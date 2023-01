Arbutina, un antioxidante natural que aclara las manchas de la piel

miércoles 04 de enero de 2023 , 08:07h

La arbutina es un activo, desconocido aún por muchas personas, que funciona como uno de los ingredientes despigmentantes más seguros y eficaces en la actualidad. Se adapta a todo tipo de cutis y es muy resolutivo a la hora de tratar manchas oscuras y de la edad. Este antioxidante natural, se encuentra en las hojas de plantas como la gayuba, el arándano y el arándano rojo, aunque también se suele fabricar sintéticamente. Además, es utilizada en dermatología como un agente para aclarar la piel en el tratamiento de la hiperpigmentación, pues ejerce de inhibidor de la tirosinasa y detiene la producción adicional de melanina.

El tono desigual de la piel y las manchas son unas de las mayores preocupaciones de muchas mujeres y hombres en el cuidado de la piel. Y es que por muy bien que te protejas del sol, las manchas acaban apareciendo tarde o temprano. Una solución que no mucha gente conoce, está en la arbutina, un ingrediente natural que detiene cualquier producción adicional de melanina, lo que provoca junto a una menor cantidad de tirosina, que haya menos pigmento y por tanto, menos manchas oscuras, de la edad, pecas, melasma o pigmentación posinflamatoria, consiguiendo una tez más uniforme.

La arbutina en cosmética… ¿alfa o beta?

La arbutina utilizada en cosmética se presenta en dos formas: alfa y beta. Ambas suprimen la producción de melanina que causa las pecas y el bronceado. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que se estima que la alfa-arbutina (α-arbutina) es más de diez veces más potente que la beta-arbutina (β-arbutina). Esto es porque la alfa tiene mejores propiedades de solubilidad en agua, resistencia al calor y estabilidad a la luz en comparación con la beta. Por eso, la alfa arbutina se usa más comúnmente en lociones, sueros y tratamientos para aclarar manchas e iluminar el cutis. Mientras que la alfa es costosa de formular, la beta es más económica.

Sus tres principales beneficios

Aclara la piel de forma natural: La arbutina reduce la hiperpigmentación, lo que significa que funciona para aclarar las manchas solares, de la edad, las cicatrices del acné y el melasma. Además, evita que se desarrollen futuras pecas e hiperpigmentación, incluso después de una quemadura solar.

Ilumina la tez: Unifica e ilumina el cutis para que se vea más saludable y radiante. También se ocupa de la glicación, la tez cetrina inducida por el azúcar y la pérdida de elasticidad.

Es seguro y potente: Para tratar la hiperpigmentación y el melasma más severos, la hidroquinona (otro inhibidor de la tirosinasa) ha sido el ingrediente tradicionalmente utilizado durante mucho tiempo debido a su potencia. El problema es que la hidroquinona ahora está prohibida debido a los problemas de sensibilización de la piel, melanocitotoxicidad de los subproductos oxidativos y ocronosis exógena que ha provocado como resultado de la exposición a largo plazo. La arbutina es un derivado mucho más seguro y natural para tratar el melasma y las áreas oscuras severas. Es decir, que tiene toda la potencia, sin los efectos secundarios de la hidroquinona.

Cómo y cuándo usarla

Esperanza Sáenz, responsable de imagen de Nezeni Cosmetics, recomienda usar siempre la arbutina en forma de serum facial, crema o gel dos veces al día, por la mañana y por la noche: “Si es la primera vez que la usas, lo mejor es hacer una prueba previa antes de aplicarla por toda la cara, por ejemplo, en la noche y en un área pequeña de la frente donde la piel es más gruesa. Si no hay irritación en las 24h siguientes, es señal de que puedes empezar a usarla todas las noches, para continuar después por las mañanas también”.

El resultado de la arbutina en la piel se potencia con la ayuda de la vitamina C, mucho mejor después de exfoliarla: “Se aplica en las áreas afectadas del rostro por la hiperpigmentación, siempre evitando ojos, labios y alrededores de la boca. Además de la cara, el pecho y las manos son otras áreas que también pueden verse afectadas, Por tanto, también puedes aplicar arbutina en la parte superior de las manos y el pecho”.

Desde Nezeni Cosmetics aconsejan también hidratar el rostro dos veces al día con crema hidratante, para lo que hay que esperar a que el tratamiento con arbutina se seque completamente. Si no lo haces, la arbutina no podrá hundirse hasta la dermis para hacer su función. Otro consejo está en la protección solar, puesto que la arbutina frena la producción de melanina y hace que la piel esté más vulnerable a las quemaduras, se recomienda protegerse muy bien del sol cuando estemos usando arbutina. En cuánto a cuando se empiezan a ver los resultados, lo lógico es esperar unas cuántas semanas para que la arbutina pueda hacer su trabajo: “Otra cosa que debemos saber es que estos resultados no son permanentes. Aunque la arbutina puede aclarar e iluminar la tez, no destruye del todo la melanina, simplemente interrumpe o ralentiza su producción”.