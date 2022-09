Vuelve LIKE, el MusicAPP

lunes 26 de septiembre de 2022 , 10:06h

¡Aquí hemos venido a ligar!

LIKE, EL MUSICAPP regresa a los escenarios tras convertirse en la gran revelación de la escena off madrileña.

Desde su estreno prometió convertirse en una experiencia teatral única y, gracias al éxito de público y crítica, logró posicionarse como una de las obras más divertidas de la capital.

A partir del próximo 30 de septiembre, todos los viernes en el Teatro Fígaro.

LIKE, EL MUSICAPP se ha alzado con 4 premios Broadway World 2022:

MEJOR MUSICAL DE PEQUEÑO FORMATO / MEJOR ACTRIZ para MARA JIMÉNEZ / MEJOR ESCENOGRAFÍA / MEJOR ILUMINACIÓN

Si crees en el amor a primera vista LIKE, EL MUSICAPP no solo te tocará el corazón, sino que además te permitirá entrar en la realidad que se narra en el argumento, con una APP real en la que el público puede interactuar con el resto de los asistentes a la función desde el mismo momento que compra su entrada.

Todos podremos vivir nuestra “LIKE STORY”, una experiencia que puede cambiarnos la vida.

LIKE, EL MUSICAPP es un espectáculo protagonizado por PABLO PUYOL y MARA JIMÉNEZ.

El libreto, la música y la dirección son de ESTEBAN CIUDAD.

SINOPSIS

Imagina que conoces a alguien a través de una aplicación para ligar. Parece la persona perfecta. En la primera cita descubres que esa persona no es lo que aparentaba ser.

La cosa es… que tú tampoco lo eres.

Ella rompió su relación hace unos años y no se atreve a conocer a nadie. Nadie le interesa. Nadie satisface sus necesidades. Su pasatiempo es quedarse en casa viendo pelis, jugando a videojuegos y alimentando sus inseguridades, mirando una y otra vez el Instagram de su ex y su nueva y espectacular novia. Su mejor amiga, Ceci, adicta a las redes sociales, no hace más que invitarla a ponerse mona, a cuidarse el cuerpo, a salir… pero a ella todo eso le parece superficial. Se encuentra fuera de lugar en el mundo.

Él es un chico de lo más normal, o eso dice su madre, pero tiene un pequeño problemilla; lleva tres años sin acostarse con nadie. Sus amigos, unos machitos guaperas que cubren de sobra sus necesidades sexuales, su madre, e incluso el párroco del pueblo donde se crio, le incitan a todas horas a salir de fiesta y buscarse una chica, o un chico. Para él… es una autentica misión suicida. Con lo bien que está en casa con sus cosas, ¿para qué va a arriesgarse a una posible humillación?

En un acto de desesperación, ambos se dejan guiar por su gente y se crean un perfil en una app para ligar. Se hacen el perfil perfecto, imposible de no gustar a nadie.

Retocan fotos y se hacen los seres más interesantes del universo, buscando ser el estereotipo perfecto.

Eso los lleva a conocerse y comenzar una relación online basada en satisfacer al otro. El problema llega cuando deciden quedar en persona y descubren que todo era una farsa.

La cita no sale bien, evidentemente, pero logran conectar de un modo inesperado, haciendo que esa noche les cambie la vida para siempre.

LIKE APP Y EL PÚBLICO

Con la APP de LIKE los espectadores podrán interactuar con el resto de los asistentes a la función.

Solo hay que descargarla y tras un sencillo registro ya se puede disfrutar de la experiencia: todos podrán intercambiar “likes” única y exclusivamente con las personas que asistan a la misma función.

Si dos asistentes a la función hacen “match” (se dan “me gusta” mutuamente) podrán tener su primera cita en el Teatro Alfil, conocerse en persona, ver el espectáculo y hasta sentarse juntos, ya que las butacas no son numeradas.

Además, al finalizar la función los protagonistas buscarán entre el público a 2 personas que compartan su “experiencia LIKE” entre bromas, juegos de preguntas, etc.

Si surgiera un “PERFECT LIKE” y estas dos personas aceptaran tener una cita, les invitarás a una cena para que continúen su LIKE STORY.