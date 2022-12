Las Golden Visa, recurso para incrementar el turismo residencial británico en Murcia

jueves 29 de diciembre de 2022 , 06:59h

La Golden Visa es un recurso que está encaminado a consolidar a la región de Murcia como uno de los mercados inmobiliarios favoritos de los británicos en España a la hora de elegir su segunda residencia. Así lo afirma Manolo López, director de Proyectos de La Manga Club Properties, uno de los pocos destinos exclusivos de la región, cuyas urbanizaciones se sitúan en el resort, con capacidad para 2.500 viviendas, de las cuales 2.200 son segunda residencia. “Es difícil saber cuántas personas cuentan con una Golden Visa, pero calculamos que entre 25 y 30 ya han solicitado a la administración la tramitación de este visado”, explica López.

En términos porcentuales, las comunidades autónomas con mayor peso de compradores extranjeros durante el 2021 fueron Baleares (13,71%), la Región de Murcia (9,28%), la Comunidad Valenciana (8,40%), Catalunya (7,76%) y Canarias (7,55%). Los británicos (11,01%) lideran el ranking de compradores por nacionalidades en España, seguido de alemanes (9,59%) y franceses (7,62%), según un informe de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC) y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Barcelona junto a FIABCI España.

Enfocados en el comprador británico, que supone casi el 90% de las ventas en La Manga Club, en Cartagena, la compañía La Manga Club Properties ha consolidado su plantilla con un equipo orientado a atraer inversores que quieran establecerse en Murcia buena parte del año en viviendas de alto nivel: “un turismo deportivo con acceso a los tres campos de golf, 28 pistas de tenis y pádel, 8 campos de fútbol y uno de cricket, además de un gimnasio moderno con club social”, explica López. En este sentido, el brexit ha supuesto un freno al inversor inmobiliario británico, que, según los pronósticos, “podría suponer que aumente la demanda de las Golden Visa en los consulados de la región o directamente en su país de origen”.

Desde que Reino Unido no pertenece a la Unión Europea, estos turistas extranjeros solo pueden desplazarse por un máximo de 90 días tras los cuales tienen que volver a su país y no pueden volver en otros 90 días. Es decir, en un año, solo podrían viajar tres meses seguidos en dos veces separadas. Si no, deben solicitar un visado para estar más tiempo en España.

La Golden Visa es un visado que permite a los inversores extranjeros residir legalmente en España tras un proceso muy ágil, de unos treinta días hábiles desde la solicitud. Este visado puede ser solicitado por cualquier inversor que proceda de un país fuera de la Unión Europea, pero es especialmente interesante para los británicos, que tradicionalmente han elegido España, y Murcia en particular, como lugar donde instalar su segunda residencia y que tras el brexit deben acogerse a procedimientos que antes no se les exigía. El requisito clave para conseguir la Golden Visa es el haber adquirido una vivienda que suponga una inversión de capital de 500.000 euros, sea a través de una persona física o jurídica. Esta autorización estará vigente dos años y si mantiene su inversión, la renovación será de cinco años. Además, le permitirá desplazarse sin obstáculos por todo el espacio Schengen.

López cuenta en su equipo con expertos inmobiliarios con gran conocimiento de todo este proceso. Es el caso de Zana Atiles, ejecutiva de ventas senior que se incorporó a la firma en 2017, y más recientemente Sandor Vargas, también del equipo de ventas, que ha llegado recientemente de Savills Property Management en Londres. Zana cuenta con una amplia experiencia en legislación inmobiliaria. Anteriormente ocupó puestos de responsabilidad en Martinez Echevaría Abogados y en el Royal Bank of Scotland.

El objetivo de La Manga Club Properties es potenciar el atractivo de la región de Murcia como destino exclusivo, seguro y asociado al deporte. “Es una forma de contribuir a la industria generando impacto económico y de generación de empleo sostenido durante todas las estaciones del año. El turismo británico es uno de los que más gasta al día, demanda servicios de calidad y repercute en comercios, hostelería y transporte, lo que permitirá el crecimiento de la región a través de un modelo de visitante sostenible por su alto nivel adquisitivo, su perfil tranquilo y su talante respetuoso con el entorno”, señala López.

Oferta residencial en un destino de los mejores resorts de golf de España

La Manga Club Properties cuenta en la actualidad con varias promociones de viviendas en venta y más de 10.000 m2 de parcelas, 1.300 edificables, todo un potencial para acoger a un inversor que contribuye a dinamizar y estabilizar la actividad turística en la Costa Cálida por su alto poder adquisitivo, un destino que se caracteriza por la estabilidad de su clima y su entorno. La Manga Club cuenta con tres campos de golf y está considerado uno de los mejores resorts de golf de Europa.

El perfil del inversor en este complejo es mayoritariamente británico (86%), seguidos de belgas, alemanes y canadienses. Esta zona cuenta con 300 días de sol al año. Por ello, la razón motivación para adquirir una propiedad es el clima (77%), seguidas de su afición al golf y la seguridad que encuentran.