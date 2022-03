Los Rolling Stones vuelven en concierto a España

miércoles 16 de marzo de 2022 , 09:27h

¡Los rumores son ciertos! ¡The Rolling Stones vuelven a España!

¡Lo que lees, The Rolling Stones se echan a rodar de nuevo a la carretera y van a empezar por nuestra casa!

Las leyendas vivas del rock anuncian por fin las fechas de su próxima gira: “SIXTY”, en celebración de su 60 aniversario. La única oportunidad que tendrás de verlos en España será en el Wanda Metropolitano de Madrid el día 1 de junio,"¿te vas a perder el que podría ser su último concierto?" ¡Larga vida al Rock&Roll!

Después de 8 años sin tocar en Madrid, The Rolling Stones inician el 1 de junio su gira europea ‘Sixty’ en la capital española, con la que celebran sus 60 años sobre los escenarios, un hito que pocos artistas han logrado. Prepárate para disfrutar de grandes éxitos como ‘Gimme Shelter’, ‘(I Can´t Get No) Satisfaction’ o ‘Start Me Up’.

La banda más longeva y duradera de la historia del rock cuenta con un palmarés difícil de igualar: 25 álbumes, 32 sencillos posicionados entre los más famosos de la música y con más de 250 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Sobre The Rolling Stones

The Rolling Stones, una banda de legendaria reputación, es un grupo de rock and roll de lo más alto del panorama internacional… ¡Estrellas en la cima! En sus orígenes puedes encontrar una sana competencia con The Beatles, cuya música logró enamorar a millones y millones de personas de cada esquina del planeta. Ambos grupos demostraron su talento y originalidad en el mismo género, sin embargo, The Rolling Stones ofrecía al público un sonido particular más fuerte, más enérgico y contagioso. Este especiado, sabroso e insólito sonido resultó ser uno de los motores de su imparable éxito, engrandecido con el paso del tiempo. En 2012 la banda alcanzó un hito fascinante. Celebraron, dicho año, su 50 aniversario. Nada más ni nada menos que 5 décadas conquistando escenarios, cadenas de radio y séquitos ingentes de fans. Además de ser reconocidos a nivel mundial por ser una de las bandas de rock and roll contemporáneas más relevantes, The Rolling Stones se ha labrado una reputación escénica inmejorable. Esto se debe a los conciertos, asombrosas actuaciones, que han llevado a cabo por todo el mundo. La música más emocionante se combina, en sus espectáculos, con las personalidades más cautivadoras, ofreciendo un espléndido abanico de recuerdos y sensaciones inolvidables.

Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ron Wood

Estos son los carismáticos músicos que, a día de hoy, encontrarás sobre las tablas de cientos y cientos de países. Voces, guitarras, baterías, bajos, armónicas… Todo lo que podrás escuchar en sus eventos te envolverá en un ambiente de magia y comunidad sonoras. Esto transforma las entradas para The Rolling Stones en verdaderos billetes dorados de Willy Wonka, ¡oportunidades indispensables! En agosto de 2021, The Rolling Stones anunció el fallecimiento de Charlie Watss, a sus 80 años. El mítico batería del grupo que ya tuvo que retirarse de la gira que realizaron en Estados Unidos por problemas de salud, siendo este sustituido por Steve Jordan. De hecho, como tiempo después, el 6 de diciembre de 2021, el grupo realizó un concierto homenaje en su nombre en Londres, para un grupo muy reducido de personas.

El renacimiento del Rock & Roll

Éxito, más éxito y aún más éxito. Este es el resultado que trajo la unión de Mick Jagger y Keith Richards en los orígenes de la banda, un resultado que ni siquiera los propios integrantes esperaban. En el nacimiento del grupo puedes descubrir un acontecimiento fascinante, ya que, con la aparición de The Rolling Stones, llegó el pistoletazo de salida del renacimiento del rock and roll. Este novedoso viento fresco ha tenido, siempre, a la banda como protagonista. Se han mantenido siempre en la cresta de la ola, evolucionando con el tiempo e incorporando sonidos de estilos diferentes en su música. La discografía del grupo cuenta con un total de 30 discos de estudio, decenas y decenas de joyas auditivas que, diversas y maestras, han alcanzado en ventas de música grabada más de 200 millones, convirtiéndose en uno de los artistas más vendidos de la historia.

Canciones icónicas, premios y galardones de The Rolling Stones.

¿Un ejemplo? A la hora de mencionar sus temas no podemos quedarnos con uno solo, por lo que aquí tienes una lista de sus canciones más famosas: “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Angie”, “Gimme Shelter”, “Sympathy for the Devil”, “Paint it Black”, “Start Me Up”, “Beast of Burden”... Todos estos temas han recorrido el mundo entero y lo siguen haciendo, transformando encuentros en fiestas y conciertos en reconocibles maravillas. La carrera de The Rolling Stones está plagada de premios y galardones, así como proyectos sublimes y avales del fenómeno mundial que han construido con sus propias manos y voces. La banda forma parte del Rock and Roll Hall of Fame, el salón de las más brillantes estrellas. Han sido condecorados con más de un trofeo de la industria musical, como su victoria en más de un Grammy. Han publicado varios documentales, los cuales han ofrecido una mirada más profunda a las personas detrás de las leyendas. Han completado aforos y actuado frente a los públicos más grandes… En definitiva, han conquistado el mundo a golpe de guitarra, bajo, voz y batería.

The Rolling Stones sigue en activo

Las actuaciones de esta banda estelar son de una categoría inmejorable. Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood continúan, en la actualidad, ofreciendo conciertos espectaculares con los que disfrutar al máximo de sus canciones, esos temas que han escrito la historia del rock and roll. La producción con la que llevan a cabo sus despampanantes eventos deja bocas abiertas y ojos brillantes a su paso, engrandeciendo la experiencia con luz, sonido y efectos. Este deslumbrante marco enriquece aún más las actuaciones de los fenómenos y convierte las giras de la banda en una oportunidad redonda, mágica, extraordinaria.

60 aniversario de Los Rolling Stones

Este 2022 la banda realiza su 60 aniversario. Y es que fue el 12 de julio del año 1962 cuando este icónico grupo celebró su primer concierto en Londres, en el Marquee Jazz Club. Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones (guitarrista), Lan Stewart (pianista), Dick Taylor (bajista) y Mick Avory (batería).