La directora Alondra de la Parra presenta el Festival Paax GNP de México

viernes 25 de febrero de 2022 , 08:01h

La primera edición de este evento se llevará a cabo en el Hotel Xcaret Arte en Quintana Roo (México) del 29 de junio al 3 de julio de 2022. Se trata de una experiencia única, diseñada por Alondra de la Parra y GNP, para disfrutar durante 5 días de la mejor música, danza y gastronomía en pleno Caribe mexicano.

El Festival Paax GNP acogerá el estreno de ‘la Sinfonía Imposible’, obra del compositor mexicano Arturo Márquez, y del espectáculo The Silence of Sound, creado por Alondra de la Parra y Gabriela Muñóz, Chula the Clown. También se estrenará la coreografía Finale Finale, de Christopher Wheeldon.

Después del éxito de ‘La Orquesta Imposible’, y como resultado de la colaboración entre Alondra de la Parra y GNP, surge el FESTIVAL PAAX GNP, una iniciativa que reunirá por primera vez a los miembros de dicha orquesta, formada durante 2020 por solistas de renombre internacional para ayudar a mujeres y niños de México afectados por la COVID-19.

El FESTIVAL PAAX GNP será el punto de encuentro de destacados talentos internacionales de la música y danza clásica, además de una plataforma para presentar nuevos e innovadores proyectos artísticos.

Entre las piezas que se presentarán, destaca el estreno de la Sinfonía Imposible, del compositor mexicano Arturo Márquez, así como el espectáculo The Silence of Sound, creado por Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz, Chula the Clown. Además, se estrenará la coreografía Finale Finale de Christopher Wheeldon; quien también presentará un fragmento de la nueva adaptación a ballet de la novela de Laura Esquivel Como Agua para Chocolate.

El programa del festival cuenta con otras destacadas obras y un elenco de conocidos artistas entre los que sobresalen Nemanja Radulovic, Aleksey Igudesman, Guy Braunstein, Edicson Ruiz, Rolando Fernández, Felix Klieser, así como bailarines del Royal Ballet y del San Francisco Ballet.

Además de reunir lo mejor de la música, el FESTIVAL PAAX GNP busca promover la formación de niños y jóvenes de la región en un contexto musical y de inclusión social. Con este objetivo nace también el programa "Armonía Social", en el que se brindan diferentes actividades en torno a la educación musical de las que podrán ser parte las distintas comunidades de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Armonía Social culminará en una presentación de los alumnos tocando lado a lado con las estrellas del Festival.

Alondra de la Parra

La directora Alondra de la Parra se ha ganado la admiración del público por sus vibrantes actuaciones musicales y su promoción de los compositores latinoamericanos. Frecuentemente trabaja con las orquestas más prestigiosas del mundo, incluidas la Orquesta de París, la Orquesta Filarmónica de Londres, la Orquesta Tonhalle de Zúrich, la Orquesta de Radio Sueca, la Orquesta Sinfónica de São Paulo, la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín y la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia. En muchas ocasiones, Alondra ha conducido producciones de ballet con prestigiosas compañías como el Royal Ballet y el Staatsballet Berlin. Entre 2017 y 2019 fue Directora Musical de la Orquesta Sinfónica de Queensland, convirtiéndola en la primera mujer a cargo de una orquesta australiana. También fue la primera mujer mexicana en dirigir una orquesta importante en Nueva York y es la embajadora cultural oficial de México.