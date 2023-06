Nueva colección cápsula de Roberto Verino para lucir en eventos y fiestas estivales

La firma gallega, Roberto Verino, presenta su nueva colección cápsula Highlights perfecta para lucir en ocasiones especiales que combina la elegancia del diseño sencillo con el brillo de los paillettes.

Roberto Verino comienza el mes de junio presentando su colección cápsula más festiva hasta la fecha. Una explosión de color y brillo que llena de energía los meses de verano y que pretende coronarse como la opción ideal para ocasiones especiales. Se trata de una selección de prendas en las que destaca la elegancia del diseño sencillo, con formas suaves y lisas, con la expresividad y brillo de los paillettes. “Esta colección está inspirada en el fascinante juego de reflejos y destellos que crea la luz al rebotar”, señala el diseñador. Sin duda uno de los acabados más en tendencia de esta temporada, que se une a los cortes y formas atemporales que caracterizan los diseños de la firma gallega.

Highlights es ya la séptima colección cápsula lanzada por Roberto Verino en este año 2023, enmarcada dentro del concepto anual Elogio a la Forma. El que fue uno de los precursores del see now buy now, se reafirma en su empeño por ofrecernos moda funcional adaptada al momento de uso, presentándonos en esta ocasión la colección perfecta para lucir en eventos y fiestas estivales.

Una colección con la que brillar este verano

Highlights combina la modernidad con el diseño sofisticado para dar como resultado una propuesta de prendas que nos recuerdan a los diseños de los años 20. “El ejercicio del diseño implica una dosis de inspiración y creatividad combinada con otra de racionalidad y experiencia. En este caso, este ejercicio ha dado como resultado una colección alegre y divertida en la que ponemos sobre la mesa prendas funcionales y cómodas, pensadas para cubrir las necesidades de aquellas que quieren el mejor vestido o conjunto para un evento especial”, afirma Roberto Verino.

Entre las prendas más destacadas de la colección encontramos vestidos y tops de cortes sencillos y formas rectas donde el protagonismo se lo llevan los colores vivos y el brillo de las lentejuelas. Vestidos minis de tirantes, conjuntos de falda de tafeta y top de brillo o los tan versátiles trajes sastre son algunas de las propuestas que nos presenta la firma de moda ourensana.