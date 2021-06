lunes 28 de junio de 2021 , 10:24h

La sombra y una buena cerveza Mahou suelen ser buena compañera en el estío. Y si se acompaña de buena música en directo el plan puede ser la cuadratura del círculo.

Veranos en Vivo Vibra Mahou 2021 pone sobre la mesa 16 actuaciones durante el mes de julio en 16 salas La Noche en Vivo. Este ciclo cuenta con el patrocinio de Mahou.

Desde el primer día del mes de julio, este jueves 1, la artista valenciana Jimena Amarillo presenta sus nuevas canciones en Café La Palma. Ese mismo día Nuria Martín, cantautora y artista madrileña, que es la persona que está detrás del proyecto Dear Leo actuará en la sala Vesta.

Doble pase es el que harán el grupo de indie rock de la escena emergente de Madrid el viernes 2 de julio Kanai en Contraclub.

Para el sábado 3 las propuestas se multiplican. El Gruta 77 te ofrece el directo The Chickenbackers con sus armonías vocales de a la hora del vermú. Y por la tarde compartiendo hora estarán Víctor Algora que reemprende las actuaciones para presentar su último disco en la sala El Sol. Mientras la banda de rock metal Romeo también presenta las nuevas canciones de su EP en Rockville.

El domingo 4 a mediodía saldrá a escena AL-V, figura clave de la Barcelona disidente. Transformista y artista queer estará en la sala Maravillas con su torbellino de música incómoda, arriesgada y de alta carga visual. Por su parte el reconocido cantautor Andrés Sudón celebra un aniversario muy especial, los cuatro años de su disco “dudas pop” en Libertad 8. Habrá dos pases y se retransmitirá vía streaming.

Para el viernes 9 la apuesta por el blues es fuerte en el Tempo Audiophile Club. Dos pesos pesados de la escena nacional Iker Piris y Marcos Coll lo demostrarán con su guitarra y armónica respectivamente.

Rita Ojanguren es uno de los descubrimientos de la música asturiana. Estará presentando su primer disco el sábado 10 en la sala Siroco.

Con muchas ganas de presentar sus nuevas canciones Safree vuelve a los escenarios en Fulanita de Tal. Será el domingo 11 de julio.

Martirio y Raúl Rodríguez a la guitarra ofrecerán un concierto en el que recorrerán las canciones que han formado parte de su vida artística. estarán sobre las tablas el jueves 15 de julio en la sala Clamores. Y presentando su nuevo trabajo sobre el escenario de El Sótano estará Isma Romero. Durante la cuarentena Isma realizó un video en el que expresa su más sentido reconocimiento a las salas de música en vivo.

El domingo 18 de julio tenemos dos propuestas, en Cadillac Solitario, Nestor Rausell y Los Impostores para los buenos amantes del Rock and Roll y en la sala Moe el power trio The Habit of The Rabbit formado por Bigtor Velasco, Luis de Diego y Josele Luna. Estos músicos tienen años de forja en largas noches de conciertos y jam sessions en la escena madrileña.

Y finalizará el ciclo una de las voces más reconocidas de la escena nacional. Aurora García y Julio Martín en el teclado forman un tándem de alto nivel. Con ese formato acústico harán vibrar el jueves 29 de julio los corazones de los asistentes en el Blackbird Rock Bar.