El Airbus A380 de Emirates vuelve a Madrid

miércoles 02 de noviembre de 2022 , 09:56h

Emirates ha anunciado el retorno a Madrid de su buque insignia, el A380, a partir de este domingo, 30 de octubre. Sustituyendo al B777-300ER, la aerolínea operará la ruta entre la capital española y Dubái con una frecuencia diaria con el objetivo de satisfacer la demanda durante la temporada de invierno.

Para finales de año, la aerolínea servirá cerca de un tercio de su red global con 85 A380, al desbloquear más destinos como Houston, Bangalore, Perth, Auckland, Hong Kong y Kuala Lumpur, entre otros que se anunciarán próximamente. Emirates es el mayor operador mundial del A380, con 118 aviones de este modelo en su flota. Gracias a la ampliación de la lista de ciudades, Emirates habrá recuperado el 75 % de su red de A380 anterior a la pandemia.

Con la mayor demanda de viajes registrada en más de dos años, Emirates ofrecerá a los clientes más opciones y una mejor experiencia al aumentar los servicios del A380 a un total de 42 destinos para finales de marzo de 2023. Al mismo tiempo, la aerolínea está optimizando su red para satisfacer la fuerte demanda y mejorar sus horarios existentes en más de 400 salidas del A380 desde Dubái, ofreciendo 460.000 asientos semanales del A380 para marzo de 2023, incluyendo 81.000 asientos en sus cabinas premium, que ofrecen la mejor comodidad para el cliente.

La configuración del A380 es de 14 asientos en First Class, 76 en Business Class y 417 en Economy Class. Los pasajeros de First Class pueden disfrutar del lujo y la tranquilidad en las cómodas suites privadas, así como del exclusivo Onboard Shower Spa, único en la industria aérea. Tanto en First como Business Class, los viajeros pueden socializar y degustar los canapés y cocktails en el popular Onboard Lounge. Asimismo, todas las clases tienen a su disposición una amplia oferta de cocina gourmet, el galardonado sistema de entretenimiento a bordo ice, con más de 5000 canales, y conexión Wi-Fi.

Desde su entrada en la flota de Emirates hace 14 años, el A380 ha sido el buque insignia de la aerolínea y uno de los favoritos de los clientes, proporcionando una experiencia de viaje inigualable por su amplitud, tranquilidad y comodidad en todas sus clases. La compañía lo introdujo en España en febrero de 2014, y desde entonces es la única aerolínea que opera este modelo en España, el avión de pasajeros más grande del mundo.