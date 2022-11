La primera isla resort, sólo para adultos, abrirá a principios de 2023

martes 08 de noviembre de 2022 , 00:00h

Karisma Hotels & Resorts, el galardonado grupo hotelero que abarca América Latina, el Caribe y Europa, y Margaritaville, la marca de estilo de vida global sinónimo de diversión y desconexión, abrirán las puertas de la tercera propiedad bajo la marca Island Reserve, Margaritaville® Island Reserve Riviera Maya, a principios de 2023. El nuevo resort será el primer todo-incluido para adultos de la marca, que cuenta con 355 suites dentro de 13 categorías de habitaciones, nueve espacios de comida y bebida, tres piscinas, dos canchas de pickleball, un Spa St. Somewhere de clase mundial, la primera cervecería LandShark en México, y mucho más.

"Siendo nuestra tercera propiedad en abrir bajo la marca Island Reserve, queríamos crear una nueva experiencia para nuestros huéspedes que fuera diferente a las demás, por lo que Margaritaville Island Reserve Riviera Maya es nuestro primer destino sólo para adultos", ha asegurado Mario Mathieu, SVP de Desarrollo de Negocios, Diseño y Construcción de Karisma Hotels & Resorts. "Aquí, los huéspedes serán transportados a un refugio costero de lujo donde cada habitación ofrece una vista única debido a su forma de luna creciente. Con una experiencia inigualable de todo-incluido llena de experiencias culinarias gourmet e inmersivas, opciones de bebidas únicas, un servicio personalizado excepcional y la primera cervecería LandShark en México, los clientes tendrán amplias oportunidades de mezclarse con otros huéspedes gracias al ambiente altamente social del resort."

Los alojamientos de estilo costero ofrecen lo último en lujo

Margaritaville Island Reserve Riviera Maya se encuentra en una hermosa playa mexicana con vistas incomparables a las aguas turquesas del Mar Caribe. El complejo cuenta con 355 suites en 13 tipos de habitaciones, todas ellas con camas king y doble queen, que ofrecen el equilibrio perfecto entre comodidad y lujo con los tonos azules del mar, la arena y el cielo como telón de fondo.

Los huéspedes pueden elegir entre las espaciosas King Paradise Suites, que ofrecen un amplio espacio al aire libre; las exclusivas Beachfront Honeymoon Suites, frente al océano con una zona de estar totalmente amueblada y una terraza envolvente; y el Oceanfront Paradise Swim-Up Studio, que goza de impresionantes vistas al mar y cuenta con un dormitorio de tamaño king y una estancia que se abre a una amplia terraza cubierta y a una piscina infinita.

La Coral Reefer Signature Suite ofrece la máxima experiencia de lujo y se completa con un espacio al aire libre con capacidad para ocho personas, que incluye una terraza totalmente amueblada, una piscina infinita privada de gran tamaño, una parrilla de estilo gaucho hecha a medida y una mesa de billar al aire libre. Además, un servicio de mayordomo privado permite a los huéspedes disfrutar de una relajación total.

Una amplia oferta de restaurantes y bares

Los huéspedes podrán disfrutar de deliciosas creaciones en los cinco restaurantes del complejo, que incluyen el JWB Steakhouse, donde los huéspedes están invitados a entrar en la sala de maduración donde nuestro "sumiller de carne" les explicará todo lo que necesitan saber sobre la gran variedad de cortes del restaurante; Frank & Lola's, una trattoria italiana que sirve platos artesanales y auténticos que hacen que los huéspedes se sientan como si hubieran sido transportados al corazón de Italia; LandShark Brewery & Grill, que sirve la cerveza LandShark Lager elaborada in situ y una gran variedad de especialidades a la parrilla; The Boathouse, un restaurante abierto todo el día con creaciones culinarias de vanguardia y una oferta de comida internacional; y Far Side of the World, que sirve lo mejor de la costa del Pacífico con gastronomía de lugares lejanos.

Además, los huéspedes podrán disfrutar de cuatro bares en el complejo, entre los que se encuentran Salted Rim, un bar de mixología inspirado en el agave; License to Chill Bar, Wet Feet Bar & Beachside Grill, con un ambiente de playero a pocos pasos del mar; el famoso Five o'Clock Somewhere Bar & Swim-Up Bar; y el clásico S.O.S. Swim-Up Bar.

Reuniones y eventos con Margaritaville Island Reserve Otra característica a tener en cuenta de la marca Island Reserve, es que Margaritaville Island Reserve Riviera Maya cuenta con cerca de 465 metros cuadrados de espacio para reuniones de primer nivel para un máximo de 400 personas, con tres salas de descanso con vistas despejadas al mar Caribe. Tanto si se trata de una reunión de grupo, un evento corporativo, una escapada de amigos o una reunión de un club social, el complejo puede acomodar a grupos de cualquier tamaño para cualquier ocasión.

Además, el complejo también está preparado para acoger bodas en el pintoresco Sky Wedding: un lugar que cuenta con impresionantes vistas del mar, ofreciendo el escenario perfecto para la ceremonia, el cóctel de recepción o la cena privada.

La reserva de la isla incluye un sinfín de actividades

Los huéspedes no sólo disfrutarán de un lujoso alojamiento y de un programa de comidas y bebidas de primera categoría, sino que Margaritaville Island Reserve Riviera Maya ofrecerá actividades ininterrumpidas para disfrutar de la mejor experiencia de vacaciones en Island Reserve Inclusive. ¡Desde el relajante Spa St. Somewhere, que cuenta con hasta nueve salas de tratamiento, incluyendo una suite para parejas y una suite nupcial, hasta el centro de fitness Fins Up! de 2.000 metros cuadrados, los amantes del wellness podrán relajarse y recargarse mientras disfrutan del paraíso.

Los eventos semanales incluirán fiestas en la piscina con bandas en vivo y DJs, hogueras en la playa por la noche, torneos de pickleball y cornhole, y actividades de fitness durante el día, incluyendo yoga, aqua fit, entrenamiento funcional, y más. Los huéspedes también tendrán acceso gratuito a los equipos de deportes acuáticos no motorizados del complejo, como kayaks, snorkel y tablas de surf de remo. Además, los clientes disfrutarán de una experiencia de entretenimiento interactiva y envolvente, que podrá ir desde un cantante solista hasta una banda completa que toque todo tipo de música.