleo de personas con discapacidad.

Apoyo a emprendedores sociales

El acuerdo establecido prevé también el trabajo conjunto en el impulso al emprendimiento social. Así, Microsoft apoyará a las startups que participan en la Aceleradora de Fundación ONCE para innovadores sociales. Esta Aceleradora, que cuenta actualmente con una decena de proyectos, apoya aquellos emprendimientos sociales que desarrollan productos y/o servicios con los que se buscan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Microsoft aportará a los emprendedores que cumplan los requisitos del programa hasta 120.000 dólares en créditos de Microsoft Azure, suscripciones a soluciones como Visual Studio, Office 365, Dynamics 365 y GitHub Enterprise, soporte en sus estrategias de comercialización y apoyo a través de mentores especializados.