Festivales al aire libre para vivir el verano en Tenerife

Los festivales al aire libre son una de las experiencias que ocupan las agendas del verano de los viajeros más activos. Tenerife se posiciona como uno de los destinos idóneos para disfrutar estos eventos y recibir a los amantes de la música que, además, deseen vivir experiencias que complementen su estancia en la mayor y más diversa de las Islas Canarias.

El entorno natural y el clima de Tenerife acompañan a la celebración de estos eventos que unen personas y trascienden barreras culturales. La diversidad de los carteles contempla la música pop, rock, urbana, música electrónica o ritmos folclóricos, presentando así una propuesta ineludible que contempla los gustos de todos los públicos.

Estas son las fechas de los festivales que se celebrarán en Tenerife que no te puedes perder este verano:

Ritmos del Mundo (14 y 15 de julio)

El tercer fin de semana de julio tendrá lugar en Golf Costa Adeje el festival Ritmos del Mundo, este año con una puesta más familiar manteniendo un espacio para los “ritmeros” que son fieles al encuentro. La música urbana acompañará a una variedad de actividades, música y entretenimiento para todas las edades. J Balvin, Morad, Conjurer, La Diabla, Duki, Lunay o Saiko son algunos de los artistas que pisarán este festival.

Cook Music Fest 2023 (20 al 22 de julio)

Este festival de música, espectáculos y gastronomía que tiene lugar en Puerto de La Cruz, apuesta por la difusión de la cultura y el ocio convirtiendo sus ediciones anteriores en un evento histórico. Además, este año contará con una zona recreativa de ocio, descanso y recreo junto con un mercado sostenible donde más del 50% serán artesanos canarios y el otro 50% artesanos extranjeros residentes en el archipiélago.

El conocido “Poeta de la salsa” Rubén Blades deleitará a los asistentes con sus letras, mientras que Olga Tañón, conocida como “La Mujer de Fuego”, visitará la isla por segunda vez a propósito del evento. Otros artistas como El Taiger, cantante del género de la cultural hip hop, María Becerra, la artista argentina más escuchada del último año o los españoles Ana Mena y Omar Montes junto con Emilia Mernes, cantante y compositora argentina, protagonizarán también el festival.

Eurorainbow (28 al 30 de julio)

Después del éxito de su primera convocatoria, el festival Eurorainbow, único en Europa en celebrar la diversidad y visibilidad en Festival de la Canción de Eurovisión, convertirá a Santa Cruz de Tenerife en el núcleo de los eurofans y abanderados de la igualdad. Entre los artistas que actuarán se encuentran Vanesa Martín, la rapera Ptazeta y la cantante y compositora israelí Dana Internacional.

Mujeres World Fest (10 al 26 de agosto)

Mujeres World Fest es el primer festival de España y uno de los únicos en todo el mundo que da protagonismo a la mujer en todos los aspectos. Por segundo año consecutivo tendrá lugar en Costa Adeje y formarán parte de su cartel reconocidas artistas como Luz Casal, India Martínez, Lila Downs, Pastora Soler, Valeria Castro, Vicco o Ainhoa Aguilar.

Sunblast (12 de agosto)

El próximo 12 de agosto más de 15.000 personas se concentrarán una vez más en Costa Adeje para vivir una de las mayores citas musicales del año en Canarias. En esta edición participarán 30 artistas canarios e internacionales, referentes mundiales de la música electrónica como Anuel, Nightmares on Wax, Sven Vath, Juicy M, La Diabla, entre otros. El espacio contará con cinco escenarios diferentes.

Phe Festival (18 y 19 de agosto)

Phe Festival celebra este mes de agosto su octava edición. Este festival independiente con carácter actual ha incorporado distinta música, tendencias culturales, artes, gastronomía e innovación a lo largo de sus ediciones. En esta ocasión, el festival, que se celebra en Puerto de La Cruz, cuenta con un line up que alberga artistas de talla internacional como Orbital, el dúo británico pionero de la música electrónica de baile o Trueno, el fenómeno argentino del género urbano. A estos grupos se le suman también los británicos The Reytons y destacados artistas nacionales como Natalia Lacunza, Shinova, Arde Bogotá o Second, y de la escena independiente, como Sexy Zebras o Jimena Amarillo.

Peñón Rock (5 al 14 de octubre)

Quien dice verano, en Tenerife, también dice octubre. Peñón Rock & Más es un festival que nació hace seis años dedicado a los adeptos al rock. En esta edición puesta por una nueva oferta y nuevos estilos musicales en su programación para llegar a nuevos públicos. El festival, que tendrá lugar en Puerto de la Cruz, recibirá a artistas como Mónica Naranjo, Mägo de Oz, La Guardia, Technotronic, Loco Mía, Sidecars y muchos más.

Los festivales en Tenerife conjugan la música con la gastronomía, la cultura, la sostenibilidad y las actividades deportivas. Pero, además, son una invitación a explorar la isla. Desde playas de arena negra hasta impresionantes paisajes como los que se pueden encontrar admirando el Teide; todos ellos presentes en una isla que ensalza su belleza en su contraste paisajístico y climático. Allí, junto con la oportunidad de conocer la cultura local, degustar su diversidad culinaria y experimentar la hospitalidad cálida y acogedora de sus habitantes, la isla se convierte en un lugar que enrique la experiencia de disfrutar de la música.