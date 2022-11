Papeles De Teatro: Una terapia integral. Metodologías. Diego Anido. Las Defectos

jueves 24 de noviembre de 2022 , 15:42h

`UNA TERAPIA INTEGRAL’ EN EL TEATRO FÍGARO

“Somos el pan que hacemos”

Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino protagonizan esta función escrita y dirigida por Cristina Clemente y Marc Angelet. Un curso intensivo con cuatro magníficos intérpretes que nos hará reflexionar sobre la necesidad de creer en algo que con mucha ironía trata el negocio de la felicidad.

Toni Roca lleva más de diez años impartiendo cursos para enseñar a hacer pan. Hay pocas plazas y bofetadas para apuntarse. Los alumnos que se inscriben saben que los cursos de Toni Roca son únicos, el método parte de una simple y curiosa premisa: “Para hacer un buen pan, no hace falta la mejor harina o la levadura más fresca, para hacer un buen pan solo es necesario estar bien con uno mismo”. Así de sencillo. Para Toni Roca: “Somos el pan que hacemos”. Una corteza poco crujiente puede ser sinónimo de problemas laborales, una miga demasiado densa seguramente es indicativo de una crisis de pareja, un pan soso, solo puede ser el resultado de una vida sexual insatisfactoria. Si quieres hacer un buen pan, debes arreglar todo aquello que no funciona bien en tu vida. Y el curso garantiza que, después de estas sesiones, el alumno conseguirá hacer un pan excelente. El sistema de aprendizaje es muy heterodoxo. Los alumnos no solo amasan o controlan la temperatura del horno: se confiesan, lloran, ríen, gritan y se liberan. Las mejoras en el pan -y en la vida- se hacen evidentes enseguida. Tres nuevos alumnos se han apuntado al curso de este año, tres alumnos con intereses, voluntades y momentos vitales totalmente distintos.

‘Una Terapia Integral’ es una comedia que pone en cuestión nuestra necesidad de creer en algo. El retrato de una sociedad que parece que está eliminando la religión pero que todavía tiene la necesidad obsesiva de creer, de tener fe en algo, algo que nos ayude a encontrar sentido a nuestras vidas caóticas, aunque ese algo sea totalmente inaudito.

`Una terapia integral´ se representará en el Teatro Fígaro de Madrid desde el 1 de diciembre de 2022

METODOLOGÍAS CARROÑERAS PARA CUERPOS INVERTIDOS

El colectivo escénico VACAburra son dos: Gena Baamonde y Andrea Quintana. Su empeño es crear montajes en formatos bastardos, a medio camino entre lo escénico y lo coreográfico, con una mirada transfeminista y siempre utilizando el lenguaje cómico. Gena ya estuvo en el Teatro del Barrio con su obra ‘Elisa y Marcela’, Premio María Casares a la Mejor Dirección y Mejor Texto Original 2018. Y ahora vuelve, con VACAburra, con la obra ‘Metodologías carroñeras para cuerpos invertidos’, que estará en cartel los próximos 3 y 4 de diciembre, y es un espectáculo con formato de conferencia performativa donde se escenifica la diversidad sexual, mezclando el humor con “conocimientos teóricos y prácticos”, expresa la compañía.

Así, la obra investiga los mecanismos escénicos de construcción de identidades sexuales divergentes, y cuestiona la heteronorma y los géneros binarios a través de su representación escénica. Se trata de analizar la transmisión de conocimientos generados en el campo teórico y la creación de nuevos conocimientos desde la escena, desde los cuerpos. Reivindica el humor como posibilidad dentro de la academia, y valida el lenguaje de las artes escénicas como una herramienta eficaz de diálogo con la ciudadanía.

Sobre la comicidad de la obra, Gena señalaba en una entrevista en la Revista de Bellas Artes de la Universidad de Vigo que al suyo lo llama “humor bisturí”, porque tiene “todos los aderezos posibles y aportes de la ironía y del humor negro, añadiendo capas de significado la una apariencia sencilla”. Y con él, destaca, “se puede abordar toda clase de temáticas”.

También señalaba como prioridad en sus trabajos “dar visibilidad a la diversidad sexual” y “atacar el pensamiento hegemónico”. A la artista le resulta particularmente atractivo de las artes escénicas “su carácter colaborativo, esa creación en equipo que necesita de creadoras y creadores que pueden provenir de ámbitos muy diversos como la plástica, la arquitectura, la performance...”. Se crean, desde su punto de vista, unas sinergias “en las que todos los campos importen y, en último caso, hagan que el trabajo creativo salga beneficiado y que siempre van a aportar nuevas capas a la idea inicial”.

