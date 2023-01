Nacho Campillo: TamTam Go! quiere seguir disfrutando y haciendo conciertos

A Nacho Campillo se le conoce como la voz (y líder) del grupo TAM TAM GO!. Un grupo español – que empezó cantando en inglés- y que quizá fue el primer grupo indie del panorama patrio.

Pero ahora Nacho Campillo se va a convertir (sin dejar de lado a Tam Tam Go!) un uno de los intérpretes del espectáculo UNA NOCHE DE AMOR DESESPERADA, ese homenaje al mítico grupo TRIANA, que Eduardo Rodríguez Rodway, su único miembro vivo, quiere sacar adelante en este año 2023.

Triana es un grupo que me ha encantado de toda la vida porque lo oía cuando era chiquillo

Con Nacho pudimos hablar hace unos días sobre ese proyecto y su intervención en él:

¿Cómo llegas a Una Noche De Amor Desesperada?

Tengo amistad con el promotor Juan Fran Senabre, y me llamó hace unos meses y me preguntó que tenía que hacer entre enero y marzo de 2023. Como no lo sabía seguro, hablé con mi manager que me comentó que no teníamos casi nada, que en principio íbamos a preparar el disco nuevo que teníamos planeado sacarlo en mayo o junio. Entonces le dije a Juan Fran que no tenía mucho trabajo en esas fechas y me dijo que me iba a proponer una cosa irresistible y era esto, y Triana es un grupo que me ha encantado de toda la vida porque lo oía cuando era chiquillo.

En Badajoz, cuando nosotros empezamos en la música, Triana era como lo más grande junto con Imán Califato Independiente, Veneno… ten en cuenta que Badajoz está muy cerca de Sevilla, y toda ese música gustaba mucho allí y me influyó mucho…

Eso te quería preguntar ¿influyó Triana en Tam Tam Go? Porque vosotros cantabais en ingles …

Sí, pero también teníamos guitarras españolas… y teníamos alguna connotación flamenca en las canciones, de hecho yo me he criado y aprendí a tocar la guitarra al lado del rio Guadiana con mis amigos y lo primero que aprendí a tocar fue una rumbita, vamos que el flamenquito se me ha dado bien…

En UNA NOCHE DE AMOR DESESPERADA estarán prestando su voz a las composiciones de Triana, cuatro artistas. Además de Nacho Campillo, podremos oír a Shuarma (cantante de Elefantes) Diego Martín y Manuel Escudero…

¿Pero qué tirón puede tener hoy día Triana? ¿Por ser Triana o por todo el elenco que conlleva el espectáculo?

Creo que por las dos cosas, porque Triana sigue teniendo muchos fieles seguidores y luego como los músicos somos de diferentes generaciones, Shuarma es un intermedio, yo soy de una generación más arriba, luego está Diego Martín que es más joven, Manuel Escudero, que es un gran cantante, está entre medias, creo que podemos hacer algo interesante.

¿Va a ser en teatros?

Sí, solo en teatros…

Y comenzará en Elche, más en concreto el 27 de enero …

Y ahora vamos a centrarnos en Tam Tam Go!…

Nosotros sacamos un disco antes de que empezase el confinamiento, y el disco se llamaba “Volando sobre un tacón” con duetos

Este grupo lleva ya muchos kilómetros recorridos en su historia, y nunca han parado, de hecho en estos momentos …

¿Habéis hecho una especie de recopilatorio?

Nosotros sacamos un disco a principios de 2020, antes de que empezase el confinamiento, y el disco se llamaba “Volando sobre un tacón”, con duetos, estaba Mikel Izal, Andrés Suárez, Coti, Morgan …y un dueto inédito con Antonio Vega … pero llegó la pandemia cuando íbamos a presentarlo en teatros y tuvimos que parar, lo sacamos de circulación, lo quitamos de las redes y ahora lo hemos vuelto a reflotar y lo hemos vuelto a reeditar en junio y en julio salió el primer single. Hemos aprovechado y hemos incorporado algún tema inédito en el disco, lo hemos remasterizado, hemos hecho remezclas también, lo hemos lavado un poco la cara y ahora se llama “After 30”.

¿Por qué After 30?

Porque en el año de la pandemia cumplíamos 30 años, pero ahora cumplimos 33, y esa no es una cifra redonda muy apropiada para celebrar un aniversario, After 30 quedaba muy bien y tiene una connotación un poco canalla y además sirve para señalar que después de los 30 todavía hay vida, y lo que venga…

¿Por qué empezasteis a cantar en inglés?

Porque mi hermano y yo, por circunstancias de la vida, nos fuimos a Londres, muy jóvenes, porque mis padres se separaron y mi madre se fue a vivir a Londres y nos llevó con ella porque éramos muy chicos, y luego volvimos a Badajoz, y vivíamos entre Badajoz y Londres, pasando por Madrid. Y ya cuando acabamos los estudios secundarios y el COU nos fuimos a vivir cuatro años con mi madre. Y allí empezamos a tocar, tuvimos nuestra primeras guitarras, los primeros conciertos de la new wave, vimos allí a todos los grandes, y eso hizo que nos entrara el gusanillo, así que cuando volvimos a España empezamos a montar los grupos, a cantar…

Te voy a hablar de cuatro canciones de Tam Tam Go! para que nos cuentes que suponen en vuestra carrera.

