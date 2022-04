Manuel Fernández publica su Tesoro de Coplas

viernes 29 de abril de 2022 , 10:09h

“Desde mi niñez he sentido una profunda admiración por la copla o también llamada Tonadilla o Canción Española. En aquel mítico programa de televisión de los años 70 llamado ¨Cantares¨ podía escuchar el cante de aquellos artistas que en cada actuación dejaban un momento histórico en este género y a mí como espectador me embrujaban y me hacían cantar a lo largo de día esas canciones que había escuchado. Uno de mis sueños se ha cumplido, tener un álbum de copla. Ha sido difícil elegir cuales serían las canciones que formarían este trabajo, aunque me he dejado llevar por los sentimientos y he querido superarme con temas de artistas a los que nunca había cantado. Para mí todas estas canciones son una joya, o como dice el título del disco un Tesoro de Coplas.”

Manuel Fernández publica su ya quinto disco, “Tesoro de coplas”. Un trabajo con el cual el cantante de Badalona regresa a algunos de sus orígenes, tanto en lo musical, mediante esta recopilación de coplas que nos transportan a otros tiempos, como en la anímico, con este reencuentro con su amigo Miguel Poveda magníficamente plasmado en “Tu pena es mi pena”.

Para este emotivo trabajo Manuel Fernández ha vuelto a rodearse de un gran equipo de músicos con los que ya había trabajado y ampliamente reconocidos en el ámbito profesional como son Albert Amargós (piano), Gloria Wasmer (violín) o Alberto Pérez (trompeta) o en la específica escena de la rumba catalana como Agustín Espín (Bajo) o Jack Chakataga (productor y multi-instrumentista).

MANUEL FERNÁNDEZ

Nació en Barcelona y desde su infancia vive a caballo entre Sevilla y la ciudad condal. La primera vez que sube a un escenario es con seis años, al ser invitado por su primo, Ángel Fernández Franco ¨El Torete¨, muy popular en aquella época por protagonizar la saga de ¨Perros callejeros¨.

En aquel festival de rumbas su primo le invita a subir al escenario e interpreta una canción de sus admiradas ¨La Grecas¨.