En tercer lugar, Gena recalca su interés por el cuerpo: “creo que es uno de los aspectos en el que más atención hay que poner, en cómo el cuerpo se relaciona con el movimiento, con la palabra, con el sonido. Y acaba por conformar el ritmo de los espectáculos”.

VACAburra es “un intentar intentando, un baile continuo, un camino de tenacidad en avance imparable. Saltar el vallado del prado, abrir brechas en los muros, fuerza bruta en estado salvaje”. Desde su creación en 2019 han realizado varios proyectos en diversos formatos. Entre ellos, Lo raro es que bailar sea raro; Extravíos, acompañada por una ukestra de ukeleles; y Festina Lente, en coproducción con el Centro Coreográfico Galego.

DIEGO ANIDO, PROTAGONISTA DE AS BESTAS, TRAE AL TEATRO DEL BARRIO DOS DE SUS ESPECTÁCULOS EXPERIMENTALES

Acaba de conquistarnos con su papel de protagonista en As bestas, de Rodrigo Sorogoyen. Y entre el 14 y el 17 de diciembre, el creador compostelano Diego Anido trae al Teatro del Barrio dos de sus espectáculos en solitario, ‘El dios del pop’ y ‘El alemán’. Dos ejemplos de su singular poética, que mezcla realidad y ficción, con algo de género fantástico. Dos demostraciones de la potencia actoral del artista, y de su humor con retranca, kafkiano, negro, surrealista, friki.

El alemán es una obra con vocación experimental que habla de sacrificio y muerte, partiendo de un yogurt de sabor natural que atraviesa sus últimos momentos antes de que se cumpla la fecha de caducidad. Ese dato aparentemente intrascendente se convierte en el escollo desencadenante de la acción, que muestra una realidad deformada. Durante los cincuenta minutos que dura el espectáculo, nos sumergimos en la rutina angosta de un personaje. El lenguaje escénico es expresivo de la formación multidisciplinar de Anido en artes escénicas.

El dios del pop es un peculiar individuo que transita por la escena con un delicado caminar, una voz suave y una energía salvaje para mostrar todo lo que su talento le permite ser. Es, más que nunca, el resultado de una metodología de trabajo muy personal y poco común. En ella convive la variedad escénica: texto, danza, baile, música en directo (con extraños objetos…) con una dramaturgia que trata de dar vida a una biografía nacida de aparear la vida de una pseudo estrella del pop con la propia biografía del autor. “Tres días después de mi nacimiento, mi padre nos recogió en la entrada del hospital, y una vez en casa nos abrieron la puerta mis hermanas Carla y Susana, que acababan de llegar de pasar las vacaciones en la playa, en casa de los tíos, en el 6ºA. No son gemelas, pero todo el mundo las confunde porque son idénticas, como dos vasos de plástico. No se acordaban de que mamá estaba embarazada de mí antes de irse de vacaciones. Por ello, Susana, al verme, preocupada, exclamó: ‘¡Oh, santo cielo, que Dios nos ayude! ¡Otro más!’. Pero estaba equivocada, yo no era otro más. Yo era único”.

PUPI POISSON Y ARANTXA CASTILLA LA MANCHA PRESENTAN SU ESPECTÁCULO "LAS DEFECTOS"

Pupi Poisson y Arantxa Castilla La Mancha, estrellas del programa Drag Race España, tienen muchas virtudes, pero sobre todo muchos defectos y, de la mano del Maestro de Ceremonias Carles Cuevas, han organizado una noche de (des)variedades únicas en el panorama teatral de la capital.

"Las Defectos" es un espectáculo de cabaret y revista del siglo XXI, una noche plagada de música, comedia e incluso videncia, tarot y astrología ¿de verdad te lo vas a perder? Además, cada noche tendremos un invitade de lujo que se transformará en Drag ¡por primera vez en su vida y en directo! Monólogos y canciones originales, playbacks, baile e improvisación se unen para ofreceros la noche más divertida y defectuosa del teatro madrileño.

El estreno absoluto tendrá lugar el próximo 25 de noviembre a las 22h45 en el Teatro de La Latina. El resto de las fechas anunciadas son el 16 de diciembre, el 13 de enero y el 17 de febrero.

Algunos de los candidatos a “transformer “de la noche son: Miguel Lago, Carlos Peguer, Carlos Sobera, Eva Soriano, Henar Álvarez, Carmen Lomana, Loles León, Nacho Vigalondo, Siro López, etcétera