Primera: “Spanish Shuffle”

“Spanish Shuffle” es el tema que da nombre al primer álbum nuestro y es el que abrió las puertas del gran público como el primer grupo independiente de este país, digamos que cantábamos en inglés, grabamos con un sello pequeñito cuando todos estaban en manos de multinacionales…

Era muy arriesgado

Mucho, pero tuvimos suerte y la gente se fijó en nosotros por el hecho de cantar en inglés, éramos el único grupo y seguimos la estrategia, sin quererlo, de marketing, porque yo trabajaba en Radio Nacional y ponía algunos temas como si fuera un grupo de fuera. Y se corrió la voz de quienes éramos y gustó.

“Manuel Raquel”, una sorpresa enorme y un pelotazo

“Manuel Raquel” fue una canción que, digamos, se hizo viral, porque salió de cara B del primer single, y era la única canción en castellano del álbum, y fue estrategia de marketing, aunque no teníamos ni idea dábamos pequeños pasos en ese sentido, la canción se hizo viral porque la ponían en las discotecas, en las radios, y era una canción en castellano…

Pero es emocionante la letra …

Sí, y la letra la escribió un amigo nuestro, Ricardo Franco, gran director de cine, director entre otras películas de “La buena estrella”, que falleció hace unos años, y un día me pasó un cuaderno con canciones, porque también era músico y escribía letras, y esa canción la grabamos en inglés al principio con otra letra, pero cuando vi esa letra me llegó tanto que dije que iba a intentar colocarla en algunas de las canciones que tenemos para hacer una canción en castellano e iba perfectamente en esa música.

La letra de “Manuel Raquel” la escribió un amigo nuestro, Ricardo Franco, gran director de cine

Ricardo se inspiró en una amiga suya que era transexual, y en aquella época era muy duro vivir así, la detenían, pasaba noches en el calabozo … no sé si se llamaba Raquel, porque nunca nos lo dijo. La gran paradoja de esa canción es que cuando la sacamos mucha gente no entendía de que iba, mucha gente venía a los conciertos y nos decía que era una bonita historia de amor entre Manuel y Raquel, y los teníamos que explicar que no habían entendido nada, porque Manuel Raquel es una persona solo, un transexual, y es que en aquella época esto era como tabú, la gente no se paraba a pensar en eso, eran travestis, locas travestis y ya está.

“Espaldas mojadas”, ahí está el tema de la emigración, tan en boga en la actualidad…

Sí, y esa la escribí en un viaje que hice a Los Ángeles acompañando a una actriz amiga mía, que no sabía inglés muy bien, y tenía que hacer una prueba de casting, entonces nos metieron en un hotel en Beverly Hills, y nos hicimos amigos de algunas personas que trabajaban allí, que eran mejicanos, y nos contaron que estaban allí sin papeles, que los habían abandonado y que habían pasado verdaderas barbaridades. Y cuando volví a España me había quedado con la historia en la cabeza y así salió “Espaldas mojadas”. Ellos mismos se llamaban Wetback, espaldas mojadas, que habían llegado ilegales. Y cuando la sacamos la gente tampoco entendía muy bien que era eso de espaldas mojadas. Pero luego cuando empezó a salir en radio formulas y a escucharse la gente se enganchó con esa canción porque era muy emotiva, contaba una cosa muy emocional…

Y una última canción: “Atrapados en la red”

De esa si se puede decir que fue premonitoria, ahí me llamaron visionario, porque la escribí en el año 99 cuando aún casi nadie tenía internet, y no existían las redes sociales, ni los chats, solamente algunos tenían mail, pero no en los teléfonos, y quisimos hacer una historia cibernética, de amor por la red, y al final se ha convertido y ahora todo el mundo está con las redes y están muy atrapados en las redes. Fíjate esa canción tiene 22 años ya y estamos todos atrapados, mi hija que tiene doce años cuando la digo que pare ya, me dice papá tu escribiste esa canción, así que ahora no me digas nada (risas).

¿Qué recorrido tiene Tam Tam Go a partir de ahora?

Tam Tam Go no tiene ninguna pretensión, solo disfrutar, seguir haciendo conciertos, vamos a sacar algunos temas nuevos que hemos hecho durante el confinamiento, seguir defendiendo este disco.

Y tú en solitario

En solitario, tengo muchísimas canciones, como hemos tenido mucho tiempo durante el confinamiento, en estos dos años he escrito más de 25 canciones, las tengo de todos los gustos y colores …

Ahí lo dejamos. Tam Tam Go! Nos seguirá sorprendiendo con sus canciones …

Nacho Campillo, una de las voces más reconocibles del panorama musical español de los últimos (más) treinta años. No le perdamos la pista porque seguirá dando muestras de su capacidad musical…

Mientras tanto estamos a la espera de esa noche de amor desesperada …