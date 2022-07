El Corte Inglés lanza las segundas rebajas

miércoles 13 de julio de 2022 , 08:10h

El Corte Inglés inicia las segundas rebajas con descuentos sobre los descuentos, es decir, con nuevos y mejores precios sobre los productos ya rebajados en artículos de moda. Del 11 al 20 de julio la compañía lanza las segundas rebajas del verano con un 20% de descuento adicional en una gran selección de artículos en áreas como moda mujer, hombre, juventud, infantil, accesorios y zapatería. En la página web y la app de la compañía, las segundas rebajas han empezado hoy a las 9 de la mañana, una hora antes de abrir los centros de El Corte Inglés.

En la oferta comercial, destacan artículos de moda, zapatería y accesorios con más de 400 firmas que estos días tendrán un 20% de descuento adicional en una selección de artículos.

En moda mujer y hombre, son numerosas las firmas que han querido sumarse a estos días de segundas rebajas. Así, marcas como George Rech, Naulover, Mirto, Lasserre, DKNY, Timberland, Náutica, y North Sails, entre otras, tendrán un 20% de descuento adicional en una selección de artículos.

En el área de moda joven, las firmas Carhartt, GAP, Levi's, Pepe Jeans, Selected, Only, Vero Moda y Esprit, también tendrán estos días un 20% de descuento adicional a los precios ya rebajados, artículos imprescindibles para hacer planes en verano, como vestidos, prendas para la playa, pantalones cortos, camisetas, etc.

Geox, Clarks, Alpe, Pablosky y Callaghan son marcas de zapatería que ofrecen una selección de productos, tanto de infantil como de adultos, con unos precios más que increíbles. Es el momento para equiparse de cara al verano con un buen calzado a precios únicos.

Y en el departamento de moda infantil, firmas como Gocco, Pepe Jeans, Name It y GAP ofrecen para estas segundas rebajas, vestidos, pantalones, shorts, camisetas, chaquetas, así como todo tipo de prendas tanto elegantes como informales para los niños en una noche de verano.

Y estos días son perfectos para adquirir prendas de baño, por eso en el departamento de moda baño mujer, muchas firmas han querido participar en las segundas rebajas con una selección de bañadores que ofrecen hasta el 40% de descuento.

Asimismo, habrá un 20% descuento adicional en el área de Lencería, destacando marcas como Chantelle, DKNY, Hanro, Lejaby y Simone Perele, entre otras.

Además en el área de deportes, el cliente tendrá a su disposición una serie de artículos con hasta un 50% de descuento en textil, calzado y complementos de marcas como Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Under Armour, New Balance, Asics, Bullpadel, Quiksilver, Billabong, Salomon, Vans, Arena, New Era, Roxy, entre otras.