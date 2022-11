TURISMO INTERNACIONAL Ampliar Alianza entre Iberostar e IHG para la comercialización de resorts y hoteles todo incluido jueves 24 de noviembre de 2022 , 15:39h Tweet Iberostar Hotels & Resorts e InterContinental Hotels Group PLC (IHG) han anunciado hoy la firma de un acuerdo comercial a largo plazo para la comercialización de resorts y hoteles todo incluido en Caribe, América, sur de Europa y norte de África. A través de este acuerdo estratégico, Iberostar comercializará hasta 70 hoteles (24.300 habitaciones) ubicados en primera línea de playa que se integrarán en el sistema de IHG bajo la marca Iberostar Beachfront Resorts, convirtiéndose así en la 18ª marca para IHG. El tamaño del sistema global de IHG se incrementará así en hasta un 3%. Iberostar mantendrá el 100% de la propiedad, preservando su autonomía y sus valores como empresa familiar que cuenta con más de 65 años de experiencia en la industria. Los primeros hoteles se incorporarán al sistema de IHG a partir de diciembre de 2022 y ofrecerán a los clientes de IHG una mayor variedad de opciones en destinos como México, República Dominicana, Jamaica, Brasil y las Islas Canarias (España). Este acuerdo establece que se incorporen al sistema de IHG otras propiedades en España y otros destinos turísticos en el sur de Europa y el norte de África a lo largo de 2023 y 2024. Iberostar cuenta con una excelente reputación en la explotación de hoteles y resorts en los mejores destinos vacacionales y con un sólido compromiso con la calidad y la sostenibilidad. Los clientes de IHG podrán disfrutar de estancias en hoteles galardonados* como Iberostar Grand Paraíso (Riviera Maya, México), Iberostar Selection Hacienda Dominicus (Bayahíbe, República Dominicana), Iberostar Grand Rose Hall (Montego Bay, Jamaica) e Iberostar Selection Anthelia (Tenerife, España), que comprenden desde el segmento familiar hasta el lujo solo para adultos. Estos hoteles se suman a los 260 resorts de IHG, que incluyen marcas como Six Senses, Regent, InterContinental, Kimpton, Hotel Indigo, Crowne Plaza, Holiday Inn y Holiday Inn Club Vacations. El acuerdo incrementa en gran medida la presencia de IHG en destinos donde opera Iberostar Beachfront Resorts, y donde IHG cuenta con menos de 20 resorts. El portfolio de hoteles de Iberostar se integrará en la plataforma empresarial de IHG, incluyendo los canales de distribución y el programa de fidelización IHG One Rewards, que cuenta con más de 100 millones de miembros. A su vez, IHG aumentará el reconocimiento de sus marcas actuales con un nuevo segmento de viajeros y atenderá la clara demanda de sus clientes y miembros del programa de fidelización de contar con una gama más amplia de destinos turísticos y la opción de disfrutar de estancias en todo incluido. La demanda de estancias en resorts y en hoteles todo incluido, un segmento de mercado con gran potencial de crecimiento, se ha visto impulsada por el creciente deseo de los viajeros de vivir experiencias de calidad para disfrutar de unas vacaciones tranquilas, especialmente después de la pandemia, en hoteles que además formen parte del programa de fidelización de IHG. En los últimos años ha aumentado también la oferta de complejos turísticos para viajeros en destinos de lujo y de gama alta, creando un mayor número de experiencias orientadas al bienestar y la sostenibilidad, adaptadas a las expectativas cambiantes de los clientes. Tanto Iberostar como IHG comparten valores empresariales que incluyen la pasión por la sostenibilidad y el turismo responsable. El movimiento Wave of Change de Iberostar, pionero en el sector, es una clara apuesta hacia una economía circular, el consumo de pescado y marisco responsable y la mejora de la salud costera. Esta alianza nos ayudará a inspirar a una comunidad todavía mayor, reforzando la importancia de un modelo de turismo responsable. Como parte del acuerdo, Iberostar e IHG trabajarán de la mano para crear nuevas oportunidades e iniciativas conjuntas de sostenibilidad que se alineen con el plan de negocio responsable 2030 Journey to Tomorrow y con el movimiento Wave of Change. La marca Iberostar Beachfront Resorts se incluirá en una nueva categoría Exclusive Partners dentro la colección de marcas de IHG, junto a las otras categorías Suites, Essentials, Premium y Luxury & Lifestyle. Keith Barr, CEO de IHG Hotels & Resorts, afirmó: "A medida que seguimos ampliando la presencia de nuestras marcas de reconocimiento mundial, buscamos oportunidades de crecimiento interesantes y sostenibles con el objetivo de seguir mejorando nuestra oferta para clientes y propietarios. Los clientes nos han manifestado su deseo de disfrutar de una mayor oferta de destinos y resorts en régimen todo incluido dentro de nuestra colección de marcas. Por eso, estamos encantados de satisfacer ese deseo trabajando con un partner tan respetado como Iberostar, de amplia experiencia y de ideas afines, además de ver cómo se incorporan a nuestro sistema un mayor número de hoteles increíbles y seguir creciendo en los mercados y destinos más atractivos del mundo. Iberostar ha desarrollado con éxito una presencia líder en propiedades en primera línea de playa y en régimen de todo incluido en Caribe, América, sur de Europa y norte de África durante décadas, y estamos entusiasmados con las oportunidades que se nos presentan para incrementar aún más la presencia de la marca de forma conjunta. Este acuerdo aumenta el sistema de IHG hasta un 3%, lo que ayuda a cumplir nuestros objetivos de crecimiento. Así, seguimos explorando nuevas oportunidades con partners exclusivos que demuestran la fuerza y el atractivo de la plataforma empresarial de IHG". Sabina Fluxá, Vicepresidenta y CEO de Grupo Iberostar, comentó: "Con esta alianza, continuamos el camino de extraordinario crecimiento que comenzó hace 40 años con la creación de la marca Iberostar, un desarrollo que nos ha posicionado entre las principales marcas de resorts vacacionales del mundo. La alianza con IHG combina nuestros puntos fuertes, representa un paso decisivo en la distribución de los resorts de Iberostar en primera línea de playa, así como una oportunidad de crecimiento a escala global y refuerza nuestra posición como referente en turismo responsable. Trabajando juntos haremos crecer nuestro portfolio y estaremos encantados de recibir a los miembros del programa de fidelización de IHG en nuestros resorts premium todo incluido en primera línea de playa”. Miguel Fluxá, Presidente, Grupo Iberostar, dijo: “Esta alianza estratégica permitirá a Iberostar Beachfront Resorts beneficiarse de una tecnología líder en la industria, del profundo know how y de la escala global de IHG. Conservar el 100% de la propiedad de Iberostar nos permite seguir generando diferenciación en la industria hotelera con una visión a largo plazo para nuestros empleados, clientes, turoperadores, socios de distribución y comunidades locales que nos han sido leales durante todos estos años. Seguiremos siendo fieles a lo que somos, preservando nuestra filosofía y valores de calidad y sostenibilidad”. Más detalles sobre el acuerdo y el resumen financiero: El acuerdo otorga a IHG autorización para utilizar la marca Iberostar Beachfront Resorts. El acuerdo tiene un plazo inicial de 30 años con opción para renovarlo por períodos adicionales de 20 años de mutuo acuerdo.

