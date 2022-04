Con Cathay Stories la aerolínea agradece a sus empleados su ayuda a lo largo de la pandemia

viernes 08 de abril de 2022 , 09:43h

Después de todo lo vivido estos dos últimos años, somos más conscientes que nunca de la labor tan importante que han realizado miles de personas para ayudar en todo lo posible durante la pandemia. Por ello, Cathay Pacific ha creado las Cathay Stories, una landing page dedicada al personal de la compañía. Con este nuevo espacio, Cathay Pacific hace un pequeño homenaje a todos sus empleados que han trabajado tan duro durante la pandemia para mantener a las personas de todo el mundo conectadas.

Nuestra labor en datos

Desde miembros de la tripulación que se ofrecieron voluntarios para participar en el sistema de vuelo “Closed Loop” hasta el personal de oficina, los esfuerzos de todos han sido vitales para mantenernos conectados. Entre estos hitos se encuentran los más de 700.000 pasajeros que han volado en Cathay Pacific durante 2021, pudiendo reencontrarse con sus seres queridos. Además, durante este tiempo se han repartido más de 165 millones de vacunas en todo el mundo, 5 millones de test de antígenos, 143.000 toneladas de frutas, verduras y productos perecederos que, gracias a Cathay Pacific Cargo, se pudieron transportar a nivel mundial Todo ello gracias a los empleados, los cuales estuvieron a la altura del reto, con su profesionalidad y su espíritu de superación.

La historia del Capitán Obet Mazinyi

Gracias a las Cathay Stories, se pueden conocer de primera mano a los ‘héroes’ que han conseguido formalizar todos estos retos. Una de las historias la protagoniza el Capitán Obet Mazinyi, piloto del Boeing 747, que gracias a su trabajo y a la alta tecnología desarrollada en este avión, se pudieron trasladar miles de vacunas tanto a Hong Kong como a todo el mundo. “El Boeing 747 está especialmente equipado para transportar containers. ya que está refrigerado en su totalidad, lo que permite disminuir la temperatura hasta los 4 grados” comenta el Capitán. Sobre lo que le movió para no rendirse durante los meses más duros de la pandemia, comenta que “trabajar no es solo para mí una gran responsabilidad con la que cumplir, sino también realizar un servicio que amo, algo en lo que tiene mucho que ver la oportunidad que se me brinda de ayudar a la comunidad”.