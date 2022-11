Christmasland: Personajes Disney en Nuevo Taipei

lunes 14 de noviembre de 2022 , 10:18h

El 8 de noviembre se probaron las esculturas de luz, protagonizadas por personaje Disney, que forman parte de una nueva edición de Christmasland, un evento muy popular que presentará divertidas actividades e instalaciones en el sector de Banqiao, en la ciudad de Nuevo Taipei, desde el 11 de noviembre hasta el 2 de enero de 2023.

¡También se puede sentir el rico ambiente de la Navidad en la ciudad de New Taipei! En diciembre de cada año, se organiza el evento Christmasland in New Taipei City, que consiste en importantes actividades de celebración navideña e impresionantes instalaciones de arte.

En la Plaza de los Ciudadanos, una deslumbrante variedad de luces y el árbol de Navidad al aire libre más alto de Taiwán atraen a muchos transeúntes para tomar fotos.

Además, se realizarán una serie de actividades como la fiesta familiar en el jardín, el desfile navideño del carnaval y el concierto de Nochebuena.

Aunque los programas son diferentes cada año, ¡la felicidad siempre será abundante! Todos están invitados a venir a la tierra navideña en la ciudad de New Taipei para unirse a la mayor fiesta navideña del país para disfrutar del alegre ambiente navideño y abrazar la llegada de un nuevo año.

El Christmas land anual de New Taipei iluminó el distrito de Banqiao el viernes por la noche (11 de noviembre), deleitando a las multitudes ansiosas por experimentar el ambiente festivo y echar un vistazo a la exhibición de luces de este año.

Ubicada en la Plaza de los Ciudadanos frente al Nuevo Ayuntamiento de Taipei, la exhibición Christmasland 2022 estará abierta para que el público la disfrute hasta el 2 de enero de 2023. Cada fin de semana hay actividades y actuaciones para que las familias disfruten de la temporada navideña.

Christmasland de este año presenta una gran cantidad de personajes con licencia de Disney, incluidos personajes clásicos como Mickey y Minnie, así como personajes modernos de Pixar Studios, Marvel y Star Wars.

Todo el lugar de Christmasland está dividido en diferentes estaciones, cada una con su propio tema, y situada alrededor de la "Ciudad Blanca como la nieve" y un árbol de Navidad blanco gigante en el centro de la plaza.