Razones por las que no crece el pelo

jueves 29 de diciembre de 2022 , 06:56h

Existen muchas razones por las que el cabello no crece, sometido como está a los agentes atmosféricos a diario, pero también debido a otras causas como la edad, la dieta o el estrés. Por supuesto, también hay soluciones para ello con el fin de que no quiebre y vuelva a crecer, o que no se caiga, tal y como nos cuentan David Lesur de los salones David Künzle, Víctor López de la firma cosmética California Mango y Esperanza Sáenz, responsable de imagen de Dalire.

Podemos hablar al menos de hasta seis factores que ralentizan el crecimiento del cabello, como pueden ser la edad, ya que a medida que envejece se vuelve más débil, o una mala dieta que conduce a deficiencias nutricionales que afectan el estado de salud del cabello, haciéndolo opaco y quebradizo. También el estrés es causa de malestar en nuestro organismo e incluso la genética, según la cual cada individuo tiene una fase de crecimiento del ciclo capilar diferente: “Otras serían afecciones inflamatorias conocidas por todas como la psoriasis, la dermatitis seborreica o las infecciones fúngicas, además del uso de herramientas de peinado y calor constante, como los secadores, que acaban por debilitar el cabello. Y en caso de tener problemas de tiroides, tener bajo control su función, ya que ni el hipotiroidismo ni el hipertiroidismo son buenos para su crecimiento” – añaden desde Dalire Cosmetics.

Tampoco deben subestimarse las horas de sueño, ya que es el momento en que se renuevan las células por la noche, entre 7-8 horas sería lo aconsejable. Y claro, saber elegir buenos cosméticos capilares como champús, aceites, acondicionadores nutritivos o mascarillas libres de químicos y tensioactivos que eviten llegar a una dermatitis o un debilitamiento progresivo.

¿Qué más podemos hacer si además se nos cae?