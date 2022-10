Air New Zealand amplía su colaboración con Discover the World

miércoles 05 de octubre de 2022 , 09:16h

La aerolínea de bandera neozelandesa, Air New Zealand, ha ampliado su colaboración con Discover the World para extender sus servicios como GSA a nuevos mercados.

Air New Zealand mantenía su colaboración con Discover the World en América Latina y en mercados seleccionados del Sudeste Asiático.

Con esta ampliación del acuerdo, Air New Zealand cubrirá una región estratégicamente importante para la compañía, con un enfoque particular en los mercados DACH, Reino Unido, Alemania y España. Christine Sutton (anteriormente miembro de STA Travel y Emirates) fue nombrada Directora de Ventas Senior para Reino Unido y Europa en julio.

Aiden Walsh, Jefe de Desarrollo de Aerolíneas y Asociaciones de Discover the World, comenta: “Estamos encantados de extender nuestra asociación con Air New Zealand en la región europea. Con las fronteras de Aotearoa (Nueva Zelanda en maorí) completamente abiertas ahora, esperamos trabajar con nuestros socios comerciales en el desarrollo comercial y de las ventas de pasajeros hacia Oceanía”.

Christine Sutton, Directora de Ventas Senior en Discover the World, añade: "Ha sido un comienzo fenomenal hasta el momento, puesto que el sector turístico ha estado muy emocionado de tener contactos locales en el mercado nuevamente. Es por ello que esperamos trabajar con nuestros colaboradores para mantenerlos actualizados sobre el magnífico producto y actividades de Air New Zealand”.

Aaron Gilden, Director de Ventas SSEA, UK y EU para Air New Zealand comentó, “Air New Zealand se complace en ampliar su colaboración con Discover the World. Era vital para nosotros elegir un socio que pudiera representar los valores de nuestra marca y brindar un servicio premium a nuestros partners de la industria. Con nuestra alianza estratégica junto a Singapore Airlines y la propuesta "Más formas de llegar a Nueva Zelanda", continuamos ofreciendo a nuestros clientes opciones inigualables para llegar a nuestro hogar en Aotearoa a través de la red global de Air New Zealand".