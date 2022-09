Cine, Cine, Cine: Noticias desde el Festival de San Sebastián

jueves 01 de septiembre de 2022 , 08:26h

MADE IN SPAIN INCLUYE CINCO ESTRENOS MUNDIALES

Made in Spain incluirá cinco estrenos mundiales, entre ellos un documental sobre el crítico Carlos Boyero y otro sobre la banda musical Tequila.

Las otras tres premieres son ‘El color del cielo’, que inaugurará la sección; ‘La casa entre los cactus’, que la clausurará, y ‘Entre montañas’, de Unai Canela.

También se proyectarán las películas de Roberto Bueso, Zaida Carmona, Juan Miguel del Castillo, Rodrigo Cortés, Albert Serra, Adrián Silvestre, Carla Simón y Jonás Trueba.

CINCO ESTRENOS MUNDIALES CONFORMAN LA SECCIÓN CULINARY ZINEMA

Cinco estrenos mundiales integrarán la sección Culinary Zinema, que en la 70ª edición del Festival será inaugurada por ‘Mibu. La luna en un plato / Mibu. The Moon on a Dish’, que permite conocer a fondo el famoso restaurante japonés. ‘Virgilio’, un retrato del chef del restaurante limeño Central, clausurará la sección que también incluirá un tercer documental, ‘La Huella’, historia de un parador de playa, y dos ficciones, ‘Xiao shan he / Nostalgia’ y ‘Tsuchi wo kurau junikagetsu / The Zen Diary’.

DOS PELÍCULAS DE NEW DIRECTORS Y UNA DE ZABALTEGI

Dos primeras películas, ‘Chevalier noir / A Tale of Shemroon’, de Emad Aleebrahim Dehkordi, y ‘Something You Said Last Night’, de Luis De Filippis, completan la sección New Directors, mientras que el cortometraje ‘Carta a mi madre para mi hijo / Letter to My Mother for My Son’, dirigido por Carla Simón, será la última incorporación a Zabaltegi-Tabakalera. De este modo, el número de largometrajes que participarán en New Directors en la 70º edición del Festival de San Sebastián asciende a 15, mientras que los títulos que se mostrarán en Zabaltegi-Tabakalera son 23.

SE REANUDA EN OCTUBRE EL CICLO NOSFERATU ‘ZINEMALDIA 70’

El próximo día 5 de octubre se reanuda en Tabakalera el ciclo Nosferatu dedicado al 70º aniversario del Festival de San Sebastián (1953-2022), que se inició el pasado mes de enero, con la proyección de ‘Une histoire de vent’ (1988), última película dirigida por el veterano documentalista neerlandés Joris Ivens.

En el tercer trimestre de Nosferatu Zinemaldia 70, organizado por Donostia Kultura, Filmoteca Vasca y el Festival de San Sebastián, con la colaboración de Tabakalera y el Institut Valencià de Cultura-Filmoteca de la Generalitat Valenciana, se proyectarán once películas que pasaron por la programación del Festival de San Sebastián entre 1988 y 2010, que se suman a las 26 ya proyectadas antes del verano en esta muestra.

CINE VASCO EN LA 70 EDICIÓN

Fermin Aio, Izaskun Arandia, Jabi Elortegi, María Elorza, Fernando Franco, Alberto Gastesi, Mikel Gurrea, Xuban Intxausti, Ander Iriarte y Fermin Muguruza competirán por el Premio Irizar al Cine Vasco.

En total diecisiete películas –trece largometrajes y cuatro cortos– conforman la participación vasca de la 70ª edición del Festival de San Sebastián, repartida entre Sección Oficial, New Directors, Zabaltegi-Tabakalera, Nest, Zinemira y las galas del Cine Vasco y EiTB.

Zinemira, la sección dedicada específicamente al cine vasco, está organizada por el Festival de San Sebastián y el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Cuenta con el patrocinio de Irizar y EiTB, y la colaboración de Filmoteca Vasca, las asociaciones de productores EPE/APV e IBAIA, y Zineuskadi.

EL VELÓDROMO REABRIRÁ SUS PUERTAS CON UNA IMPORTANTE PRESENCIA DE FIGURAS DEL CINE Y DE LA MÚSICA

Tras dos años de ausencia debido a la pandemia de la Covid-19, el Festival de San Sebastián recuperará en su 70ª edición las proyecciones en el Velódromo, una sala de cine gigante con capacidad para casi 3.000 espectadores y una pantalla de 400 metros cuadrados. En las presentaciones de los tres estrenos mundiales programados este año participarán, además de sus directores, buena parte de los respectivos elencos artísticos, en los cuales sobresalen importantes nombres de la escena musical.

Fernando León de Aranoa presentará ‘Sintiéndolo mucho’, su documental sobre Joaquín Sabina, en compañía del propio compositor y de Leiva.

El estreno de ‘Rainbow’, dirigida por Paco León, contará con Dora, Ayax Pedrosa y Wekaforé, además de otros miembros del reparto como Carmen Maura, Carmen Machi, Luis Bermejo y Hovik Keuchkerian.

El músico y cineasta Fermin Muguruza mostrará ‘Black is beltza II: Ainhoa’ junto a María Cruickshank, Itziar Ituño, Antonio de la Torre, Ariadna Gil y Darko Peric.

'FÁCIL', SERIE ORIGINAL MOVISTAR PLUS+, SE PRESENTARÁ EN EL FESTIVAL

Fácil, una serie original Movistar Plus+, en colaboración con Destrucción y Salvación, se presentará en la 70ª edición del Festival de San Sebastián, el martes 20 de septiembre, en la Gala Movistar Plus+ en el Kursaal 2. La serie, creada por Anna R. Costa, producida por Sandra Hermida y protagonizada por Natalia de Molina, Anna Castillo, Anna Marchessi y Coria Castillo, se estrenará en la plataforma en otoño.

Fácil, compuesta por cinco capítulos de 30 minutos de duración, es una serie sobre cuatro mujeres con diversidad funcional que quieren vivir juntas en un piso de la Barceloneta. Su forma de descubrir su independencia comienza a chocar contra todas las normas establecidas para ellas, que se comportan como mujeres buscando lo que son en un mundo que ya ha decidido lo que son sin contar con ellas.