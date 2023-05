Lo Indestructible, primera exposición de Albarrán y Cabrera en un centro de arte

lunes 15 de mayo de 2023 , 18:44h

La Fundación Foto Colectania, gracias a la colaboración principal de la Fundación Banco Sabadell, presenta la exposición 'Albarrán Cabrera. Lo indestructible', que está comisariada por Irene de Mendoza y es la primera monográfica de los autores en un centro de arte.

Ángel Albarrán y Anna Cabrera han trabajado de manera colaborativa como fotógrafos desde 1996.

Influidos por pensadores, cineastas, escritores y artistas, tanto occidentales como orientales, utilizan el medio fotográfico para cuestionar las ideas preconcebidas sobre el tiempo, el lugar o la identidad. Su trabajo logra así, alcanzar una nueva noción de la percepción como elemento clave a la hora de entender no sólo el arte, sino la propia experiencia vital.

"La fotografía nos ayuda a comprender la realidad, las imágenes son como anotaciones visuales en un cuaderno", declaran Albarrán Cabrera. Su universo poético nos invita a un viaje onírico. Inicios de vuelo captados entre los huecos de la espesura, deslizamientos sobre la superficie tersa de las aguas, plumas de color negro nacarado o de un blanco níveo, centelleo de pétalos aterciopelados. Sus imágenes, entre la realidad y la ilusión, indagan en nuestra relación con un mundo tangible. El tiempo, la memoria y una presencia casi física de la belleza recorren toda la obra de estos fotógrafos.

"La belleza es algo que hoy en día no está en boga, es como si lo bello fuese banal. (.) La belleza nos permite soportar la dureza de vivir", comentan los autores citando a Vladimir Nabokov. "Buscamos experimentar la belleza del descubrimiento", añaden.

Para lograrlo, Albarrán Cabrera emplean múltiples procedimientos fotográficos: impresión en platino/paladio, gelatina de plata, cianotipo, impresión pigmentada, etc., lo que confiere a sus imágenes una textura especial y hace su propuesta muy singular: "Entendemos la fotografía como un objeto, y el medio fotográfico, como una herramienta que nos permite llegar desde un concepto a una imagen y al final a ese objeto concreto. No nos interesa que la imagen reproduzca la realidad, sino que intentamos crear un objeto que tenga información e interés suficientes para que entre a formar parte de las narrativas del que mira. Ahí es donde cada proceso con sus características concretas es capaz de crear una realidad con un estilo propio".

La obra de Albarrán Cabrera está presente en colecciones, tanto públicas como privadas, y sus publicaciones editoriales tienen una gran acogida a nivel nacional e internacional.

Sobre la exposición

La exposición muestra una selección de más de 90 imágenes de sus series más relevantes, que han realizado durante casi dos décadas de labor fotográfica: The Mouth of Krishna, The Indestructible, This is you here, Kairos y Nyx.

DEL 28 DE JUNIO DE 2023 AL 7 DE ENERO DE 2024