Inspírate y sigue tu propio camino por Escocia en 2023

jueves 12 de enero de 2023 , 06:51h

Desde carriles para bicicletas hasta senderos para caminar de larga distancia, pasando por viajes en tren, hay muchas maneras de seguir tu propio camino por Escocia en 2023.

Un buen momento en dos ruedas

Los ciclistas ávidos pueden seguir las huellas de los campeones del mundo que se coronarán en el Campeonato Mundial de Ciclismo de la UCI en agosto y planificar un viaje en bicicleta a través de las colinas y valles del impresionante paisaje de Escocia. Con rutas que cubren las abadías en los Borders, de isla en isla en las Hébridas y las espectaculares costas del norte, hay aventuras en todos los rincones de Escocia. Para aquellos que buscan experiencias de día, llenas de adrenalina en uno de los centros de ciclismo de montaña 7Stanes en el sur de Escocia seguramente te harán latir el corazón o, con rutas para todos los niveles, en los senderos señalizados en Gravelfoyle, es un excelente manera de disfrutar de los impresionantes paisajes de Loch Lomond y el Parque Nacional Trossachs a un ritmo más pausado. Las ciudades de Escocia son cada vez más ecológicas y Glasgow, el Dear Green Place (querido espacio verde) de Escocia, ofrece una variedad de formas de explorar la ciudad de una manera más responsable, desde OVO Bikes hasta la flota totalmente eléctrica de autobuses turísticos que se lanzará en 2023, nunca ha sido tan fácil de moverse de manera sustentable!

Mantente en camino

Tal vez una pista diferente atraiga más y con el Flying Scotsman celebrando su aniversario de 100 años en 2023, nunca ha habido una mejor razón para subirse a un tren y sentarse y disfrutar del viaje. Es fácil explorar las ocho ciudades de Escocia, ya que cada una está conectada por una variedad de rutas ferroviarias, lo que significa que un viaje de un día o una estadía más larga para explorar cada uno de sus aspectos culturales destacados, sitios históricos y delicias gastronómicas está a sólo uno o dos viajes en tren. Escocia es el hogar de algunos de los viajes en tren más icónicos del mundo y las rutas están rodeadas de vistas perfectas de postal que seguramente sorprenderán y cautivarán a medida que pase el tren. Desde Glasgow, los viajeros pueden tomar la línea West Highland Line hasta la ciudad portuaria occidental de Mallaig, atravesando la remota naturaleza y el mundialmente famoso viaducto de Glenfinnan. Mientras que, desde Edimburgo, los pasajeros pueden subir a bordo del nuevo ferrocarril nacional más largo que se construyó en más de 100 años en las pintorescas fronteras escocesas y la tierra de Sir Walter Scott. Las salidas desde Inverness incluyen la línea Kyle de costa a costa, que contempla el espectacular paisaje de las Highlands y termina con magníficas vistas de Skye, y la línea Far North, que recorre la costa del mar del Norte hasta Wick, desde donde se llega en autobús en un corto trayecto, hacia John O'Groats, el punto habitado más al norte del continente.

Estas botas fueron hechas para caminar

Desde un paseo por la tarde en un frondoso sendero forestal hasta un Munro, desde un paseo por la ciudad hasta un paseo por la costa, explorar Escocia el aire libre a pie es una manera fantástica de pasar unas vacaciones. Las Siete Maravillas del Mundo Caminante de Escocia brindan una visión única del patrimonio natural de Escocia y ofrecen caminatas espectaculares con vistas y se encuentran en todo el país. Los excursionistas aventureros pueden emprender el West Highland Way, un desafío de 96 millas entre Milngavie y Fort William, o pueden cruzar de costa a costa en el John Muir Way o seguir los pasos de los peregrinos de hace siglos en el Fife Pilgrim Way.

Estos paseos se pueden disfrutar tramo a tramo o como una aventura a lo largo de varios días.