El acuerdo integrará al sistema de IHG hasta 24.300 habitaciones de 70 propiedades durante los próximos dos años. De ellas, 27 propiedades (8.200 habitaciones) aún requieren aprobaciones adicionales de terceros para poder incorporarse al sistema. El total de 70 propiedades equivaldría a un crecimiento del 2,8% en el patrimonio global de IHG de 880.300 habitaciones a principios de 2022. Se prevé que las primeras habitaciones se incorporen al sistema de IHG en diciembre de este año y que estas habitaciones representen aproximadamente la mitad del total de habitaciones sujetas al acuerdo general establecido.

Las 70 propiedades son todas resorts en primera línea de playa. Este acuerdo no incluye otras propiedades de Iberostar, como su cartera de hoteles urbanos, y también se excluyen los intereses en Cuba. El reparto aproximado de los ingresos de la cartera seleccionada de 70 hoteles en las diversas zonas geográficas durante 2019 fue: México [22]%; República Dominicana [13]%; Jamaica [8]%; Brasil [5]%; España [40]%; otras ubicaciones de la región EMEAA [12]%.

También se añadirán al pipeline de IHG otras seis propiedades de Iberostar Beachfront Resorts, que representan unas 3.000 habitaciones. Este pipeline aumentará a medida que Iberostar e IHG colaboren conjuntamente para incrementar la presencia de la marca a través del acuerdo comercial establecido a largo plazo.

Los ingresos brutos totales de la cartera existente de 70 hoteles fueron de, aproximadamente, 1.300 millones de dólares en 2019, lo que equivale a un crecimiento del 4% sobre 27.900 millones de dólares de ingresos brutos totales de IHG. Siguiendo con lo estipulado en el acuerdo, IHG recibirá un fee de marketing, distribución, tecnología y otras partidas, mediante un mecanismo similar al de su actual modelo asset light.

La estructura de fees de IHG aumentará hasta 2025 a medida que los hoteles se integren cada vez más en la plataforma de IHG. En 2027, el quinto año del acuerdo, se espera que los ingresos anuales reconocidos dentro del negocio de tarifas de IHG sean de, aproximadamente, 40 millones de dólares, con una cantidad similar reconocida adicionalmente dentro de los ingresos del Fondo del Sistema. · Como reflejo de la inversión en el proceso de integración, se espera que el impacto neto en el beneficio operativo de IHG en los segmentos sobre los que se informan sea ligeramente negativo en 2022 y 2023. Más adelante, se espera que pase a ser positivo en 2024, antes de experimentar un incremento significativo a partir de 2025 con el último paso en la estructura de fees y el cambio previsto en el mix de canales de

