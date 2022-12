NFTs, ¿qué se enconde tras estas siglas? Reglas para un mundo digital

lunes 19 de diciembre de 2022 , 07:01h

Desde la Fundación Mapfre explican qué son los NFTs, cómo funcionan y los riesgos de invertir en ellos…

¿Te imaginas comprar un tuit o un momento icónico en la historia del cine y que fuera solo tuyo? Los NFT lo hacen posible pero, ¿qué hay detrás de estos “productos” de los que cada vez se habla más? ¿Son una inversión segura?

La definición técnica de los NTF (por sus siglas en inglés, token no fungible) se refiere a una clase especial de token criptográfico que representa algo único. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? Para iluminarte sobre este tema, te explicamos, a continuación, qué son, cómo funcionan y los riesgos de invertir en ellos.

El término token es un anglicismo que en español podríamos traducir como ficha. Y aunque en el entorno de la tecnología de los criptoactivos los tokens tienen características propias, para entender qué son debemos adentrarnos en la órbita de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque, aunque se refieran a conceptos diferentes, tanto las criptomonedas como los tokens describen unidades de valor de la red blockchain, es decir, representaciones inequívocas de activos, digitales o físicos en dicha red.

Pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? una criptomoneda es un activo digital que se construye como un medio de intercambio, mientras que los tokens son creados sobre blockchain existentes y tienen usos diferentes que el de ser un medio de pago, no se pueden dividir ni intercambiar. En lo que sí coinciden con las criptomonedas es en la posibilidad de ser comprados y vendidos.

Si ya tenemos una cierta idea de lo que es un token, pasemos a analizar el hecho de que sean o no fungibles. Los fungibles son bienes que se pueden intercambiar y su valor dependerá del número de unidades, el peso o la medida. Por ejemplo, nos da igual tener un billete de 50 euros u otro, su uso es indistinto.

Sin embargo, los bienes no fungibles tienen el valor por sí mismos, es decir, no pueden reemplazarse. Ni siquiera una copia exacta de la obra original tendría un valor comparable.

Si estás pensando en comprar o vender NFTs debes tener en cuenta que son elementos únicos, no hay dos que valgan lo mismo. Y el valor que se les asigna depende del mercado; es el que los posibles compradores deciden darle, igual que sucede con una obra de arte.

Cada NFT cuenta con un certificado digital de autenticidad. Son metadatos no modificables que reflejan la autoría, el valor de inicio, las fechas de los intercambios y las diferentes compraventas realizadas, así como los importes desembolsados.

La gran pregunta es: ¿conviene invertir en ellos? Al tratarse de elementos únicos, todo indica que su valor irá creciendo con el tiempo, aunque es algo que no se puede garantizar. La incertidumbre rodea a este tipo de inversiones que son similares a las que hacían los mecenas y coleccionistas de arte clásicos. Al apostar por la obra de un talento novel desconocían cómo evolucionaría su valor, y cuando adquirían una creación de un artista reconocido el precio a desembolsar era alto. La intención era que el valor final siguiera creciendo, aunque siempre asumiendo el riesgo de que esto no sucediera.

Actualmente los tokens no fungibles viven una época de gran auge. Algunos ejemplos de NFT muy bien pagados son el primer tuit de la historia, el primer disco vendido como NFT —el grupo Kings of Leon— y los NFTs con momentos exclusivos de la industria cinematográfica de Hollywood. Y en una subasta de Christie’s se vendió una pieza de arte que no existe en el mundo físico por 69 millones de dólares.

Pero ¿cuánto tiempo se seguirá pagando por los NFTs importes tan elevados? No queda claro, aunque, considerando que se trata de un criptomercado incipiente, todo hace pensar que pueden ser inversiones muy rentables. Pero ¿y si cambia la tendencia? Es el riesgo que se asumirá al adquirir estos activos.