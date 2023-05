Bewis de la Rosa: Soy una artista multidisciplinar con raíces manchegas

EN PLENAS FIESTAS DE SAN ISIDRO, BEWIS DE LA ROSA LLEGÓ A MADRID Y PRESENTÓ SU RAP RURAL EN LA PRADERA DE SAN ISIDRO. ESO FUE EL DÍA 13 DE MAYO.

Un día antes, el 12 de mayo se la pudo ver en La Casa Encendida con el proyecto Poesía o Barbarie del Colectivo Masquepalabras.

Todo eso está muy bien, pero habrá quién se pregunte quién es Bewis de la Rosa y de dónde sale.

Bewis de la Rosa, es un proyecto artístico de investigación poliédrica donde desarrollo un imaginario desde la música, la danza, el audiovisual y la performance atravesado por el concepto .

Mi primer trabajo recibe el nombre "Amor más que nunca" y propone dos ejes de reflexión: el amor y el mundo rural. Recoge ensayos, canciones, videoclips y conciertos performativos. Baso mi discurso en el pensamiento crítico, el transfeminismo, el decrecimiento, la herida histórica y la salud mental, partiendo desde el amor y el arte como medios de transformación social.

Soy una artista interdisciplinar con raíces manchegas que apuesta por la investigación en todas sus vertientes. Inicié mi carrera profesional como bailarina y fui ampliando mi rango de acción dentro de las artes vivas. En 2014 decido crear mi Compañía de Investigación en Danza, Teatro-físico y Performance "Malditas Lagartijas", donde aparece también el Taller de Investigación "Mueve tu gatx" para el autoconocimiento y transformación desde las artes escénicas.

En 2021 inicié este proyecto musical como Bewis de la Rosa y es un espacio donde me permito abrir este nuevo campo artístico a la investigación desde los conciertos performativos.

Así nos contesta esta mujer, a la que INOUT VIAJES ha podido entrevistar para que nos cuente muchas cosas sobre música, su música; rap, su rap rural; amor, su amor (o desamor); mujer, ¿qué es eso en estos tiempos? Y muchos temas más.

Apellido ilustre en el rock andaluz DE LA ROSA (Jesús), pero ¿tu música tiene algo que ver con ese sonido?

Creo que podría tener que ver el mestizaje, la búsqueda y la apuesta sin filtro, valiente y con ganas de creer en el sonido de raíz y el nuevo como complementarios. En mi caso aún continúo explorando el sonido, de hecho creo que dentro del proyecto es en lo que más me gustaría seguir ahondando.

En mi caso el "De la Rosa" atiende a mi madre, ya que en mi pueblo se dice "¿Y tú de quién eres?". Y se suele responder: "La de la Ángeles, la de la Paca." y yo ahora me autoproclamo "La de la Rosa".

¿Qué es el RAP RURAL?

Para mí el rap rural es una asociación de conceptos que aúna por un lado el RAP, que nos permite hablar desde el lenguaje, estética y sonido hip-hop, donde es importante el contenido en la lírica para la autocrítica y crítica social, un género que te compromete a posicionarte en tu visión sobre el mundo socio-políticamente. Y, por otro lado, el RURAL, un lugar en el mapa muy machacado que ha sido vaciado, con una realidad muy concreta y unas formas de hacer que defiendo y de las que me parecen necesario hablar; el rural me ha llegado por raíz familiar y, a su vez por la falta de raíz que sufre mi generación.

En mi caso, hacer rap rural es hacer el rap del extrarradio del extrarradio del extrarradio. Se suele hablar de la problemática en los barrios, pero poco se habla de la labor de decrecimiento, la puesta en valor de las costumbres y, por supuesto, la necesidad de revisión de todo lo que tiene que ver con la tradición aprehendida en las áreas rurales.

¿Cómo llegaste hasta el rap rural?

Fue algo muy natural que sucedió dentro del proceso creativo en el estudio, donde al cantar las canciones entre risa y letra comenzamos a decir "Esto es rap rural jajaja" y, así era.

En esta asociación de conceptos vi el hilo del que tirar en el proyecto para seguir profundizando en la investigación. Al fin y al cabo era cantar canciones rapeadas que viajaban a los márgenes del underground. mis letras hablaban de mi visión y mi modo de relación con el entorno y, al igual que el rap de barrio, planteaba problemáticas de las que considero que es necesario hablar y que me tocan directamente en mi modo de vida.

El primer álbum de esta artista es AMOR MÁS QUE NUNCA, un trabajo en el que convergen muchos temas, desde el medioambiente hasta ese mundo rural.

¿Por qué AMOR MÁS QUE NUNCA? Tan mal crees que andan las cosas

Si te soy sincera sí. Creo que el dolor y la falta de amor son engranajes que afectan a la mayoría de la población, sobre todo el amor romántico ha hecho mucho daño a nuestro sistema emocional-afectivo.

Considero que todas las personas nos lanzamos a "amar" y hacemos de todo menos "amar". Tratamos de poseer, tratamos de cambiar, de opinar y juzgar y de exigir, cuando el amor es entregar, dejar ser, comprender y abrazar, ¿no? Es muy complejo amar bien en un sistema de valores caduco, que no se cuestiona a sí mismo. Este proyecto no proporciona ninguna verdad universal, sólo propone la verdad de la pregunta, del cuestionarnos cómo lo podemos hacer mejor y poner conciencia a cómo nos relacionamos con nuestros vínculos en relación a cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Es complejo recibir estímulos constantes de consumo abusivo, de jerarquización en los puestos, de carencia emocional, de perspectivas dualistas y no extrapolar esos aspectos a nuestras relaciones. Por eso propongo la revisión de lo que ya conocemos porque es evidente que vagamos como cadáveres emocionales buscando amor sin habernos preguntado muchas veces "qué es eso del amor". Propongo la pregunta para la transformación, para poder amar más, pero sobre todo mejor.

