Lisboa celebra en junio las Festas de Lisboa, en honor a todos los santos populares

viernes 19 de mayo de 2023 , 08:50h

Del 1 al 30 de junio, Lisboa celebra uno de sus eventos más importantes y esperados del año: las Festas de Lisboa, en honor a todos los santos populares. Durante todo el mes, la capital portuguesa estará invadida por la mezcla de olores, colores, música y animación que caracteriza a esta festividad. Verbenas, desfiles, conciertos, espectáculos de teatro y baile, mercadillos, charlas, jornadas gastronómicas y muchas actividades más forman parte de la interesante programación de 2023.

Estas fiestas de los santos populares poseen una larga trayectoria, con las que se ponen de manifiesto desde hace cientos de años sus creencias, memorias e historia y se fortalecen la identidad y costumbres de Lisboa. Dentro de las mismas, el santo más popular es el de San Antonio, que tiene lugar el 13 de junio y cuya tradición es la de encontrar pareja y que el santo bendiga el matrimonio, en el encuentro "las novias de San Antonio".

Aunque todos los barrios tienen en común la celebración con alegría, bebida, comida y música, cada uno de ellos tiene su propia agenda de eventos y verbenas. Destacan los de Bairro Alto y Bica; Alfama y Castelo; Mouraria, la Praça da Alegria, Academia de Santo Amaro, Alvalade, Benfica; en el Parque de las Naciones y Vila Berta -en el barrio de Graça-, entre muchos otros.

Además, como novedad este año, se celebrará la primera edición del Festival Santos no Tejo en Doca da Marinha, del 1 al 12 de junio. El denominado "santódromo más grande de la capital" acogerá los shows de artistas como Quim Barreiros, Ana Malhoa, Santos In the Night, Herman José, Sérgio Rossi y Ruth Marlene. También se podrá disfrutar de una amplia oferta gastronómica, desde las típicas sardinas hasta sushi.

En el Parque Forestal de Monsanto, al aire libre, también tendrán lugar del 6 al 12 de junio, en horario de 17.00 a 13.00 hrs., actuaciones que van desde la música tradicional portuguesa hasta los grandes éxitos de la brasileña. Después, se puede continuar la fiesta hasta las cuatro de la madrugada en la zona cubierta Club.

Los visitantes tampoco pueden perderse los múltiples desfiles que habrá repartidos por los diferentes rincones de Lisboa, siendo el más importante el de la Avenida da Liberdade, ya que en él se representan todos los distritos de la ciudad, que compiten por ser la comparsa con la mejor marcha.