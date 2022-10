TIS - Tourism Innovation Summit ha presentado las novedades de su próxima edición

lunes 17 de octubre de 2022 , 08:41h

TIS - Tourism Innovation Summit 2022, el evento tecnológico de referencia para los profesionales del sector turístico, ha presentado en Sevilla las novedades de su próxima edición, que vuelve a FIBES del 2 al 4 de noviembre. TIS2022 abordará 5 ejes estratégicos para el sector: innovación, recuperación de la confianza del viajero, digitalización, sostenibilidad y turismo inclusivo, que resumen los retos a los que se enfrenta el tejido empresarial turístico nacional e internacional.

Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla, y Yolanda de Aguilar, Secretaria General para el Turismo de la Junta de Andalucía, junto con Francisco Páez, teniente de alcalde y delegado de turismo del Ayuntamiento de Sevilla; Antonio Jiménez, director gerente de Sevilla City Office; Silvia Avilés, directora de TIS-Tourism Innovation Summit; y Edgar Weggelaar, director del Tourism Innovation Global Summit, el congreso líder en el sector del turismo que se organiza en el marco de TIS, han presentado las novedades de esta tercera edición.

Antonio Muñoz ha señalado que esta tercera edición confirma la consolidación del summit y los primeros pasos para crear una gran plataforma de inversión en la ciudad de empresas vinculadas a la innovación, la tecnología y el turismo. "El TIS forma parte de la estrategia puesta en marcha por Sevilla para confirmar a Sevilla no sólo como una capital turística, sino como un destino para invertir que cuenta con un ecosistema empresarial amplio y diverso y capacidad de atracción para ser un referente en el sector de la innovación y la transformación digital". "Sevilla no parte de cero, pues ya ha puesto en marcha un modelo de gestión turística donde el foco no sólo se pone en el impacto y los visitantes que atraen eventos como el TIS, también en las inversiones y la economía que generan, pues ayuda notablemente al emprendimiento y a las startups". El alcalde de Sevilla ha reafirmado el compromiso de la ciudad con esta cita y ha dado a conocer todo un programa de actividades por la ciudad durante la semana del evento con el objetivo de abrir Sevilla al turismo.

Por su parte, Yolanda de Aguilar ha definido al TIS como “punto de encuentro referente a nivel internacional en cuanto a digitalización e innovación en el sector turístico, aspectos esenciales para esta nueva era de la industria de viajes en la que estamos inmersos”.

A tres semanas de su celebración, TIS2022 cuenta ya con más de 4.300 congresistas acreditados que asistirán para conocer las últimas innovaciones y tecnologías en Inteligencia Artificial, Cloud, Ciberseguridad, Big Data & Analytics, Marketing Automation, tecnología contactless o Predictive Analytics, entre muchas otras, que presentarán las más de 200 firmas expositoras. Accenture, Amadeus, CaixaBank, City Sightseeing Worldwide, The Data Appeal Company, EY, Mabrian, MasterCard, Telefónica Empresas, Convertix, Keytel y PastView son algunas de las muchas empresas que presentarán sus propuestas para guiar al sector turístico en el camino hacia la innovación y la digitalización.

“Durante 3 días, los profesionales de la industria turística podrán conocer de primera mano las soluciones y tecnologías más innovadoras para transformar sus negocios o destinos, o soluciones sostenibles que den respuesta a los nuevos intereses por parte de los viajeros basados en la concienciación climática”, ha destacado Silvia Avilés.

TIS2022: hacia un nuevo turismo más sostenible, inclusivo y digital

El Tourism Innovation Global Summit ahondará no solamente en las tecnologías disruptivas que ayudarán a mejorar la competitividad del sector, sino también en propuestas de valor como la sostenibilidad, el turismo inclusivo, la reputación o seguridad como palancas para conseguir nuevas oportunidades de negocio. Así, 400 expertos analizarán como la industria turística está haciendo la transición hacia un entorno más digital, innovador y comprometido con la descarbonización, así como con el medio ambiente. Edgar Weggelaar, director del congreso Tourism Innovation Global Summit, ha señalado que la tercera edición de TIS “será el punto de inflexión hacia una nueva etapa de la industria, en el que un turismo más sostenible, seguro y digitalizado coja el testigo y relance un sector crucial para la economía mundial”.

Ponentes de la talla de Gerd Leonhard, keynote speaker y CEO de The Futures Agency; Cristina Polo, analista de mercado EMEA de Phocuswright; Bas Lemmens, CEO de Meetings.com y presidente de Hotelplanner EMEA; Misa Labarile, policy officer de la Comisión Europea; Kees Jan Boonen, responsable de sostenibilidad de Booking.com; Eleni Skarveli, directora de Visit Greece, UK e Irlanda; Wouter Geerts, director de investigación de Skift; Deepak Ohri, CEO de Lebua Hotels and Resorts; y Jelka Tepsic, teniente de alcalde de Dubrovnik; Eduardo Santander, CEO de la European Travel Comission; entre muchos otros, participan en esta nueva edición del congreso.

TIS2022 cuenta con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía, y Sevilla City Office, así como de organizaciones internacionales como la WTTC, la OMT, ETOA, Skal International, NECSTouR, o PATA, entre otras, para buscar nuevas fórmulas de negocio que revitalicen una industria que en 2019 llegó a suponer el 10% del PIB mundial y el 13% del nacional.