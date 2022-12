Novedades relojeras de Certina para esta navidad

domingo 04 de diciembre de 2022 , 00:27h

Relojes masculinos o femeninos, de estilo deportivo o casual, piezas icónicas reinventadas o nuevos diseños por descubrir. En definitiva, una variedad de relojes con una característica indispensable para la firma suiza: precisión y fiabilidad.

Modelos Masculinos

DS+

Certina presenta un nuevo y espectacular concepto de reloj: un reloj que no solo ofrece diferentes correas para elegir, sino también una variedad de estilos de caja para combinarlas según sus preferencias personales. Elija entre un look deportivo o vintage, estilo submarinismo o urbano: gracias a un ingenioso diseño en tres partes, podrá modificar el look del reloj de forma sencilla —sin necesidad de utilizar herramientas y en tan solo unos pasos—

DS Super PH500M Sea Turtle Conservancy

Certina vuelve a centrarse en el mar y su hábitat. El DS Super PH500M Sea Turtle Conservancy se presenta con un diseño vintage combinado con colores vivos, y tanto la correa como el embalaje del reloj están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente. Una parte de lo recaudado se destinará a la organización del mismo nombre para apoyar su importante labor.

DS Chronograph Automatic 1968

Su diseño se inspira en un modelo de los años 60, pero su corazón late al ritmo de un vanguardista movimiento automático con espiral de silicio. La caja en forma de cojín hace de este reloj un elegante accesorio, mientras que su función de cronógrafo, su hermeticidad hasta 20 bar y el bisel giratorio unidireccional son el testimonio de una deportividad genuina.

DS Action diver

Este reloj de buceo de 43 mm de diámetro destaca por su diseño elegante y atemporal, su hermeticidad hasta 300 metros y su moderno calibre automático con espiral antimagnética.

DS-2 Powermatic 80

En los registros de la marca relojera suiza Certina, el año 1968 selló un hito: fue entonces cuando el DS-2 marcó nuevos estándares de referencia en materia de resistencia. Ahora, la marca devuelve a la vida el llamativo look de los sesenta con un moderno calibre automático con espiral NivachronTM antimagnética.

Modelos Femeninos

DS-6 Lady

Nueva colección sumamente femenina que presenta una armonía total a través de diversos componentes. La interacción de diferentes texturas y colores con movimientos de cuarzo con certificación COSC, cerámica irrayable y toda una variedad de pulseras ofrece posibilidades ilimitadas para expresar el estilo propio.

DS PH200M 39mm

El célebre modelo DS PH200M 39MM llegó puntual al día de San Valentín con un nuevo look. Los tonos suaves marcan el aspecto de este reloj, que espera a su portadora engalanado con materiales nobles y un sofisticado calibre automático con espiral Nivachron™. Posee una esfera blanca de nácar con elementos en oro rosa y once índices de diamante. La correa textil blanca y beige de #tide ocean material.