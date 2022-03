Cómo viajan las diferentes generaciones de españoles

miércoles 16 de marzo de 2022 , 09:30h

La edad no está reñida con las ganas de viajar. No obstante, sí que supone un parámetro relevante puesto que no es lo mismo viajar con 20 años, que con 40 o incluso con 60. A medida que pasan los años, cambian las necesidades, el presupuesto y las exigencias del viajero.

Kiwi.com, empresa de tecnología de viajes online, ha realizado un análisis de los seis tipos de viajero español en función de la generación a la que pertenecen. Los datos recogen elementos comunes a todas ellas, como por ejemplo, la predilección por estancias cortas de hasta tres días, las escapadas a capitales europeas con el avión como principal medio de transporte, la pasión por Madrid y Barcelona en el plano nacional y las ganas de viajar ligeros de equipaje.

Generación de la 2a Guerra Mundial

También conocida como generación GI o generación de la Segunda Guerra Mundial, es la comprendida por los nacidos entre 1901 y 1927. Por razones obvias —los más jóvenes tienen hoy 95 años—, no es la que más viaja, pero sorprende que Kiwi.com, siendo una plataforma online popular entre las personas con mentalidad digital, haya registrado numerosas reservas suyas en los últimos años. En comparación con el resto de generaciones, un rasgo destacable es que es la que más viaja por España, siendo Barcelona, Sevilla, Bilbao, Mallorca y Madrid algunos de los destinos más codiciados. Y gastan menos que el resto de generaciones, con una media de 84 euros, ya que prácticamente el 80 % de los viajeros reserva billetes por menos de 100 euros.

Además, es la generación que menos tiempo destina a su estancia —un 93,8 % de las reservas son para viajes de 1-3 días— y la que lleva menos equipaje, lo cual denota la auténtica esencia viajera: la experiencia vale más que la ropa. Está claro que la avanzada edad no les impide subir a un avión, y es que los españoles nacidos en los años 20 del siglo XX encabezan la lista de las top 30 nacionalidades de viajeros de esta generación en Kiwi.com.

Generación silenciosa

Comprende a todos aquellos que nacieron entre 1928 y 1945. Este viajero opta por la tranquilidad y la comodidad, por lo que el 48,6 % planifica los viajes con un mes de antelación o más, pero sin renunciar a una buena escapada por Europa a destinos menos concurridos y bulliciosos, como Londres, Viena, Oslo, Copenhague o Düsseldorf, especialmente en los primeros meses del año. Las rutas Alicante-Viena y Málaga-Londres son, históricamente, las más reservadas en Kiwi.com. A diferencia de la generación de la 2a Guerra Mundial —de la cual los datos señalan que un elevado porcentaje viaja solo—, más de un 40 % de los miembros de la generación silenciosa viaja acompañado.

Esta generación se vio afectada por la posguerra, así que son personas ahorradoras y trabajadoras, aunque no escatiman en gastos en sus viajes ya que el precio medio de los billetes aéreos asciende a 222 euros. Un 10,2 % de las reservas son para viajes de siete o más días.

Baby Boomers

Se trata de la generación que nació entre mediados de los 40 y los 60. Son viajeros algo menos previsores que sus antecesores, ya que realizan las reservas con una media de 15 días de antelación, y gastan más en servicios extras, como el embarque prioritario. Europa es el continente por el que más se mueven, siendo Bruselas, Barcelona, Milán o Estocolmo algunos de sus destinos favoritos para viajes de aproximadamente tres días de duración. De media, gastan un poco más en transporte que la generación silenciosa, 245 euros —si bien cabe destacar que un 8,4 % gasta entre 500 y 1000 euros—.

Generación X

Los hijos de los Baby Boomers y padres de los Millennials tienen recursos para viajar, prueba de ello es que es la generación que más gasta con una media de 257 euros —un nada despreciable 9 % gasta entre 500 y 1000 euros en transporte—. Apenas planifican sus viajes, con una antelación de unos ocho días, y prefieren pasarlos en compañía de gente: un 25,5 % viaja con personas de entre 41 y 60 años. Entre los destinos más reservados en Kiwi.com se encuentran Varsovia, París, Lisboa o Praga, aunque también destacan las rutas Barcelona-Madrid y Madrid-Barcelona a nivel nacional.

Millennials

Este segmento de la población está formado por los jóvenes nacidos entre 1981 y 1996 a los que les une una misma pasión: viajar. Los millennials son los que más improvisan sus viajes —de media, reservas con salida solo 3,5 días antes del vuelo—, ya que disfrutan más de la experiencia en sí que de la propia planificación. De hecho, en comparación con el resto de generaciones, es la que más viaja. Son expertos en descubrir nuevos destinos a precios económicos en Kiwi.com, gastando menos en transporte que sus padres y abuelos: 215 euros de media, a destinos mayoritariamente europeos, como Dublín, Ibiza, Budapest o Berlín.

Como están marcados por el inicio de la era digital y aprovechan al máximo la tecnología para encontrar las mejores ofertas, no sorprende que el 36,6 % use la app de Kiwi.com para reservar sus viajes, más que el resto de generaciones. Les gusta viajar ligero, y es que un 84 % de las reservas de millennials se realiza sin facturar equipaje. No es extraño, puesto que cerca de un 80 % corresponde a viajes de entre 1-3 días. Enero, febrero y septiembre son sus meses predilectos para viajar.

Generación Z

Los viajeros españoles nacidos a partir de 1997 pertenecen a esta generación, que se caracteriza por elegir estancias cortas, ocho de cada diez se quedan tres días fuera como máximo, y escapadas a buen precio, con 165 euros de media, a las principales capitales europeas —Londres, París, Budapest o Roma— o destinos más cercanos, como Barcelona y Madrid. Más de un 60 % se beneficia del algoritmo de Virtual Interlining de Kiwi.com para encontrar las combinaciones de viaje más económicas. Después de la generación de la 2a Guerra Mundial, son los que menos gastan en transporte. Resulta interesante destacar que un 75 % de los jóvenes de la Generación Z, en su mayoría mujeres, viaja solo y un 18 %, acompañado de personas de su misma edad, entre 18 y 25 años.