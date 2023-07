Estreno de Indiana Jones y el Dial del Destino, con un invitado especial: el reloj Hamilton 1940

lunes 03 de julio de 2023 , 07:17h

Ya se ha estrenado en España la que es la última aventura de Indi en la pantalla grande…

Y para ello cuenta con un aliado: el reloj American Classic Boulton de Hamilton, que lleva el carismático aventurero…

Todo lo hemos podido ver en un pase especial en los Cines Yelmo Luxury Palafox de Madrid, incluido el valioso reloj, en su correspondiente urna de cristal como esperando a que llegue el profesor Jones o el malvado de turno para robarlo y luego venderlo al mejor postor. Menos mal que no ocurrió (que sepamos)…

INDIANA JONES Y EL DIAL DEL DESTINO

¿Qué podemos decir de la película?

Que es una película de Indiana Jones, que no desmerece a sus antecesoras de la exitosa saga, aunque quizá se echa en falta un poco más de ese sentido del humor que las otras tenían…

Eso sí, son dos horas y media de acción, en algunos momentos desenfrenada -en el sentido literal de la palabra- por esos escenarios exóticos por los que tanto le gusta moverse a Indi…

Es una aventura crepuscular, los años no pasan en balde, que Harrison Ford afronta con su presencia y naturalidad acostumbradas, dando muestras que los aventureros -y arqueólogos- serán siempre aventureros -y arqueólogos- aunque tengan achaques, clavos, placas y cicatrices por doquier, porque quizá todas esas señales son las que los hace diferentes y únicos.

Por cierto, también sale Antonio Banderas, aunque su presencia en el film es más bien testimonial, eso sí lo hace muy bien y doblado (nos referimos a la voz, no a su físico) …

Los relojes Hamilton y el cine

Los relojes Hamilton y las películas de Hollywood son inseparables desde hace más de 90 años. Han aparecido en las muñecas de los personajes más formidables, aportado nuevas facetas a los argumentos y añadido autenticidad tanto a la trama como a los protagonistas.

Presentado por primera vez en la década de 1940, el Hamilton Boulton es uno de los pilares de la colección American Classic.

Para esta película, Hamilton colaboró estrechamente con el equipo de attrezzo para garantizar que el reloj se adaptaba perfectamente a la época.

Con su esfera blanca, su subesfera más pequeña en el interior y sus distintivos números con serifa, este reloj clásico es el resultado de fusionar la larga herencia de Hamilton con la precisión de la relojería suiza más moderna.

Por todo esto, y junto con su látigo y su sombrero fedora, el Hamilton Boulton captura a la perfección la esencia del personaje de Indiana Jones. «Indy» es conocido por su capacidad de escapar de los peligros «justo a tiempo», algo que debe a su naturaleza inquisitiva y a su afán por resolver los más nobles propósitos.

DATOS DE LA PELÍCULA

Título original: Indiana Jones and the Dial of Destinyaka

Año: 2023

Dirección: James Mangold

Reparto: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, John Rhys-Davies, Antonio Banderas…

Música: John Williams

Sinopsis

En 1944 durante la liberación aliada de Europa en la Segunda Guerra Mundial, Indiana Jones es capturado por los nazis mientras intenta recuperar un artefacto robado que supuestamente es la Lanza de Longinus.

En 1969, Indiana Jones deberá emprender otra aventura contra el tiempo para intentar recuperar un dial legendario que puede cambiar el curso de la historia. Acompañado por su ahijada, Jones pronto se encuentra enfrentándose a Jürgen Voller, un ex nazi que trabaja para la NASA.