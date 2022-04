Hans Zimmer crea temas musicales para la marca relojera IWC

martes 05 de abril de 2022 , 20:35h

IWC Schaffhausen ha presentado una serie de temas exclusivos compuestos por el ganador del Oscar Hans Zimmer. El aclamado compositor de música de cine se inspiró en los cinco nuevos colores de cerámica presentados por el fabricante suizo de relojes de lujo como parte de su nueva colección de relojes de piloto TOP GUN. El propio Zimmer dirigió el estreno de la suite en un evento exclusivo celebrado en el Théâtre du Léman de Ginebra, organizado con motivo de la exposición Watches and Wonders. Antes del espectáculo en el Théâtre du Léman, Hans Zimmer se reunió con el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1™ y embajador de la marca IWC y embajador de la marca IWC, Lewis Hamilton.

Hans Zimmer ha compuesto las partituras de más de 200 proyectos en todos los medios y ha sido galardonado con dos Premios de la Academia®, tres Globos de Oro®, tres Grammys®, un American Music Award y un Premio Tony®. Entre sus trabajos destacan las partituras de Dune No Time to Die, Gladiator, The Thin Red Line, As Good as It Gets, Rain Man, la trilogía de El Caballero Oscuro, Inception, Thelma and Louise, The Last Samurai, 12 Years A Slave, Blade Runner 2049 (coescrita con Benjamin Wallfisch) y Dunkirk, así como las partituras de películas recientes como Wonder Woman 1984, Hillbilly Elegy de Ron Howard y The SpongeBob Movie: Esponja en fuga. En 2019, Zimmer también marcó el remake de acción real de El Rey León, por el que recibió una nominación al Grammy® a la mejor banda sonora para medios visuales.

En lo que supone una de las primeras colaboraciones entre un fabricante suizo de relojes de lujo y un compositor de música de cine, IWC Schaffhausen y Zimmer se han unido para dar vida a un proyecto único: "The Sound of Color". Para la recién lanzada colección de relojes de piloto TOP GUN, los especialistas creativos de IWC diseñaron cinco nuevos e impactantes colores cerámicos y crearon relojes con impresionantes diseños monocromáticos. A continuación, Zimmer tomó estos colores como punto de partida para su composición musical, creando cinco piezas musicales, una para cada color: The Sound of Color - IWC Ceratanium®, The Sound of Color - IWC Mojave Desert, The Sound of Color - IWC Woodland, The Sound of Color - IWC Lake Tahoe y The Sound of Color - IWC Jet Black. La música añade una nueva dimensión sorprendente y original original a cada uno de ellos, expresando cada emoción a través del sonido.

"Lo que me gusta de la música es el elemento lúdico y la oportunidad de probar cosas que no he hecho antes", explicó explicó Zimmer. "Disfruté creando sonidos con IWC porque era bastante diferente de mi trabajo en las películas. Escribir música siempre consiste en contar una historia y llevar a la gente a nuevos lugares, ya sea inspirado por una película, por una imagen en movimiento o un color, y esto no fue diferente".

"El sonido es una de las herramientas más poderosas para expresar emoción y crear una atmósfera. Como diseñador Como diseñador arquitectónico, he aprendido a expresar mis ideas visualmente. Las potentes bandas sonoras de Hans me han me han inspirado continuamente y me han dado energía durante incontables horas de dibujo y muchas a tarde en la noche. Tener la oportunidad de trabajar con con Hans en la traducción de "The Colors of Top Gun" en música es un sueño hecho realidad. El paisaje sonoro será crear una atmósfera única en la que mostrar nuestros para mostrar nuestros relojes con el máximo efecto", explicó explicó Chris Grainger-Herr, CEO de IWC Schaffhausen.

UN ENFOQUE DE INGENIERÍA PARA CREAR MÚSICA

La colaboración entre IWC y Zimmer se basa en en valores compartidos. Al igual que IWC fomenta un enfoque de ingeniería en la fabricación de relojes, él utiliza un enfoque de la tecnología para componer música. La tecnología de vanguardia le permite superar los límites y aventurarse en territorios inexplorados del sonido. En su estudio de Santa Mónica, California, ha montado un sistema único de sintetizadores y samplers, que le permiten componer y arreglar su música sin escribir una sola nota. También viaja a los lugares más insólitos para grabar nuevas muestras o construir instrumentos a medida para un propósito específico. Lo que también distingue el trabajo de Zimmer es su enfoque colaborativo. Trabaja en un entorno creativo único, rodeado de otros compositores y músicos. Juntos, experimentan con nuevos sonidos y muestras y se desafían continuamente para crear una nueva y extraordinaria música de cine.