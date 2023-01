Deportes de invierno y problemas de visión

Durante el invierno, nuestros ojos no lo tienen fácil: el constante vaivén entre frío y calor, oscuridad y luz, la sequedad ambiental y los rayos del sol suponen un verdadero esfuerzo para la vista. Por otro lado, practicar deportes de invierno sin los medios visuales adecuados puede ser causa de numerosos accidentes. Gran parte de los incidentes registrados se deben a una percepción visual insuficiente. Aquellos que tienen problemas de visión y piensan que pueden bajar la pista sin usar gafas o lentillas, se equivocan. Entre la velocidad, la luminosidad cambiante se precisa una mayor concentración en la pista, además de una mejor percepción del entorno y una reacción más rápida. Por último, los deportes de invierno con una buena visión no solo son más seguros, sino que también resultan ser más divertidos. Así que, para llegar ileso a tu destino y seguir disfrutando de la nieve, te recomendamos que si utilizas gafas, y no dispones de unas graduadas especiales para deportes de nieve, puedes usar lentes de contacto. Recuerda siempre adquirirlas en tiendas especializadas. Hoy en día puedes encontrar muchas ofertas de lentillas baratas online, sin salir de casa, como por ejemplo en Visión Direct España.

Beneficios de usar lentillas

En primer lugar, los amantes de los deportes de invierno jamás deberían prescindir de una protección ocular, sean o no usuarios de lentillas, gafas o personas con vista normal. En función del tipo de deporte, es aconsejable llevar gafas para deportes de invierno o gafas de esquí. No obstante, las gafas para deportes de invierno tampoco impiden el uso de lentillas. Es más, es preferible llevar lentillas antes que gafas graduadas. A continuación, te diremos por qué.

Las lentillas garantizan una visión ilimitada y son prácticamente imperceptibles siempre que un experto las haya adaptado correctamente y los ojos sean básicamente aptos para llevarlas. Por el contrario, las gafas restringen el campo de visión, por lo que suelen producir molestias cuando se llevan bajo el casco o las gafas de esquí. Por otra parte, a diferencia de las gafas, no pueden empañarse. Si se produce una caída, el riesgo de lesiones es mayor con unas gafas de uso cotidiano, puesto que no están fabricadas de plástico resistente a la rotura, como ocurre con unas buenas gafas para deportes de invierno.

Si solo vas a llevar lentillas para esquiar o practicar otros deportes de invierno un par de veces al año, te recomendamos que utilices lentillas de un solo uso. Simplemente, hay que deshacerse de ellas una vez usadas y reemplazarlas por un par nuevo cada día. Las lentillas de un solo uso no requieren ningún tipo de mantenimiento.

Son muchos los que se preguntan si es posible llevar gafas de esquí, aunque tengan gafas graduadas. La respuesta es absolutamente afirmativa. Existen modelos de gafas para la nieve diseñados específicamente para usar encima de unas gafas. Para quienes prefieran llevar gafas en lugar de lentillas, les recomendamos que elijan unas gafas de esquí de una talla superior a la suya. Si buscas algo que te ofrezca una mayor comodidad, opta por las gafas Over The Glasses (OTG). Están diseñadas con un tamaño un poco mayor para que encajen fácilmente sobre un par de gafas.

Pero como ya hemos mencionado anteriormente, no hay nada más cómodo que el uso sencillo de unas lentillas debajo. Si nunca has llevado lentillas, ¿por qué no hablas con tu óptico y pruebas llevar unas lentillas de un solo uso durante unos días? Así sabrás antes de tus vacaciones, si es una opción acertada o no.

Las mejores estaciones de esquí de España

España ofrece una amplia gama de estaciones de esquí y cuenta con algunas de las mejores pistas de Europa para todo tipo de esquiadores. Independientemente de si eres principiante o un esquiador experimentado y de cuál sea tu presupuesto, España tiene la pista adecuada para ti.

Baqueira Beret: Esquí y Snowboard

Abierta para la temporada de esquí 2022/2023, la estación de Baqueira Beret, ubicada en los Pirineos catalanes, figura entre las más famosas de España y acoge cada año a los aficionados al esquí con una capa de nieve de hasta 130 cm de grosor.

Sierra Nevada: Esquí para toda la familia

España alberga la estación de esquí más meridional de Europa: se trata de Sierra Nevada, con un centenar de pistas y unos 90 km de superficie para esquiar en temporada alta. Además, Sierra Nevada es conocida como una de las mejores estaciones de esquí de España para familias.

Valdezcaray:

Valdezcaray está situada en la región de La Rioja y es una pequeña estación de esquí que ofrece unos 15 km de terreno apto para el esquí y unas 20 pistas abiertas en temporada alta.

Así que, en el caso de que tengas problemas de visión, visita a tu óptico. No solo serás menos propenso a sufrir accidentes a causa de una visión limitada, sino que disfrutarás más de tus vacaciones.