La coartada, ¿hasta dónde se puede llegar por los hijos?

viernes 29 de abril de 2022 , 10:49h

“La coartada es una obra muy intensa que conmueve al espectador porque habla de un tema tabú muy relacionado con la maternidad y la paternidad del que, ojalá, se hablase más para que se normalizasen más las desgracias que nos tocan vivir…

María Castro es Ana …

… Una mujer desesperada, deseosa de recuperar a su hija, porque es lo único que necesita para ser feliz, y sin ella su vida no tiene sentido, y elabora una coartada con su mejor amigo para recuperarla de su marido. Eso es lo que se va a ver al principio. Ella está encerrada en su casa, agobiada, agónica, eso es el principio, luego lo que ocurra lo sabréis cuando vengáis a verla” …

Y ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para no perder a tu hijo?

“Si una mujer o un hombre, una madre o un padre hace lo que sea, lo posible… y puede llegar a todo, y en la función se puede ver hasta donde se puede llegar… y si no, espera a ver el final.”

Y hasta ahí nos puede contar María Castro, su protagonista…

La coartada que se ha subido al escenario del Teatro Bellas Artes de Madrid, viene ya de una gira que comenzó hace más o menos un año, siempre con éxito y con una María Castro alabada por crítica y público, ya que según ella misma reconoce “hasta el momento es el papel de mi vida”.

Porque, además “Es un personaje muy complejo, con mucho texto, y es lo más complejo que me he aprendido en mi vida, es un personaje con muchísimos giros y es difícil porque tengo que intentar que las personas que estén en las butacas entren en mi mente, es decir que ellos me acompañen en todo el proceso mental de dolor que estoy sufriendo…”

Junto a María están Dani Muriel y Miguel Hermoso como el amigo y el marido de Ana, ¿quién es el bueno y quién es el malo?

Y la escenografía jugando un papel importante…

Para descifrar eso y más enigmas de este thriller psicológico habrá que ir al teatro a ver La coartada, y esa es la mejor coartada para salir y acudir a una sala y si se emocionan y se implican, mucho mejor.

Reparto

María Castro

Dani Muriel

Miguel Hermoso

Ficha artística

Autora: Christy Hall

Versión y Dirección: Bernabé Rico

Escenografía: Juan Sanz