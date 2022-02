Joaquín Climent, Álex Barahona y Juan Díaz ponen en escena El cuidador, de Harold Pinter

martes 15 de febrero de 2022 , 08:59h

El 16 de marzo llega al Teatro Bellas Artes (Madrid) ‘El cuidador’, de Harold Pinter, bajo la dirección de Antonio Simón. El humor y la ironía viajan a través de este texto, que nos presenta una inteligente crítica sobre lo absurdas que pueden llegar a ser las circunstancias de nuestra vida.

Joaquín Climent se pone al frente de esta función, que reflexiona acerca de la posibilidad de cuidar al otro como el que cuida de una propiedad. ¿Se puede vivir sin confiar en el otro? ¿En quién se puede confiar? Estas serán algunas de las preguntas que se intentan resolver en El cuidador, además de otras de fondo como la dificultad de comunicarse y entender a los demás. Por su parte, el director Antonio Simón se cuestiona "hasta qué punto intentar conectar con el otro implica esfuerzo, aunque no siempre recompensado."

El reparto lo completan Juan Díaz y Álex Barahona, que junto a Climent, forman un triángulo de personajes que se debatirán en un duelo dialéctico, dramático y cómico a la vez de una de las obras más importantes del teatro británico del siglo pasado.

Harold Pinter, Premio Nobel de Literatura en 2005, escribió está obra en 1959. Es por lo tanto un clásico contemporáneo y una de sus mejores obras, también se la considera como una de sus obras con mejor funcionamiento comercial. El texto nos traslada a la actualidad, a cualquier ciudad de nuestro país con una puesta en escena llena de elementos que nos sorprenderá a la par que nos hará disfrutar. El cuidador nos propone un viaje a partir del 16 de marzo, de miércoles a domingo, en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

Los personajes dicen:

"Bueno, soy de todas partes, ya sabe... Digamos que he recorrido mundo."

"No me he sentado desde... Lo que se dice sentarse, ... ¡Ya ni me acuerdo!”

"Pues verá, lo que pasa, sabe, ¡es que cambié de nombre! Hace años. ¡Voy por ahí con un nombre falso! Ese no es mi nombre de verdad.

Sobre el director

Antonio Simón ha centrado su trayectoria como director teatral en repertorio contemporáneo y del del siglo XX. Cuenta con el mérito de ser el primer director que ha escenificado en España a autores como: J. Pommerat, D. Keene, G. Tabori, D. Harrower, J. Fosse. Además, ha puesto en escena clásicos como Sófocles y Lope de Vega y, tras su estreno en 2019 de Esperando a Godot en el Teatro Bellas Artes obtuvo gran éxito de público y crítica.

Ha desarrollado su carrera en teatros públicos, festivales y salas alternativas. Al igual que su pedagogía, su poética se basa en el trabajo con los actores como fundamento de sus escenificaciones.