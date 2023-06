Novedades Musicales: Rosalía. Foo Fighters, Nicki Nicole. After Hour. Spider-Man Across

martes 13 de junio de 2023 , 08:27h

ROSALÍA EDITA SU NUEVA CANCIÓN Y VÍDEO: ‘TUYA’

La artista y productora ROSALÍA, ganadora de los premios GRAMMY y Latin GRAMMY, lanza una nueva canción, TUYA.

Siguiendo la exploración sonora de su innovador álbum MOTOMAMI, TUYA es una canción sensual y libre, producida por ROSALÍA y otros colaboradores, que contiene reggaetón mezclado con cuerdas de koto, el instrumento nacional de Japón.

FOO FIGHTERS PUBLICA SU NUEVO DISCO

But Here We Are

Foo Fighters lanza su nuevo disco: But Here We Are.

Ya disponible en vinilo blanco, vinilo, cd y digital. ‘But Here We Are’ es el sonido de unos hermanos que encuentran refugio en la música que les unió hace 28 años, un proceso tan terapéutico como lo ha sido la continuación de la vida.

NICKI NICOLE PRESENTA ALMA

Un disco íntimo y experimental

ALMA es el tercer disco de Nicki Nicole y representa a las almas que encapsulan los aprendizajes en el camino del amor propio y la dependencia emocional.

El Corazón, el Alma y la Razón se ven representados en este disco, creando un aura especial. Además, el disco cuenta con grandes colaboraciones son Milo J, Young Miko, Rels B e YSY A.

AFTER HOUR - THE MIXTAPE

Lo nuevo de DJ Saot

After Hour The Mixtape es el proyecto más ambicioso del año al poner el valor en los artistas más brillantes y rompedores emanados de las Islas Canarias.

Pone en el foco a artistas como Quevedo, Bejo, Danny Romero, Maikel Delacalle y Sara Socas entre otros muchos, llegando a 49 artistas. 49 canciones y 49 videoclips.

SPIDER-MAN ACROSS THE SPIDER-VERSE

La Banda Sonora de Spider-Man

Ya está disponible en plataformas digitales la banda sonora de Spider-Man #AcrossTheSpiderVerse de Daniel Pemberton

¡Un paisaje sonoro original para las nuevas historias en el multiverso!