Tuviste malos pensamientos allá por junio del año pasado ¿has salido ya de ese vacío negro?

Creo que lo dices por la canción "Dónde estabas", que habla sobre la ansiedad y sobre cómo la mente es una herramienta maravillosa que nos puede servir para crecer o para hundirnos a nosotras mismas. La letra la escribí en otro momento bastante anterior, pero creo que es algo a lo que siempre se puede regresar. Para mí esa canción es un llamamiento a mí misma.

En ocasiones lanzamos fuera nuestras necesidades y exigimos a las personas que estén ahí, cuando el mayor acto de amor que podemos hacer es preguntarnos a nosotras mismas "Dónde estamos cuando nos necesitamos".

A propósito de tu pregunta sobre si ya he salido, creo que la vida tiene momentos de subida, estáticos, de profundidad donde de pronto nos encontramos desde otra mirada y a veces caemos en el error de querer salir corriendo de una "mala racha" cuando esa misma es la que impulsa tu siguiente propósito. Creo que entro y salgo de procesos así constantemente porque estoy viva y las personas que me rodean también lo están y también mueren y aparece el vacío, el propio y el ajeno, que son lo mismo. Así que a tu pregunta podría responderle con ¿La salida y la entrada son la misma puerta?

¿Chillas si te callan? O es solo un slogan

El completo sería "Chilla si te callan, calla si te chillan", lo escribí en la canción "Que llueva", que es un canto a la revisión de esas canciones aprendidas desde pequeñas. Podría decir que sí, que si me siento reprimida saco mi voz bastante tajantemente, o a veces me voy. A medida que voy creciendo chillo menos, prefiero el concilio, las gracias y el adiós de donde no me conviene. El slogan defiende que no te dejes callar y que allá donde te chillen te vayas.

'Amor más que nunca' tiene un hilo argumental o simplemente son sentimientos (que ya es bastante)

Es un proyecto que sigue una línea conceptual común. Como te decía en la primera pregunta, es una reflexión en base al amor y al mundo rural y en todas las canciones y la estética se puede observar. Es una propuesta a la transformación desde lo cotidiano y desde el amor. Además, la parte audiovisual tiene una continuidad en cinco de las canciones que forman parte del EP: Cielo azulao, Dónde Estabas, Me estoy oxidando, Mal agüero y A sal. Todos los videoclips están conectados en ese orden.

Escribes mejor enamorada o desenamorada o escribes cuando te viene

Escribir para mi es un ejercicio de autoconocimiento, por lo que escribo en la mayoría de los estados de mi vida, teniendo siempre momentos en los que recojo más textos o letras, casi siempre cuando tengo una necesidad de comprender algo que me ocurre y no comprendo, entonces es cuando más escribo.

Ser mujer en ese mundo de la música ¿es más fácil o más difícil para salir adelante?

Ser mujer en el mundo de la música debería de estar ya más que aceptado y sería maravilloso que el hueco que tenemos no tenga que ser constantemente debatido, así como le pasa a cualquier colectivo que no es el hegemónico. Para que cambien la programación tiene que haber un cambio en los cargos que deciden esa programación y también es necesario un trabajo social profundo de comprender la igualdad desde la diferencia y no dar soluciones que parchean un problema social profundo que se camufla constantemente con medidas vacías de contenido y profundidad y sólo son movidas por la "chapa y pintura de los medios". Llega el verano y los festivales tienen carteles donde sólo el 5 o 10% son agrupaciones disidentes.

Mi concierto es regreso, raíz y transgresión de todo lo políticamente correcto

Tus influencias o tus maestros y maestras

Mis abuelos, mi familia, mis amigas artistas inspiradoras, la Lola Flores, María Zambrano, Octavio Paz y Lina Morgan.

Lo de vender bragas con el disco es para fetichistas o por pura guasa

Las bragas como merchan con frases de amor: "amor más que nunca" y "rompo la rutina monógama del patriarcao" aparecen cuando me pregunto qué hacer como merchan, ya que no quería hacer camisetas, sino artículos que tuviesen que ver con el proyecto. Las bragas son un elemento de la cotidianidad que albergan la intimidad de una misma, el amor y la belleza de un tendal al sol en el terrao o en el patio. El proyecto pretende transformar desde la cotidianidad y ahí aparecen las bragas. También hace poco he descubierto que, como comprendo el proceso artístico como un medio para el autoconocimiento y sanación de mi linaje familiar, en mi familia las bragas siempre se escondían al tenderse y de pronto yo pongo un tendal lleno de ellas en mis conciertos, las vendo, las grito, las lanzo, las hago visibles y reparo el tabú de la intimidad para preguntarnos realmente cuándo estamos poniendo en valor nuestra intimidad y respetándola y cuándo estamos tapando y camuflando "lo feo" por apariencia.

Si te pidiera que pusieses música a esta entrevista ¿qué música pondrías?

Muerte en Motilleja- Rodrigo Cuevas

Y para terminar ¿por qué tengo que ir a verte a un concierto? ¿Qué me voy a encontrar?

Te diré que es una propuesta que te invito a ver en directo, pero no puedo explicarte qué te vas a encontrar. No porque no quiera, sino porque es una propuesta con muchas capas que también se transforma y las personas que habitan el espacio la transforman. Es un viaje de dentro a afuera. Es regreso, raíz y transgresión de todo lo políticamente correcto. Es ruptura.

Parafraseando a la Lola: No es un concierto, no es una performance, pero no se lo pierdan.

No hay nada más que añadir su señoría.