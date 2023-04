Maggi Hambling_4AM

Primera exposición de la pintora británica Maggi Hambling en España, de la mano de Marlborough Madrid, que se inauguró el 13 de abril con la presencia de la artista y una selección de obras de su última producción.

DEL 13 A ABRIL AL 27 DE MAYO (GALERIA MARLBOROUGH MADRID)

"El tiempo real para mí es cuando estoy en mi estudio. El desafío del arte es que una obra habite ese territorio donde la vida y la muerte se unen, cuando la vida y la muerte coexisten, donde sientes lo que es estar vivo y, sin embargo, tener alguna idea de lo que podría ser morir. Quiero decir, este extraño territorio misterioso.

Creo que el gran arte te lleva a este lugar extraño del que es muy difícil hablar y no puedes ponerle palabras. Los poetas le ponen palabras, ... Mozart le pone música, en el caso del arte visual te llevan a este extraño territorio donde la vida y la muerte están juntas, y creo que ese es el propósito del arte, .... El arte es el destino del espíritu humano..."

("Maggi Hambling in Conversation", en Homotopiafestival, 13 de noviembre de 2017)

A Marlborough, Maggi Hambling trae una serie de veinticuatro piezas que versan sobre la muerte y la locura por un lado, y sobre el maltrato y la violencia a los animales por otro, con una crudeza bellísima que muestra una afinidad y sensibilidad muy cercanas a obras de la última etapa de Goya .

4 AM es la pieza que da título a la exposición. Esta pintura responde a la idea de dónde va la mente en los momentos más profundos, más oscuros, más tranquilos de la vida. Como afirma Manuela Mena, jefa de conservación de pintura del S. XVIII y Goya en el Museo del Prado entre 2001 y 2018, en las obras de Hambling el paisaje o la representación de la naturaleza, como en esta obra, "están recreados con una exquisita sensibilidad de matices, con una luz equilibrada que se detiene en los detalles".

Maggi Hambling (Sudbury, Reino Unido, 1945) estudió en los años 60 en Benton End, Suffolk (la legendaria escuela de arte en Suffolk dirigida por Cedric Morris y Arthur Lett-Haines, donde también fue alumno Lucian Freud), en la Ipswich School of Art, en la Camberwell School of Art y en Slade. En la última década, ha organizado importantes exposiciones en la Marlborough Gallery de Nueva York (2022), el CAFA Art Museum de Pekín (2019), el British Museum de Londres (2016), la National Gallery de Londres (2014) y el Museo del Hermitage de San Petersburgo (2013). Ha alcanzado notoriedad por sus diversos encargos de escultura pública, entre los que destacan "A Conversation with Oscar Wilde" (1998) en Charing Cross, Londres, la bellísima "Scallop" (2003) en la playa de Aldeburgh, Suffolk, y "A Sculpture for Mary Wollstonecraft" (2020) en homenaje a la escritora y filósofa inglesa, en Newington Green, Londres.

Hemos visitado esta exposición y .

Vamos a escribir de impresiones, de esas sensaciones que produce el arte cuando nos enfrentas a él y somos unos neófitos (el neófito es incapaz de percibir lo que capta un especialista al estudiar los resultados de un análisis) .

Estamos presenciando dolor y muerte en contraposición a salud y vida.

¿Por qué nos recuerdan a las pinturas negras de Goya?

¿Y a Bacon?

A pesar de tanta oscuridad ¿vemos esperanza?

¿Por qué cuando Hambling mira está viendo algo más profundo que la imagen exterior?

Maggi es todo un personaje, lleva cincuenta años en primera línea de la escena artística británica y está considerada una de las mejores retratistas de su generación.

Icono queer desde hace décadas, heredera y amiga de Francis Bacon, es activista por los derechos de los animales y una personalidad extravagante con un estilo inconfundible.

Pintora controvertida, tiene una trayectoria ligada al compromiso social y una vida personal apasionante. El amor de su vida fue Henrietta Moraes, "Reina del Soho" y musa de Bacon y Freud, a la que ha dedicado varias obras. Además su obra está en las colecciones del British Museum, la Tate, la National Gallery, la Fundación Gulbekian y le acaba de comprar obra el Metropolitan de Nueva York.

La historiadora y conservadora del Museo del Prado Manuela Mena es la autora del texto del catálogo, con los Fusilamientos, las Pinturas negras y los Desastres como argumento tangencial de la expo en Madrid. A Marlborough trae una serie de piezas que versan sobre el maltrato animal por un lado, y sobre la muerte por otro, con una crudeza bellísima que muestra una afinidad y sensibilidad muy cercanas a obras de la última etapa de Goya. Como ella misma ha dicho: "Intento pintar la muerte con tanta vida como puedo".