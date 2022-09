Notas Musicales: Salas de conciertos. Alondra de la Parra en Galicia. Perse en concierto

lunes 26 de septiembre de 2022 , 10:10h

XVII CONGRESO ESTATAL DE SALAS DE CONCIERTOS

Los días 20 y 21 de septiembre se ha celebrado en Murcia la decimoséptima edición del congreso que ha contado con la presencia de Madrid en Vivo como representante de las salas madrileñas.

Interesados por el presente y el futuro del sector y su sostenibilidad, los representantes de las salas de toda España se han dado cita en el XVII Congreso Estatal de Salas de Conciertos. Organizado por ACCES -la asociación estatal de salas privadas de música en directo-, este congreso anual ha albergado una serie de actividades, charlas y ponencias que tienen por objetivo cohesionar los esfuerzos de los profesionales del sector en pos de la salud de los circuitos de música en directo y sus espacios:

XVIII Asamblea General de ACCES

Actualización del Estatuto del Artista y Reforma Laboral

Soluciones tecnológicas para salas de conciertos

Acciones hacia una economía sostenible en las salas de conciertos

Plan Estratégico de la Música

Las salas de concierto del Estado en los proyectos europeso

¿Nos habláis del circuito AIEnRuta?

Además de dos conciertos, un “secret show” en la sala Garaje Beat Club, y la actuación del grupo Chaqueta de Chándal en la sala Revólver.

“El talento de los músicos se desarrolla inicialmente en las salas de música en vivo, con más de 50.000 conciertos y cerca de 9.000.000 de asistentes al año en España. Las salas de música en directo programan, en muchísimos casos, artistas y propuestas musicales aún desconocidas, todavía no comerciales, diversas, pero que serán, en el futuro, las que llegarán a los grandes escenarios y ocuparán las listas de discos más vendidos. No hay que olvidarlo.” se ha recalcado desde ACCES.

ALONDRA DE LA PARRA DEBUTA EN GALICIA

Esta temporada la directora de orquesta Alondra de la Parra vuelve a España para ofrecer tres suculentas propuestas musicales en diferentes ciudades de la geografía española.

La famosa directora de orquesta mexicana debutará el 30 de septiembre con la Orquesta Sinfónica de Galicia en un concierto que abrirá la temporada del conjunto musical y que incluye el estreno en Europa de la Sinfonía Imposible, obra del compositor mexicano Arturo Márquez. La pieza, cuyo estreno mundial tuvo lugar el pasado mes de julio en el Festival PAAX GNP de México, ha sido creada por el maestro Márquez a petición de la propia Alondra.

El 17 de noviembre la artista presenta The Silence of Sound junto a Chula the Clown (Gabriela Muñoz) en el Auditorio Baluarte de Pamplona. El espectáculo, que se estrena en España, sumerge al espectador en un universo fantástico, donde la ilusión y la realidad chocan entre sí para hablar de la vida y el ser humano. Se trata de un proyecto escénico multidisciplinar con oníricas y envolventes proyecciones en el que la magia del clown se funde con la fuerza inspiradora de la música en directo. El montaje pone por primera vez en escena a una orquesta sinfónica y a un payaso.

A través de piezas de Debussy, Stravinsky, Brahms, Prokofiev o Bartók, Chula viajará, desde el silencio de sus gestos, por el mundo de la música de Alondra, deseando, buscando, arriesgando y llevándonos al límite sin saber qué descubrirá en el camino. Las composiciones serán interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Navarra bajo la batuta de la directora mexicana.

Después de su paso por Galicia y Navarra, Alondra de la Parra dirigirá a la Orquesta Nacional de España (ONE) los días 25, 26 y 27 de noviembre en el Auditorio Nacional de Madrid. En los conciertos sonarán piezas de los compositores Leonard Bernstein y Modest Músorgsky. La ONE estará acompañada por los solistas Juana Guillem (flauta) y Terry Wey (contratenor).

PERSE EN CONCIERTO, SALA BUHO REAL

El 9 de octubre

Y presenta su single: “Inefable”…

Primer single de adelanto de este nuevo trabajo discográfico bajo el nombre de “NORTE” que verá la luz en Enero del 2023.

“INEFABLE” (disponible en plataformas) es una historia que nace de un proceso de ANSIEDAD y una búsqueda desesperada por salir de la misma. No entender cuándo ni por qué aparece es algo desesperante. La ayuda profesional y el afán de superación sirven en este caso para salir de un camino mal iluminado.

El videoclip que la acompaña pretende de forma absurda mostrar lo molesta que puede llegar a ser. Una presencia siempre incómoda.